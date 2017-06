Conmoción por la Muerte de Rebecca Burger, "La reina del fitness" en Instagram

Hoy 09:43 -

Rebecca Burger, una bloguera e instagrammer de 33 años conocida en el mundo del fitness y las redes sociales, murió a causa de las heridas que le provocó la explosión de un sifón al preparar crema chantilly, indicó la policía.

Tras el hecho, el marido publicó una foto del sifón, recomendando a los usuarios de no utilizar el objeto en malas condiciones: "He aquí un ejemplo del sifón que explotó y se estrelló en el pecho de Rebecca, causando su muerte. No utilices este tipo de utensilio. Decenas de miles de dispositivos defectuosos todavía están en circulación".

Te puede interesar: Un menor fue detenido por robar una motocicleta

La mujer, muy activa en Instagram donde promocionaba con videos actividades de fitness, estaba en su casa de Mulhouse preparando la crema cuando la parte superior del sifón explotó, hiriéndola en el pecho. La última publicación de Burger fue hace 5 días.