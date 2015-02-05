CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 23 de Junio 2017

A LAS 00.45 NOTICAMPI

Hoy 19:48 -

CANAL 7

08.00 DEBATE ABIERTO

08.30 PAUSA EN FAMILIA

08.35 NICK JR.

09.30 MORFI,TODOS A LA MESA

11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA

11.45 MORFI,TODOS A LA MESA (CONTINUACIÓN)

12.30 TELEFÉ NOTICIAS

13.00 NOTICIERO 7 - 1º EDICIÓN

14.00 SORTEO DE TÓMBOLA VESPERTINA

14.15 LOS SIMPSONS

15.30 MI ÚLTIMO DESEO

16.30 EL SECRETO DE FERIHA

17.30 CORTÁ POR LOZANO

19.00 CASO CERRADO

20.00 NOTICIERO 7 EDICIÓN CENTRAL

21.30 JOSUÉ Y LA TIERRA PROMETIDA

22.30 SORTEO DE TÓMBOLA NOCTURNA

22.45 EL SULTÁN

00.45 NOTICAMPI

01.00 DIARIO DE MEDIANOCHE

01.15 UPLAY

01.30 PAUSA EN FAMILIAl

AMÉRICA

12.00 TE CUENTO

13.00 INTRUSOS

15.30 PAMELA A LA TARDE

17.15 INFAMA

18.50 AMÉRICA NOTICIAS

20.00 POLÉMICA EN EL BAR

CANAL 9

14.00 VINO EL AMOR

15.00 AMORES CON TRAMPA

16.00 UN CAMINO HACIA EL DESTINO

17.00 COMBATE

17.45 CONFRONTADOS

19.00 TELENUEVE CENTRAL

TELEVISIÓN PÚBLICA

14.00 COCINEROS

16.00 CLÁSICO NACIONAL

18.00 MISTERIOS DEL UNIVERSO

19.00 TODO TIENE UN PORQUÉ

23.00 MARATÓN 2017

EL TRECE

14.30 EL DIARIO DE MARIANA

16.30 ÉSTE ES EL SHOW

18.00 MEDCEZIR

18.45 A TODO O NADA

20.00 TELENOCHE

21.30 LAS ESTRELLAS

22.30 SHOWMATCH

CANAL14

12.00 FÓRUM

12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR

13.30 SANTIAGO PUEBLO QUE BAILA

14.00 NOTICIERO 7 (R) 1ª EDICIÓN

15.00 ANIMALANDIA

15.30 MÚSICA INTERIOR

16.30 CIRCUITO ARGENTINA

17.00 OTRA CANCHA

18.00 VA DE NUEVO

19.00 ESPÍRITUS DE MI TIERRA

20.00 TICKET AL SHOW

21.00 TELÓN ABIERTO

21.30 NOTICIERO 7 - (2ª EDICIÓN)

22.30 ESTUDIO ABIERTO

23.00 A CIENCIA CIERTA

CANAL 4

13.00 NOTI EXPRESS

13.30 LA FIJA

14.00 LIGA COMERCIAL

14.30 DEPORTE EXPRESS NUESTRO FÚTBOL

16.30 BMX SANTIAGO

17.00 POLI 24

17.30 ALGO EN COMÚN

19.00 FUTSAL

21.00 NOTI EXPRESS

22.00 SIN PROTOCOLO

PELÍCULAS

CINEMAX

06.26 HANK Y ASHA

07.47 SEMBRADORES DE OPTIMISMO - HAITI

08.01 10 COSAS QUE ODIO DE TI

09.57 JUEGO DE GEMELAS

12.33 UN VIERNES DE LOCOS

14.28 EL QUINTO ELEMENTO

16.56 ARMA MORTAL 3

19.21 LA LEYENDA DEL TESORO PERDIDO

22.00 BAD BOYS 2. VUELVEN MÁS REBELDES

TCM

06.46 CASADOS CON HIJOS

07.12 LA NIÑERA

07.38 ALF (TEMPORADA 3)

08.04 CANTANDO BAJO LA LLUVIA

10.01 TIEMPOS DE GLORIA

12.10 ALF (TEMPORADA 4)

12.35 LA LLAMADA FATAL

14.35 RETO AL DESTINO

16.51 SINTONÍA DE AMOR

18.52 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

19.42 ALF (TEMPORADA 2)

20.08 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 7)

20.34 LA NIÑERA

21.00 GLADIADOR

23.53 JUEGOS DE PLACER

TNT

06.08 RICKY BOBBY. LOCO POR LA VELOCIDAD

08.20 VIDA SALVAJE

09.53 SUPERMAN REGRESA

12.51 GOLPE BAJO. EL JUEGO FINAL

15.05 EL IMPLACABLE

17.05 HARRY POTTER Y LA CÁMARA SECRETA

20.07 CELULAR

22.00 GRAVEDAD

23.38 6 BALAS

01.56 EL ATAQU

UNIVERSAL CHANNEL

09.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S10, GIRO

10.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S10, LUNÁTICO

11.00 HOUSE M.D., NO ES ORO TODO LO QUE RELUCE

12.00 HOUSE M.D., EL SEXO MATA

13.00 DETECTIVES MEDICOS S13, FAMILIA INTERRUMPIDA

13.30 UN LUGAR LLAMADO NOTTING HILL

16.00 HOUSE M.D., SIN PISTAS 5

17.00 HOUSE M.D., A SALVO 6

18.00 GRIMM, DANZA MACABRA

19.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S10, RETRO

20.00 AMIGOS CON BENEFICIOS

22.15 VIVIENDO CON MI EX

24.25 EL DIARIO DE BRIDGET JONES

02.25 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S10, RETRO

STUDIO UNIVERSAL

09.15 MI HOMBRE ES UN FRACASADO

11.15 OSCURO DESEO

13.10 LAS HERMANAS PERFECTAS

15.20 ENEMIGO OCULTO

17.15 ATRAPA EL FUEGO

19.30 FULLSCREEN

20.00 EL OCASO DE UN ASESINO

22.15 CUATRO HERMANOS

24.35 FULLSCREEN

01.05 EL OCASO DE UN ASESINO

A DÓNDE IR

EL MAGISTRADO

(YRIGOYEN Y ALVEAR)

+VIERNES 23, A LAS 22.30, NOCHE ROMÁNTICA CON PEDRO PAGANI; Y TANGO DANZA CON BRENDA BRANDÁN Y JONATHAN GONZÁLEZ.

+VIERNES 23, A LAS 00.30, FOLCLORE CON ROMANZA.

+SÁBADO 24, A LAS 22.30, MÚSICA DISCO DE LOS 80 CON KARIME Y ANABELLE NASSIF. INVITADA ESPECIAL: LUPE CARDOZO.

ADATISE

(LIBERTAD 175)

+SÁBADO 24, A LAS 22.30, FACUNDO, EN CONCIERTO ÍNTIMO. ACOMPAÑADO POR ÁNGEL VILLARROEL (GUITARRA), CARLOS GONZÁLEZ (BAJO) Y MIGUEL STATELLO (PIANO).

LA PEÑA DEL RANCHO (CDTE. CÓRDOBA 456)

+DOMINGO 25, DE 16 A 24, ROMANZA, MÓSOJ ÑAUPA, LOS NÚNEZ, JOVITA SUBIRE, FERNANDITO BRANDÁN, LOS INFANTES, LOS DE ALICO, JOAQUÍN SALEGAS, WALTER CASTAÑO, ELI “LA DIOSA” Y LOS SANTIAGUEÑOS DEL RÍO.

LA CASA DEL

BICENTENARIO

(OLAECHEA Y MENDOZA)

+DOMINGO 25, A LAS 15, EL GRUPO ROMANZA, INTEGRADO POR PEDRO FERREYRA, NELSON BARRAZA Y FRANCO ARCE, OFRECERÁ SU SHOW EN EL MARCO DE LOS RECITALES QUE ORGANIZA SADAIC CONJUNTAMENTE CON LA MUNICIPALIDAD DE LA CAPITAL.

TEATRO 25 DE MAYO

(AVELLANEDA 387)

+DOMINGO 2 DE JULIO, A LAS 22, “JEKLY & HYDE”.

CINES

SUNSTAR

MUJER MARAVILLA (2D):

FANTASÍA, COMIC (+ 13 años)

23/06 -16:45 (Cast)

LOS PIRATAS DEL CARIBE 5 LA VENGANZA DE SALAZAR (2D):

SUSPENSO (+ 16 años)

HOY AL -28/06-19:20 (Cast)

MUJER MARAVILLA (3D):

FANTASÍA, COMIC (+ 13 años)

23/06 -24/06-22:00 (Subt) 00:45 (Subt)

LA MOMIA (3D):

FANTASÍA, AVENTURA, ACCIÓN (+13 años) 23/06 -17:30 (Cast) 20:00 (Subt) 22:30 (Subt) 00:40 (Subt)

UNA CIGÜEÑA EN APUROS (2D): ANIMACIÓN, AVENTURA (ATP) 23/06-16:20 (Cast)

SÓLO SE VIVE UNA VEZ (2D): COMEDIA, ACCIÓN, AVENTURA (+ 13 años)

HOY AL 28-06-18:10 (Cast)

BAY WATCH (2D):

COMEDIA, ACCIÓN (+ 16 años)

23/06 -24/06- 20:10 (Cast) 22:35 (Subt) 01:00 (Subt)

TODO TODO (2D): DRAMA (ATP) 23/06- 16:15 (Cast) 18:20 (Cast)

UN DON EXCEPCIONAL (2D): DRAMA (+ 13 años)

23/06 -24/06- 20:25 (Cast) 22:35 (Subt) 00:45 (Subt)

UN JEFE EN PAÑALES (2D):

COMEDIA (ATP)

23/06 16:15 (Cast) 18:20 (Cast)

LA MOMIA (2D): FANTASIA, AVENTURA, ACCIÓN (+ 13 años)

23/06 -24/06- 20:20 (Cast) 22:30 (Subt) 00:40 (Subt)

PROGRAMACIÓN SUJETA A MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO

HÍPER LIBERTAD

BAYWATCH: GUARDIANES DE LA BAHÍA APTA 16 AÑOS

CASTELLANO 2D 22:10 (Todos los días)

LUNES, MARTES Y MIÉRCOLES $60

PIRATAS DEL CARIBE: LA VENGANZA DE SALAZAR APTA 13 AÑOS CASTELLANO 2D 17:50- 20:10 (TODOS LOS DÍAS)

LUNES, MARTES Y MIÉRCOLES $60

UN JEFE EN PAÑALES APTA TODO PÚBLICO CASTELLANO 2D 18:10 (TODOS LOS DÍAS)

LUNES, MARTES Y MIÉRCOLES $60

LA MOMIA APTA 13 AÑOS CON RESERVA /CASTELLANO 2D 17:30 -19:40- 22:40 (Todos los días)

LUNES, MARTES Y MIÉRCOLES $60

UN DON EXCEPCIONAL APTA 13 AÑOS CON RESERVA ESTRENO

SUBTITULADA 2D 20:30 - 22:50-(TODOS LOS DIAS)

LUNES, MARTES Y MIÉRCOLES $60

 
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