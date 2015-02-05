CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 23 de Junio 2017
A LAS 00.45 NOTICAMPI
Por El Liberal
Hoy 19:48 -
CANAL 7
08.00 DEBATE ABIERTO
08.30 PAUSA EN FAMILIA
08.35 NICK JR.
09.30 MORFI,TODOS A LA MESA
11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA
11.45 MORFI,TODOS A LA MESA (CONTINUACIÓN)
12.30 TELEFÉ NOTICIAS
13.00 NOTICIERO 7 - 1º EDICIÓN
14.00 SORTEO DE TÓMBOLA VESPERTINA
14.15 LOS SIMPSONS
15.30 MI ÚLTIMO DESEO
16.30 EL SECRETO DE FERIHA
17.30 CORTÁ POR LOZANO
19.00 CASO CERRADO
20.00 NOTICIERO 7 EDICIÓN CENTRAL
21.30 JOSUÉ Y LA TIERRA PROMETIDA
22.30 SORTEO DE TÓMBOLA NOCTURNA
22.45 EL SULTÁN
00.45 NOTICAMPI
01.00 DIARIO DE MEDIANOCHE
01.15 UPLAY
01.30 PAUSA EN FAMILIAl
AMÉRICA
12.00 TE CUENTO
13.00 INTRUSOS
15.30 PAMELA A LA TARDE
17.15 INFAMA
18.50 AMÉRICA NOTICIAS
20.00 POLÉMICA EN EL BAR
CANAL 9
14.00 VINO EL AMOR
15.00 AMORES CON TRAMPA
16.00 UN CAMINO HACIA EL DESTINO
17.00 COMBATE
17.45 CONFRONTADOS
19.00 TELENUEVE CENTRAL
TELEVISIÓN PÚBLICA
14.00 COCINEROS
16.00 CLÁSICO NACIONAL
18.00 MISTERIOS DEL UNIVERSO
19.00 TODO TIENE UN PORQUÉ
23.00 MARATÓN 2017
EL TRECE
14.30 EL DIARIO DE MARIANA
16.30 ÉSTE ES EL SHOW
18.00 MEDCEZIR
18.45 A TODO O NADA
20.00 TELENOCHE
21.30 LAS ESTRELLAS
22.30 SHOWMATCH
CANAL14
12.00 FÓRUM
12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR
13.30 SANTIAGO PUEBLO QUE BAILA
14.00 NOTICIERO 7 (R) 1ª EDICIÓN
15.00 ANIMALANDIA
15.30 MÚSICA INTERIOR
16.30 CIRCUITO ARGENTINA
17.00 OTRA CANCHA
18.00 VA DE NUEVO
19.00 ESPÍRITUS DE MI TIERRA
20.00 TICKET AL SHOW
21.00 TELÓN ABIERTO
21.30 NOTICIERO 7 - (2ª EDICIÓN)
22.30 ESTUDIO ABIERTO
23.00 A CIENCIA CIERTA
CANAL 4
13.00 NOTI EXPRESS
13.30 LA FIJA
14.00 LIGA COMERCIAL
14.30 DEPORTE EXPRESS NUESTRO FÚTBOL
16.30 BMX SANTIAGO
17.00 POLI 24
17.30 ALGO EN COMÚN
19.00 FUTSAL
21.00 NOTI EXPRESS
22.00 SIN PROTOCOLO
PELÍCULAS
CINEMAX
06.26 HANK Y ASHA
07.47 SEMBRADORES DE OPTIMISMO - HAITI
08.01 10 COSAS QUE ODIO DE TI
09.57 JUEGO DE GEMELAS
12.33 UN VIERNES DE LOCOS
14.28 EL QUINTO ELEMENTO
16.56 ARMA MORTAL 3
19.21 LA LEYENDA DEL TESORO PERDIDO
22.00 BAD BOYS 2. VUELVEN MÁS REBELDES
TCM
06.46 CASADOS CON HIJOS
07.12 LA NIÑERA
07.38 ALF (TEMPORADA 3)
08.04 CANTANDO BAJO LA LLUVIA
10.01 TIEMPOS DE GLORIA
12.10 ALF (TEMPORADA 4)
12.35 LA LLAMADA FATAL
14.35 RETO AL DESTINO
16.51 SINTONÍA DE AMOR
18.52 XENA. LA PRINCESA GUERRERA
19.42 ALF (TEMPORADA 2)
20.08 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 7)
20.34 LA NIÑERA
21.00 GLADIADOR
23.53 JUEGOS DE PLACER
TNT
06.08 RICKY BOBBY. LOCO POR LA VELOCIDAD
08.20 VIDA SALVAJE
09.53 SUPERMAN REGRESA
12.51 GOLPE BAJO. EL JUEGO FINAL
15.05 EL IMPLACABLE
17.05 HARRY POTTER Y LA CÁMARA SECRETA
20.07 CELULAR
22.00 GRAVEDAD
23.38 6 BALAS
01.56 EL ATAQU
UNIVERSAL CHANNEL
09.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S10, GIRO
10.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S10, LUNÁTICO
11.00 HOUSE M.D., NO ES ORO TODO LO QUE RELUCE
12.00 HOUSE M.D., EL SEXO MATA
13.00 DETECTIVES MEDICOS S13, FAMILIA INTERRUMPIDA
13.30 UN LUGAR LLAMADO NOTTING HILL
16.00 HOUSE M.D., SIN PISTAS 5
17.00 HOUSE M.D., A SALVO 6
18.00 GRIMM, DANZA MACABRA
19.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S10, RETRO
20.00 AMIGOS CON BENEFICIOS
22.15 VIVIENDO CON MI EX
24.25 EL DIARIO DE BRIDGET JONES
02.25 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S10, RETRO
STUDIO UNIVERSAL
09.15 MI HOMBRE ES UN FRACASADO
11.15 OSCURO DESEO
13.10 LAS HERMANAS PERFECTAS
15.20 ENEMIGO OCULTO
17.15 ATRAPA EL FUEGO
19.30 FULLSCREEN
20.00 EL OCASO DE UN ASESINO
22.15 CUATRO HERMANOS
24.35 FULLSCREEN
01.05 EL OCASO DE UN ASESINO
A DÓNDE IR
EL MAGISTRADO
(YRIGOYEN Y ALVEAR)
+VIERNES 23, A LAS 22.30, NOCHE ROMÁNTICA CON PEDRO PAGANI; Y TANGO DANZA CON BRENDA BRANDÁN Y JONATHAN GONZÁLEZ.
+VIERNES 23, A LAS 00.30, FOLCLORE CON ROMANZA.
+SÁBADO 24, A LAS 22.30, MÚSICA DISCO DE LOS 80 CON KARIME Y ANABELLE NASSIF. INVITADA ESPECIAL: LUPE CARDOZO.
ADATISE
(LIBERTAD 175)
+SÁBADO 24, A LAS 22.30, FACUNDO, EN CONCIERTO ÍNTIMO. ACOMPAÑADO POR ÁNGEL VILLARROEL (GUITARRA), CARLOS GONZÁLEZ (BAJO) Y MIGUEL STATELLO (PIANO).
LA PEÑA DEL RANCHO (CDTE. CÓRDOBA 456)
+DOMINGO 25, DE 16 A 24, ROMANZA, MÓSOJ ÑAUPA, LOS NÚNEZ, JOVITA SUBIRE, FERNANDITO BRANDÁN, LOS INFANTES, LOS DE ALICO, JOAQUÍN SALEGAS, WALTER CASTAÑO, ELI “LA DIOSA” Y LOS SANTIAGUEÑOS DEL RÍO.
LA CASA DEL
BICENTENARIO
(OLAECHEA Y MENDOZA)
+DOMINGO 25, A LAS 15, EL GRUPO ROMANZA, INTEGRADO POR PEDRO FERREYRA, NELSON BARRAZA Y FRANCO ARCE, OFRECERÁ SU SHOW EN EL MARCO DE LOS RECITALES QUE ORGANIZA SADAIC CONJUNTAMENTE CON LA MUNICIPALIDAD DE LA CAPITAL.
TEATRO 25 DE MAYO
(AVELLANEDA 387)
+DOMINGO 2 DE JULIO, A LAS 22, “JEKLY & HYDE”.
CINES
SUNSTAR
MUJER MARAVILLA (2D):
FANTASÍA, COMIC (+ 13 años)
23/06 -16:45 (Cast)
LOS PIRATAS DEL CARIBE 5 LA VENGANZA DE SALAZAR (2D):
SUSPENSO (+ 16 años)
HOY AL -28/06-19:20 (Cast)
MUJER MARAVILLA (3D):
FANTASÍA, COMIC (+ 13 años)
23/06 -24/06-22:00 (Subt) 00:45 (Subt)
LA MOMIA (3D):
FANTASÍA, AVENTURA, ACCIÓN (+13 años) 23/06 -17:30 (Cast) 20:00 (Subt) 22:30 (Subt) 00:40 (Subt)
UNA CIGÜEÑA EN APUROS (2D): ANIMACIÓN, AVENTURA (ATP) 23/06-16:20 (Cast)
SÓLO SE VIVE UNA VEZ (2D): COMEDIA, ACCIÓN, AVENTURA (+ 13 años)
HOY AL 28-06-18:10 (Cast)
BAY WATCH (2D):
COMEDIA, ACCIÓN (+ 16 años)
23/06 -24/06- 20:10 (Cast) 22:35 (Subt) 01:00 (Subt)
TODO TODO (2D): DRAMA (ATP) 23/06- 16:15 (Cast) 18:20 (Cast)
UN DON EXCEPCIONAL (2D): DRAMA (+ 13 años)
23/06 -24/06- 20:25 (Cast) 22:35 (Subt) 00:45 (Subt)
UN JEFE EN PAÑALES (2D):
COMEDIA (ATP)
23/06 16:15 (Cast) 18:20 (Cast)
LA MOMIA (2D): FANTASIA, AVENTURA, ACCIÓN (+ 13 años)
23/06 -24/06- 20:20 (Cast) 22:30 (Subt) 00:40 (Subt)
PROGRAMACIÓN SUJETA A MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO
HÍPER LIBERTAD
BAYWATCH: GUARDIANES DE LA BAHÍA APTA 16 AÑOS
CASTELLANO 2D 22:10 (Todos los días)
LUNES, MARTES Y MIÉRCOLES $60
PIRATAS DEL CARIBE: LA VENGANZA DE SALAZAR APTA 13 AÑOS CASTELLANO 2D 17:50- 20:10 (TODOS LOS DÍAS)
LUNES, MARTES Y MIÉRCOLES $60
UN JEFE EN PAÑALES APTA TODO PÚBLICO CASTELLANO 2D 18:10 (TODOS LOS DÍAS)
LUNES, MARTES Y MIÉRCOLES $60
LA MOMIA APTA 13 AÑOS CON RESERVA /CASTELLANO 2D 17:30 -19:40- 22:40 (Todos los días)
LUNES, MARTES Y MIÉRCOLES $60
UN DON EXCEPCIONAL APTA 13 AÑOS CON RESERVA ESTRENO
SUBTITULADA 2D 20:30 - 22:50-(TODOS LOS DIAS)
LUNES, MARTES Y MIÉRCOLES $60