El clásico fue para Albañiles en la “Capital del Rosquete”

Hoy 21:34 - LORETO, Loreto (C) En un encuentro más que parejo Esquineros y Albañiles disputaron un nuevo clásico y la igualdad de los equipos se notaba en el terreno de juego, mientras los arqueros de ambos equipos se lucían manteniendo el arco en cero. Todo parecía indicar que el partido iba a terminar en empate hasta que minutos antes del final un buen pase filtrado dejó solo al delantero de Albañiles, que definió con certeza al lado del palo derecho. Mañana se disputará la novena fecha a partir de las 12.30 en las instalaciones del club Unión Obrera. Comenzará la jornada el club Avenida vs. Barrio Libertad; FCTC vs. CSDBO; Pinchas vs. Remanso; Defensores Libertad vs. Mechero; Alberdi vs. Newbery; Colonia vs. Palermo; 48 Viviendas vs. Albañiles; Esquineros vs. Bushcas; Zona Roja vs. San Esteban; Barrio Oeste vs. Alma y Vida. La fecha anterior terminó con los siguientes resultados: Barrio Oeste 2, San Esteban 1; Avenida 1, Alma y Vida 1; FCTC 4, Barrio Libertad 1; Los Pinchas 2, CSDBO 1; Defensores Libertad 1, Remanso 0; Alberdi 2, Mechero 0; Colonia 4, Newbery 1; 48 Viviendas 2, Palermo 1; Esquineros 0, Albañiles 1; Zona Roja 2, Bushcas 1. La tabla de posiciones es la siguiente: 1) Albañiles, 20; 2) Esquineros, 19; 3) Defensores Libertad, 17. 4) Colonia, 15. 5) Alberdi, 15. 6) 48 Viviendas, 15; 7) Barrio Oeste, 15; 8) Remanso, 14; 9) Mechero, 13; 10) FCTC, 11; 11) San Esteban, 11; 12) Palermo, 10; 13) Bushcas, 10; 14) CSDBO, 9; 15) Zona Roja, 8; 16) Pinchas, 7. 17) Libertad, 7; 18) Alma y Vida, 7; 19) Avenida, 6; 20) Newbery, 4.