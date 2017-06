Adrián Kalujerovich asumió como técnico en Villa Balnearia

Hoy 21:48 - LAS TERMAS, Río Hondo (C) Con el objetivo de ser protagonista del torneo Anual de la Liga Termense de Fútbol, Villa Balnearia contrató al experimentado técnico, Adrián Kalujerovich para dirigir al equipo de primera división. La presentación fue el lunes 19 del corriente, en las instalaciones del club ubicado camino al Dique Frontal. A la práctica asistieron jugadores del plantel y futbolistas libres que se incorporarán al equipo “bagrero”. “Kalu” trabajará en compañía del profesor Ariel Espeche y otros colaboradores, entre exjugadores del club. Además el técnico desarrollará un trabajo coordinado con las divisiones formativas del club. “Tomé la decisión de venir a Villa Balnearia porque no quería irme de Santiago ni alejarme de la familia. Estuve un año y medio en Chaco. Me gustó el proyecto y las ganas que veo en los dirigentes. Tienen intenciones de ganar ya que hace 10 años que no salen campeón. Ellos aspiran a que se pueda planificar un trabajo serio en una institución que tiene como objetivo crecer. Nos reunimos un par de veces y nos pusimos de acuerdo”, expresó el técnico. Más adelante mani fes tó: “Trabajaremos con la plantilla de jugadores que tiene el club y buscaremos los refuerzos que sean necesarios de acuerdo con lo que vaya observando con el correr de los días. Mi idea es quedarme en Las Termas, involucrarme con los jugadores, con la gente, con el club y es necesario que estemos en la ciudad con el objetivo de hacer las cosas lo mejor posible. Solamente le pido a los hinchas que nos apoyen, que los jugadores darán al máximo en cada partido con la premisa de estar en los primeros puestos”. 