Mañana comienza el Torneo Clausura 2017 en la ciudad de Fernández

Hoy 21:35 - FERNÁNDEZ, Robles (C) La Asociación de Fútbol Amateur de esta ciudad en su reunión del miércoles, programó la primera fecha del campeonato Clausura 2017. Los encuentros tendrán el siguiente horario: para los que juegan primero será de 14 a 14.30 y para los partidos únicos de 15.30 a 16 horas. Programa En el Polideportivo Municipal se medirán: Maxi Kiosco Antu vs. Wall Mar (C40) y la Loma vs. Villa Elsa (C40). En Trula: Los Amigos vs. Gremio (C50) y Barrio Belgrano vs. Los Triunfadores (C40). En Barrio: Sur Arsenal vs. Bº Sur (C40) y Barrio Sur vs. La Loma (C50). En La Loma: 9 de Julio vs. Trula (C50) y Triki vs. Tigres (C40). En El Quemao: Wall Mar vs. Defensores de Huasi (C50) y All Boys vs. Trula (C40). En Las Américas, partido único: Las Américas vs. Sol de América. En Forres, partido único: Forres vs. El Gateao (C40). Libre: Talleres. 