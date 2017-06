Turno para los octavos del “Miguel Patire”

Hoy 21:52 - CHOYA, Choya (C) Mañana se pondrá en juego los octavos de finales del torneo Miguel “Quetupi” Patire, que organiza la Nueva Liga Amateur de Fútbol de Frías. Los juegos tendrán como escenario el club Social y Deportivo Coinor de esa ciudad. Los equipos que hacen las veces de local cuentan con ventaja deportiva debido a que culminaron mejor posicionados en la tabla general. Este es el motivo por el cual con un empate podrán pasar a la próxima instancia. El horario establecido para el inicio de esta jornada será a las 12.30. Programación El programa completo es el que se detalla a continuación: Tornería Pineda vs. Panificadora La Deseada; Los Amigos vs. Veteranos de Icaño; Veteranos de Coinor vs. Atlético Quirós; La Casa del Plomero vs. Canarios; La Mexicana vs. Maxiquiosco Nacho; Deportivo Choya vs. Panificadora La Suecia y Mercadito Fernando vs. Carnicería Tres Hermanos.