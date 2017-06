Mañana se jugarán las semifinales de las zonas Campeonato y Consuelo de la C50

Hoy 21:10 - La Unión de Futbolistas Veteranos Amateurs (UFVA) programó para mañana las semifinales de las zonas Campeonato y Consuelo de la categoría C50 del Torneo Apertura 2017. Por la zona Campeonato, Servisur, líder de la zona B, enfrentará a Villa Tranquila, segundo en la A; mientras que Bº Sarmiento, puntero en la zona A, jugará ante Racing, escolta en la B. Por la zona Consuelo, Refi Shop, primero en la zona C, se medirá con Defensores Antilo, segundo en la D; en tanto que Feria Newbery, número uno de la zona D, tendrá por rival a Panificadora Lola, primero en la D. Los partidos del primer turno comenzarán a las 15, con 30’ de tolerancia. Programa En Complejo Russo Nº 1: Ferretería Pece vs. Muebles Roberto Corvel (C40) y Servisur vs. Villa Tranquila (C50). En Complejo Russo Nº 2: Almirante Brown vs. El Porvenir (C45) y Bonafide vs. Kiosco Laly (C45). En Complejo Russo Nº 3: Bº Sarmiento/ Go Sport vs. El Triángulo (C45) y Mojones vs. Racing/Seppse (C45). En Nuevo Banco: Estación La Curva vs. Rosario Central (C40) y Bº Sarmiento vs. Racing (C50). En Mistol: La Fusión vs. UTHGRA Gastronómicos (C40) y Refi Shop vs. Defensores Antilo (C50). En La Guarida: Agua y Energía vs. Calle 14 (C45). En Estudiantes de Maco: Stylo Gráfico vs. La Católica (C45) y La Rifa de Alberto vs. Óptica Molinari (C45). En Villa Tranquila: La Loma vs. Villa Borges (C40) y Feria Newbery vs. Panificadora Lola (C50). En Mojones: Los Amigos vs. Bº Tradición (C40) y Mojones vs. Bº Sarmiento (C40).