Comienza el Torneo Anual 2017 “Jorge Dalmacio Mansilla”

Hoy 21:50 - AÑATUYA, Taboada (C) El comando directivo de la Liga Añatuyense de Fútbol programó el inicio del Torneo Anual que arrancará mañana. En la reunión del pasado miércoles se dio lectura al acta de la sesión anterior, y una nota de renuncia presentada por siete referís de la Escuela de Árbitros de la Liga. Mañana en Icaño a las 15 horas jugará la reserva de Atlético Icaño y Talleres GB, luego la primera. En Colonia Dora, Mitre enfrenta a Alumni de Icaño a las 16. En Herrera, Comercio se verá con Social Pinto, a las 14 reserva y 16 horas Primera División. El domingo, Sportivo Dora recibe a La Plata FC de Bandera desde las 14. Libre: Platense (A). Asociación Friense Desde las 13 dará inicio la segunda fecha del campeonato que organiza la Asociación del Fútbol Amateur Friense. El lugar escogido para la recepción de todas las emociones será el estadio del Tiro Federal de Frías. La comisión organizadora de esta competencia anticipó que la semana venidera se dará a conocer el nombre del certamen. Cabe recordar que el defensor del título es el representante de Los Tornillos, último campeón. Según la última reunión de delegados, los encuentros se programaron con el siguiente orden: Los Cuervos vs. Loma Negra; El Vasco vs. Vella Comp; Gigante vs. Maestro Véliz y Barrio Oeste vs. La More. A última hora se producirá el enfrentamiento entre Los Leones vs. Los Tornillos. 