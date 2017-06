FÚNEBRES | 23 de Junio de 2017

23/06/2017 -

Fallecimientos

23/6/17

- Ángela Nassif de Dalale

- Enrique José Herrera Ramallo

- Elvia Esmeralda Guillín de Véliz

- Agustina Irene Ruiz (La Banda)

- Matilde Merlo (La Banda)

- Ramón Augusto Frías (Dpto. R. Hondo)

- Teresita de Jesús Ávila (La Banda)

- José Alberto Montenegro

- María Magdalena Galván

Sepelios Participaciones

AHUMADA, BARTOLO OMAR (q.e.p.d.) Falleció el 20/6/17|. Luisa Gomez Coronel de Lucatelli, María Ramendo y Elba Ramendo participan el fallecimiento del hermano político de Chicha.

CURA, ESTHER ELIZABET (q.e.p.d.) Falleció el 21/6/17|. Sus primos, Perla, Pepe, Pibe, Graciela Figueroa y sus respectivas flias., participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su hija Belén en este doloroso momento. Ruegan oraciones en ssu memoria.

CURA, ESTHER ELIZABET (q.e.p.d.) Falleció el 21/6/17|. "Esther descasa en Paz". Sus primos Chiny, Rubén, Peladin y Pichon Cura, participan su fallecimiento y acompañan a su hija Belén es tan doloroso trance.

CURA, ESTHER ELIZABET (q.e.p.d.) Falleció el 21/6/17|. Tia tu inesperada partida llena de dolor nuestros corazones. Rogamos a dios te de el descanso eterno. Sus ssobrinos Lorena, Achi y Gringa Zani, participan con pesar su fallecimiento y acompañamos a Belen en este dificil momento. Que brille para ella la luz que no tienee fin.

CURA, ESTHER ELIZABET (q.e.p.d.) Falleció el 21/6/17|. Señor tu hija ya esta ante ti dale el descanso eterno y brille para ella la luz que no tiene fin " Su tia Rosa Figueroa, primos Carlos y Pepe Zani y Bochi, y sus hijos, participan con profundo pesarr su fallecimiento y acompañan a su sobrina Belen en tan dolorosso momento. ruegan oraciones en su memoria.

CURA, ESTHER ELIZABET (q.e.p.d.) Falleció el 21/6/17|. Dichosos los que sufren en la tierra y reparten amor porque Dios abrirá las puertass del cielo para ellos " Mariza Saavedrsa, Natalí y Marisol Rodriguez Saavedra, acompañan a su hija Belen e hijo pol. Matias en este momento de dolor y piden cristiana resignación.

CURA, ESTHER ELIZABET (q.e.p.d.) Falleció el 21/6/17|. Tu hermano Miguel ( Baby ) y sus hijos, te despiden con amor, reezando oraciones en su memoria.

CURA, ESTHER ELIZABET (q.e.p.d.) Falleció el 21/6/17|. Recordando los momentos felices que pasamos juntas, celebrando los acontecimientos felices. Tus vecinas de Avda. Belgrano (n) 1er. Pje. Huaico Hondo. Estela de Gallo, Mercedes Rojas, Estela de Villalba, Mary Cruz, Maria Guzman, Mirta Sosa, Amanda Paz, Chicha de Otrera, Mimí Gonzalez, participan con d olor su fallecimiento.

D' ANDREA, LUIS ALBERTO (Luchi) (q.e.p.d.) Falleció el 22/6/17|. Su esposa Patricia Simón, despide con dolor su partida, ruega al Señor por su eterno descanso, sus restos serán inhumados en el cementerio de Matará.

D' ANDREA, LUIS ALBERTO (Luchi) (q.e.p.d.) Falleció el 22/6/17|. Tu partida entristece mi alma pero tu recuerdo me ayudará a seguir. Su esposa Patricia Simón, participa con profundo dolor el fallecimiento de su compañero de vida y eleva oraciones al Altísimo rogando por el descanso de su alma.

D' ANDREA, LUIS ALBERTO (Luchi) (q.e.p.d.) Falleció el 22/6/17|. Su esposa Patricia Simon, sus hnos Jose Victorio, Orlando Antonio, hnas políticas Elsa Elias, Ilda Elias, sobrinos Giovanni, Gerardo, Gaston, Brenda, Enzo y demás familiares. Sus restos seran inhumados hoy 9 hs. en cementerio de Matara- dpto. Juan F. Ibarra. Cobertura IOSEP. SERVICIO REALIZADO POR COCHERIA NORTE. LA PLATA 162 - TEL. 4219787.

D' ANDREA, LUIS ALBERTO (Luchi) (q.e.p.d.) Falleció el 22/6/17|. Su hermano Pepe D'Andrea, su cuñada Hilda Elias, sus sobrinos Gaston y Belén, Enzo y Brenda D'Andrea, despiden con profundo dolor su partida a la Casa del Señor. Elevan oraciones por el eterno descanso, sus restos serán inhumados en el cementerio de Matará.

D' ANDREA, LUIS ALBERTO (Luchi) (q.e.p.d.) Falleció el 22/6/17|. Su hermano Dito D'Andrea, su cuñada Elsa Elias, su sobrino Yovanni D' Andrea, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones por su eterno descanso. Sus restos serán inhumados en el cementerio de Matará.

D' ANDREA, LUIS ALBERTO (Luchi) (q.e.p.d.) Falleció el 22/6/17|. Nadie llega intacto al Cielo sin haber sido buena persona, te recordaremos con cariño. Sus primos Dito, Antonio y Señora Ely, Mary, Chini, Walter y Ruly, participan con profundo dolor su fallecimiento, sus restos serán inhumados en el cementerio de Matará.

D' ANDREA, LUIS ALBERTO (Luchi) (q.e.p.d.) Falleció el 22/6/17|. Sus primos Mariza, Pepito y Nancy Llarrull y sus respectivas familias, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

D' ANDREA, LUIS ALBERTO (Luchi) (q.e.p.d.) Falleció el 22/6/17|. Maria Rosa Elías e hijas y nietos, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

D' ANDREA, LUIS ALBERTO (Luchi) (q.e.p.d.) Falleció el 22/6/17|. Personal directivo, docente, administrativo y de maestranza del Colegio Nº 5 Trejo y Sanabria participan con hondo pesar la partida al reino de los cielos del esposo de la secretaría Patricia Simón y piden oraciones por el descanso de su alma.

GALVAN, MARIA MAGDALENA (q.e.p.d.) Falleció el 22/6/17|. Sus hermanos Luis, Manuel, Blanca, José. Sus hijos Adriana, José Luis, Carlos. Sus nietos Anahí, Matías, Mauricio, Zamira, Maxi, Mily y demás familiares. Sus restos serán inhumados hoy 16 hs. en cementerio La Piedad. Cobertura IOSEP. SERVICIO REALIZADO POR COCHERIA NORTE. LA PLATA 162 - TEL. 4219787.

GUILLIN DE VELIZ, ELVIA ESMERALDA (q.e.p.d.) Falleció el 21/6/17|. Su esposo: Pichón, sus hijas: Fernanda, Natalia y Celes, hijos politicos y nietos, part con dolor su fallec. y sus restos fueron inhumados ayer en el cement. de Pampa Muyoj. HAMBURGO CIA. DE SEGUROS S.A. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

HERRERA RAMALLO, ENRIQUE JOSE (Gordo) (q.e.p.d.) Falleció el 22/6/17|. Su esposa: Maria Marta Prieto, sus hijos: Ignacio, Augusto y Maria Laura Herrera Prieto, sus hijos pol.: Elena Gomez, Soledad Miguel y Joaquin Vicentino, sus nietos: Nachito, Josefina, Damian y Benjamin, part. con dolor su fallec. y sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio Parque de la Paz. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

HERRERA RAMALLO, ENRIQUE JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 22/6/17|. "A ti Señor levanto mi alma, Dios mio en ti confio". Su esposa Maria Marta Prieto, sus hijos Ignacio, Elena, Augusto, Soledad, Maria Laura y Joaquin, nietos Nacho, Josefina, Damian y Benjamin, participan con profundo dolor su partida. Sus restos fueron seepultados en el cementerio Parque de la Paz. Ruegan oraciones en su querida memoria.

HERRERA RAMALLO, ENRIQUE JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 22/6/17|. Sus hermanos René Jorge y Silvia, cuñado Gustavo y sobrinos Fernanda, Ximena, René, Silvi, y Ricky, participan con profundo dolor ssu fallecimiento y ruegan oraciones en su nombre.

HERRERA RAMALLO, ENRIQUE JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 22/6/17|. Sus hermanos pol. Amalia, José Martín Prieto, Marlene Umaño, sobrinos Martín, Ana Irene, Leopoldo Arce, Mauricio Prieto, José A. Leguizamón, participan con profundo dolor el fallecimiento del querido Gordo y elevan oraciones en su memoria.

HERRERA RAMALLO, ENRIQUE JOSE (q.e.p.d.) Falleció el 22/6/17|. Sus tíos Santos A. Muratore, EdaTeresa Prieto y Marta Prieto participan con inmenso dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones para su eterno descanso.

HERRERA RAMALLO, ENRIQUE JOSE (q.e.p.d.) Falleció el 22/6/17|. Sus primos Francisco Muratore, y Gabi; María Josefina y Mario; María Constanza y Alexis; Maria Virginia y sus respectivos hijos participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria .

HERRERA RAMALLO, ENRIQUE JOSE (Gordo) (q.e.p.d.) Falleció el 22/6/17|. Sus amigos: José Gubaira y Dominga Auat de Gubaira, participan con profundo dolor su fallec. y sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio Parque de la Paz. Se ruega Oraciones en su memoria.

HERRERA RAMALLO, ENRIQUE JOSE (q.e.p.d.) Falleció el 22/6/17|. Participan con profundo dolor la partida de su entrañable amigo, elevan oraciones a su memoria. Sus amigos del quincho Aldo LLugdar, Aldo Sialle, Carlos Villalba, Carlos Suárez, Enrique Méndez, Alberto Volta, Mario Palavecino, Tony Di Pietro, Raúl García Gorostiaga, Axel Canela, Antonio Vittar, Daniel Matuck.

HERRERA RAMALLO, ENRIQUE JOSE (q.e.p.d.) Falleció el 22/6/17|. Carlos Salmoiraghi, Cecilia Echegaray de Salmoiraghi e hijos participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su hermana Silvia en tan dificil momento. Se eleva una oracion en su memoria.

HERRERA RAMALLO, ENRIQUE JOSE (Gordo) (q.e.p.d.) Falleció el 22/6/17|. Marcelo Martinez, su esposa Celia Julián y su hija Guadalupe acompañan a Pochi y familia en estos momentos de gran pesar. Elevan oraciones por su eterno descanso y el consuelo de sus seres queridos.

HERRERA RAMALLO, ENRIQUE JOSE (Gordo) (q.e.p.d.) Falleció el 22/6/17|. Mario Japaze y Silvia Jozami de Japaze participan su fallecimiento y acompañan a su familia en el dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

HERRERA RAMALLO, ENRIQUE JOSE (Gordo) (q.e.p.d.) Falleció el 22/6/17|. La familia Alcorta Alonso participa con dolor el fallecimiento del papá de Laurita y acompañan a su esposa e hijos con gran cariño.

HERRERA RAMALLO, ENRIQUE JOSE (q.e.p.d.) Falleció el 22/6/17|. María Inés Villaverde de Martinetti, sus hijos Héctor, Mercedes, Gustavo y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

HERRERA RAMALLO, ENRIQUE JOSE (q.e.p.d.) Falleció el 22/6/17|. Luis Lucena, Mercedes Martinetti y sus hijos Eugenia, Mercedes y Gonzalo participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

HERRERA RAMALLO, ENRIQUE JOSE (Gordo) (q.e.p.d.) Falleció el 22/6/17|. Mario Augusto Japaze Jozami, Belén Torres y su hija Camila participan con dolor el fallecimiento del papá de su amigo Augusto y hacen llegar las condolencias a su familia.

HERRERA RAMALLO, ENRIQUE JOSE (Gordo) (q.e.p.d.) Falleció el 22/6/17|. César Horacio Abregu y Maria del Huerto Japaze Jozami y familia particpan con dolor el fallecimiento del papá de su amigo Ignacio.

HERRERA RAMALLO, ENRIQUE JOSE (q.e.p.d.) Falleció el 22/6/17|. Miguel Ángel Barrera Martinez (h) y Carolina Chichiani participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

HERRERA RAMALLO, ENRIQUE JOSE (q.e.p.d.) Falleció el 22/6/17|. Miguel Ángel Barrera Martinez , su esposa Nélida Raab y familia participan con pesar su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

HERRERA RAMALLO, ENRIQUE JOSE (q.e.p.d.) Falleció el 22/6/17|. El Grupo de Oracion de la Montonera, participa con dolor el fallecimiento del cuñado de su integrante Amalia Prieto. Ruegan oraciones en su memoria.

HERRERA RAMALLO, ENRIQUE JOSE (q.e.p.d.) Falleció el 22/6/17|. Susana Alicia Barraza participa su fallecimiento. Ruega oraciones en su memoria.

HERRERA RAMALLO, ENRIQUE JOSE (q.e.p.d.) Falleció el 22/6/17|. Ricardo Martinez, su esposa Daniela Vazquez, sus hijos Sol y Maria, participan su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

HERRERA RAMALLO, ENRIQUE JOSE (q.e.p.d.) Falleció el 22/6/17|. Gabriel E. MIguel, su esposa Maria del Carmen y sus hijos Victoria, Mia y Nicolas, participan con sincero dolor el fallecimiento del papá del querido Tio Augusto. Ruegan al Altisimo por el eterno descanso de su alma y la cristiana resignacion para su familia.

HERRERA RAMALLO, ENRIQUE JOSE (Gordo) (q.e.p.d.) Falleció el 22/6/17|. Ernesto Richard y María Mercedes Ayud, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

HERRERA RAMALLO, ENRIQUE JOSE (Gordo) (q.e.p.d.) Falleció el 22/6/17|. Dr. Luis Enrique Milet y su señora Elena Diaz Daviu de Milet participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

HERRERA RAMALLO, ENRIQUE JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 22/6/17|. Pedro Mulki y Sra. lamentan profundamente participar el fallecimiento de su amigo y compañero de viaje y acompañan a Pochi e hijos en este dificil momento.

HERRERA RAMALLO, ENRIQUE JOSE (q.e.p.d.) Falleció el 22/6/17|. Los compañeros de la UCSE de su hermano Rene participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

HERRERA RAMALLO, ENRIQUE JOSÉ(q.e.p.d.) Falleció el 22/6/17|. El Rotary Club de Santiago del Estero y su rueda de la amistad participan el fallecimiento de su ex socio. Ruega oraciones en su memoria.

HERRERA RAMALLO, ENRIQUE JOSÉ(q.e.p.d.) Falleció el 22/6/17|. Carlos Cheein e Irene Coroleu y sus hijos Diego y Silvina; Mónica y Sebastián; Virginia y Emilio y sus respectivas familias participan su fallecimiento y acompañan a su esposa e hijos.

HERRERA RAMALLO, ENRIQUE JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 22/6/17|. Carlos Vicentini y flia., participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su flia. en este dificil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

HERRERA RAMALLO, ENRIQUE JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 22/6/17|. Gringo y MarÍa Lia, sus hijos Maria Cecilia, Felicitas, Agustin, Candelaria y sus respectivas flias., participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

HERRERA RAMALLO, ENRIQUE JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 22/6/17|. Lilia, Ana y Emma Monfrini, participan de su ida a la Casa del Padre. y ruegan oraciones en su querida memoria.

HERRERA RAMALLO, ENRIQUE JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 22/6/17|. Querido Gordo un Señor en los gestos y temple, que heredan tus hijos. Ana Monfrini, sus hijos Mariano, Maria Cecilia y Ricardo Cinquegrani con sus respectivas flias., participan con dolor ssu fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

HERRERA RAMALLO, ENRIQUE JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 22/6/17|. Maria Banzolini, sus hijos María Carolina y Martin Daviou con sus respectivas flias. participan con gran pesar la perdida de este gentil caballero.

HERRERA RAMALLO, ENRIQUE JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 22/6/17|. Juan Caldera, Elisa Danela, sus hijos Juan Pablo, Marcela, Alvaro, Francisco y suss respecctivas flias., participan su fallecimiento y acompañan a su esposa e hijos y demás fliares. Elevan oraciones en su memoria.

HERRERA RAMALLO, ENRIQUE JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 22/6/17|. Julia Bruchmann y flia., participa el fallecimiento del padre de su querida amiga María Laura y acompañan a la flia. en su dolor.

HERRERA RAMALLO, ENRIQUE JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 22/6/17|. Angel Prieto, Mercedes Rivero y flia., participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

HERRERA RAMALLO, ENRIQUE JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 22/6/17|. Diego Acosta y Alejandra Alende, participan con pesar su fallecimiento y acompañan a sus hijos y esposa en esste momento. Elevan oraciones en su memoria.

HERRERA RAMALLO, ENRIQUE JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 22/6/17|. Luis Martinez Gorletti, Maria Laura Silvetti Omil y flia., acompañan con profundo dolor a la querida Pochi y flia. en este dificil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

HERRERA RAMALLO, ENRIQUE JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 22/6/17|. Víctor Barquin, Piqui Pilan e hijos despiden con inmenso dolor al amigo Gordo, y acompañan a Puchi e hijos en este dificil momento. Ruegan oraciones een su memoria.

HERRERA RAMALLO, ENRIQUE JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 22/6/17|. Sus amigos Negro Villalba, Carlos Bossini, Jorge Sotini, Pichocho Patiño, Víctor Barquín, Gordin Pérez Carleti, con inmenso dolor despiden al Gordo. Ruegan oraciones en su memoria.

HERRERA RAMALLO, ENRIQUE JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 22/6/17|. Rafael Bonacina, Josefina Cantillan Borges y flia., despiden con gran dolor el falecimiento del querido Gordo y acompañan a la amiga Pochi y flia., en este dificil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

HERRERA RAMALLO, ENRIQUE JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 22/6/17|. José Manuel Salgado y flia., participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

HERRERA RAMALLO, ENRIQUE JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 22/6/17|. Guillermo Basbús, Victoria Yocca e hijos participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a Pochi con mucho cariño.

HERRERA RAMALLO, ENRIQUE JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 22/6/17|. Señor ya este ti recibelo en tu Reino". Ing. Sergio Ventura Gomez Molina, su Señora Liliana Dominguez y sus hijos Constanza e Ignacio, Sergio, Huerto, Lucas y Nicolas participan con profundo dolor su fallecimiento.

HERRERA RAMALLO, ENRIQUE JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 22/6/17|. Aldo Sialle y Mamily Avido de Sialle, sus hijos Mariana y Mario, Federicco y Daniela, Fernando e Ignacio, participan con profundo dolor el fallecimiento de su querido amigo Gordo y acompañan con cariño a su flia. en estos momentos. Elevan oracioness en su memoria.

HERRERA RAMALLO, ENRIQUE JOSE (Gordo) (q.e.p.d.) Falleció el 22/6/17|. Señor ya está ante Ti, recíbelo en tu reino. Directivos y compañeros de trabajo de su hermana Silvia Herrera participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

HERRERA RAMALLO, ENRIQUE JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 22/6/17|. "Señor ya está ante tí, recíbelo en tu reino". Las compañeras y amigas de la querida Pochi, Promoción 71 C. Belén, participan el fallecimiento de su esposo. Ruegan oraciones en su memoria.

HERRERA RAMALLO, ENRIQUE JOSE (Gordo) (q.e.p.d.) Falleció el 22/6/17|. CPN Raúl Cristofoli y familia participan con profundo dolor su fallecimiento. Comprometen oraciones en su memoria.

HERRERA RAMALLO, ENRIQUE JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 22/6/17|. Emilio Forte, Elsi Olmedo de Forte y flia., despiden al marido de tan querida Pochi y la acompañan en su dolor.

HERRERA RAMALLO, ENRIQUE JOSE (GORDO) (q.e.p.d.) Falleció el 22/6/17|. Francisco José Lami Hernández su esposa Emilia y sus hijos Francisco y Florencia, José y Maria Emilia y José Antonio participan con profundo dolor del fallecimiento de su entrañable amigo de la infancia.

HERRERA RAMALLO, ENRIQUE JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 22/6/17|. Tomás Prieto, Maria Elena Macagno de Prieto y flia., participan con dolor su falecimiento.

HERRERA RAMALLO, ENRIQUE JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 22/6/17|. La empresa SIEM S. R. L. acompañan con profundo dolor a Ignacio por el fallecimiento de su Papá. Elevamos oraciones por el descanso de su alma y les otorgue resinaciçon cristiana a su flia.

HERRERA RAMALLO, ENRIQUE JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 22/6/17|. Federico Tonero, participa con profundo dolor el fallecimiento del papá de su amigo Augusto. Acompañan a su flia. en tan doloroso momento.

HERRERA RAMALLO, ENRIQUE JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 22/6/17|. Ive de Miguel, hijos y nietos acompañan a su flia., en tan dificil momento. Elevan oraciones en su memoria y ruegan por el descanso de su alma.

HERRERA RAMALLO, ENRIQUE JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 22/6/17|. Sus vecinos y amigos; familia Salido Renteria, participan con profundo dolor su fallecimiento, acompañan a su flia. y ruegan oraciones en su memoria.

HERRERA RAMALLO, ENRIQUE JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 22/6/17|. Daniel Muratore y flia., participa con profundo pesar su fallecimiento y acompañan a su flia.en su dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

HERRERA RAMALLO, ENRIQUE JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 22/6/17|. Los papas de las amigas, alguna vez, fueron un poco nuestros papas. Las amigas de su hija Laura, ruegan al sagrado corazon que consuele y acompañan a toda su flia. en este dificil momento.

HERRERA RAMALLO, ENRIQUE JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 22/6/17|. Carlos Tahhan, Dolores Segura y flia.,m participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

HERRERA RAMALLO, ENRIQUE JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 22/6/17|. "Señor dale el descanso eterno y brille para el la luz que no tienee fin". Aldo Herrera Sra.y Flia., participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan por la resignación de su flia.

HERRERA RAMALLO, ENRIQUE JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 22/6/17|. Mónica Jorge y flia., participa con dolor su fallecimiento y brille para el la luz eterna.

HERRERA RAMALLO, ENRIQUE JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 22/6/17|. Carlos M. Jensen, su esposa Laura Martínez y sus hijos, participan con dolor su fsallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

HERRERA RAMALLO, ENRIQUE JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 22/6/17|. Señor dale el descanso eterno y brille para el la luz que no tiene fin " Pedro Pablo Contardi, Maria Marta Arce de Contaardi acompañan con dolor a sus familiares.

HERRERA RAMALLO, ENRIQUE JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 22/6/17|. Jorge Sottini, Maria López Rivarola e hijos, acompañan a Pochi y a sus hijos en este dificil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

HERRERA RAMALLO, ENRIQUE JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 22/6/17|. "Bienaventurados los que sufren porque ellos verán a Dios". Josefina Uzzante Loto y flia., acompañan a su nieto Ignacio Herrera y flia., en este doloroso momento.

HERRERA RAMALLO, ENRIQUE JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 22/6/17|. Norberto E. Scaraffia, su esposa Felicitas Martilotti, sus hijas Felicitas y Rocio y Nestor Sigotto, participan con dolor su falllecimiento y elevan oraciones en su memoria.

HERRERA RAMALLO, ENRIQUE JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 22/6/17|. Alejandro, Romina, Catalina y León Parnas, participan con profundo dolor el fallecimiento del padre de su querido amigo Ignacio. Ruegan oraciones en su memoria.

HERRERA RAMALLO, ENRIQUE JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 22/6/17|. Miguel Angel Rodríguez, Cristina y Sergio Frediani, participan con profundo dolor el fallecimiento del amigo Gordo y acompañan a Pochi e hijos. Ruegan oraciones en su memoria.

HERRERA RAMALLO, ENRIQUE JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 22/6/17|. Martha Danela, sus hijos Gabrielsa y Luis Hernandez, Maria y Miguel Tejera, Nicolás y Belén Castiglione, participan con gran dolor su partida y acompañan a su flia. con oraciones.

HERRERA RAMALLO, ENRIQUE JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 22/6/17|. María Rosa Córdoba, sus hijos Daniel, Gustavo, Mariano y Véronica con sus respectivas flias., participan su fallecimiento y piden cristiana resignación para Pochi y nsus hijos.

HERRERA RAMALLO, ENRIQUE JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 22/6/17|. Susana del Valle Herrera y su hijo Federico, participan con dolor el fallecimiento de su querido primo y ruegan oracdiones en su memoria.

HERRERA RAMALLO, ENRIQUE JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 22/6/17|. Felix Hugo Herrera, Marta Esther Arroyo e hijos, participan con dolor su falllecimiento y ruegan oraciones en ssu memoria

HERRERA RAMALLO, ENRIQUE JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 22/6/17|. "Señor recibelo en tus brazos y dale el descanso eterno". Sus amigos Dres. Mario Gerez, Juan Carlos Gerbino, Eduardo Contato Carol,. Carlos Valez, Mario Sanchez, Ing. Daniel Werniski, Aldo Herrera y sus respectivsas flias., participan con dolor ssu fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

HERRERA RAMALLO, ENRIQUE JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 22/6/17|. Gustavo José Prieto, participa con dolor el fallecimiento del papá de su amigo Ignacio. Ruega oraciones en su memoria.

HERRERA RAMALLO, ENRIQUE JOSE (Gordo) (q.e.p.d.) Falleció el 22/6/17|. Elena Yoles y sus hijos participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

HERRERA RAMALLO, ENRIQUE JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 22/6/17|. Su ahijada Ximena Herrera, su esposo Diego Mazzola, sus hijos Tomas y Lucca, participan con profundo dolor el fallecimiento del Tio Gordo.

HERRERA RAMALLO, ENRIQUE JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 22/6/17|. Mario Enrique Anna, Elena Ester Piñon, sus hijos Guadalupe y German Ebrecht, Gabriel y Sofia Anna, acompañan a toda su flia. en este momento de dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

HERRERA RAMALLO, ENRIQUE JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 22/6/17|. Maria López Rivarola, Jorge Sottini y flia., acompañan a Silvia y René en este dificil momento. ruegan oracione3s en su memoria.

HERRERA RAMALLO, ENRIQUE JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 22/6/17|. Luis A. Coronel, su esposa Graciela Bravo, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a la esposa, hijos y sus hermanos en este dificil momento.

HERRERA RAMALLO, ENRIQUE JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 22/6/17|. Sara Raquel Díaz, participa la partida al Cielo del hermano de de su amiga Silvia y esposo de su ex compañera Pochi. Ruega oraciones en su memoria.

HERRERA RAMALLO, ENRIQUE JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 22/6/17|. Lucia Prieto de López, Lucia López Prieto y flia., Ramon López Prieto y flia., participan con profundo dolor su fallecimiento. y ruegan oraciones en su memoria.

HERRERA RAMALLO, ENRIQUE JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 22/6/17|. Federico Hernández y Belén Costas, sus hijos Julián, Homero, Candelaria y León, Nicolás Hernández, Silvia Ramirez y sus hijos Lisandro y Constantino, Rafael Valenttinuzi y Ana Hernández y su hija Federica, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

HERRERA RAMALLO, ENRIQUE JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 22/6/17|. Guido Gallego, Cristina Ruchelli y flia., despiden con dolor al amigo, acompañando a Pochi y sus hijos con cariño y oraciones. Ruegan por la paz de su alma.

HERRERA RAMALLO, ENRIQUE JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 22/6/17|. Lami Hernández Francisco, Divi Pablo, Sánchez Canto Rodrigo, Alderete Emilio, Taboada Alvaro, Ezequiel Nader, Azar Alvaro, Jarma Ignacio, Barrera Martínez Miguel, Barchini Marcelo, Tonero Federico, Divi Mario participan con pesar su fallecimiento y acompañan a su hijo Augusto y flia., en este momento de dolor. Elevan oraciones en su memoria.

HERRERA RAMALLO, ENRIQUE JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 22/6/17|. Divi Pablo, su esposa Dora Matteo y flia., participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

HERRERA RAMALLO, ENRIQUE JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 22/6/17|. Ana María Vera Agüero de Bianchi y flia., Ing. Carlos O. Oneto, esposa Maria Angelica Vera Agüero de Oneto y flia., acompañan a sus queridoss primos en este momento de dolor. ruegan oraciones en su memoria.

HERRERA RAMALLO, ENRIQUE JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 22/6/17|. Gusti Hernández y sus padres Ing. Ricardo Hernández y Susy Galvan acompañan a su nieto Nacho y flia. en tan doloroso momento. Descansa en Paz. Feliz Resurrección.

HERRERA RAMALLO, ENRIQUE JOSE (Gordo) (q.e.p.d.) Falleció el 22/6/17|. Cr. Julio R. Marañon su esposa Luisa Astun, Enrique Fernando Marañon, su esposa Verónica Vega participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a toda su familia con cariño y elevan oraciones al Señor por su feliz resurrección.

HERRERA RAMALLO, ENRIQUE JOSE (Gordo) (q.e.p.d.) Falleció el 22/6/17|. Dr. Julio César Abregú, Dra. Alicia Chávez y familia participan con dolor su fallecimiento acompañando a Ignacio y toda su familia en este difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

LUNA, EDUARDO IRINEO (q.e.p.d.) Falleció el 21/6/17|. Sus hijos Walter, Nelson y Veronica, Gustavo y silvia y nietos, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

LUNA, EDUARDO IRINEO (q.e.p.d.) Falleció el 21/6/17|. "Señor recibelo en tus brazos y dale el descanso eterno". Su hermano Franklin, hna pol. Cristina, sobrinos Rody, Marcelo y Vanesa Luna, sobrinas pol. Andrea y Maria, sobrinos nietos Florencia, Jazmin, Fabry, Valentina, Emilio y Selene Luna participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

LUNA, EDUARDO IRINEO (q.e.p.d.) Falleció el 21/6/17|. Su hermana política Estela y Julio, sobrinos Rita y flia., Paola y flia., participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

LUNA, EDUARDO IRINEO (q.e.p.d.) Falleció el 21/6/17|. Su hermana política Mary y Toto y sobrinos Fernando, Julio, Edgardo, Diego, Ignacio y Mily, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

MEDINA, JOSÉ MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 21/6/17|. Sus sobrinos Napoleon S. Medina, Viviana Medina, Daniela Medina y Santiago Medina. Siempre te recordaaremos con mucho amor.

MEDINA, JOSÉ MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 21/6/17|. Eternamente agradecidos por tus enseñanzas y ejemplo de vida. Tu hijo Edgardo, nuera Carmen y nietas Noemí y Rocio. participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

MEDINA, JOSÉ MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 21/6/17|. Ariel Rodriguez y Claudia Celiz, participan con dolor su fallecimiento y eleevan oraciones en su memoria.

MEDINA, JOSÉ MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 21/6/17|. Clara de Rodriguez, sus hijos José, Raúl y Ariel con sus respecctivas flias., participan con dolor ssu fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

MEDINA, JOSÉ MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 21/6/17|. Raúl Rodriguez, su esposa Silvia Nassif e hijos Andrea, Fernanda, y Facundo, participan con dolor su fallecimiento y eleevan oraciones en su memoria.

MONTENEGRO, JOSÉ ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 21/6/17|. Sus hijos Miguel,Luis, Fernando, Mariela, hijos pol. Susana, nietos Matias, Antonella, Juanco, Leonardo, Gaston, Briam, Luna, Luis, bisnieta Julieta, hnos Ramon, Hugo, hnas pol. Teresa, Elena, sobrinos Yohana, Yamila, Nestor y demás fliares. part. su fallecimiento, sus restos fueron sepultados en el cementerio Los Flores. EMPRESA SANTIAGO.

NASSIF DE DALALE, ANGELA (q.e.p.d.) Falleció el 21/6/17|. Su hermana política Haydeé J. de Dalale, sus hijos Mónica Dalale de Pérez, Héctor Perez y flia., Osvaldo Dalale y flia., Paula Dibur, participan con dolor su fallecimiento, acompañan a José, Ricardo y Margui en este triste momento.

NASSIF DE DALALE, ÁNGELA (q.e.p.d.) Falleció el 21/6/17|. Levantate, resplandece porque llega tu luz y la gloria del Señor brilla sobre Ti. Isaias 60,1. Su sobrina Cristina Dalale y Pablo Veloso, participa su fallecimiento y ruegan oraciones para su eterno descanso.

NASSIF DE DALALE, ÁNGELA (q.e.p.d.) Falleció el 21/6/17|. Caminante no hagas ruido que Ñata se ha dormido en los brazos del Señor. Su sobrino Pancho, Marylen y sus hijas participan con dolor su fallecimiento.

NASSIF DE DALALE, ÁNGELA (q.e.p.d.) Falleció el 21/6/17|. "Señor recíbela en tus brazos y dale el descanso eterno. Sergio Iralasky y familia participan con profundo dolor el fallecimiento de la Sra. madre de su amigo CPN. Ricardo Dalale. Ruegan oraciones en su memoria.

NASSIF DE DALALE, ÁNGELA (q.e.p.d.) Falleció el 21/6/17|. CPN Gustavo Rafael, Silvina Mazzuferi y familia participan con dolor el fallecimiento de la madre de su amigo CPN Ricardo Dalale. Ruegan oraciones en su memoria.

NASSIF DE DALALE, ÁNGELA (q.e.p.d.) Falleció el 21/6/17|. Dr. Héctor Manuel Fuhr, sus hijos Manuel Ignacio, Ernesto, Federico, participan el fallecimiento de la Ñata, mujer y mamá ejemplar. Hacemos llegar nuestras sinceras condolencias a toda la familia y en especial a nuestro querido amigo Ricardo. Que el Señor la tenga a su lado. Elevamos oraciones en su memoria.

NASSIF DE DALALE, ÁNGELA (q.e.p.d.) Falleció el 21/6/17|. Abel M. Paz, Gabriela F. Suárez y sus hijos Valentina y Augusto participan con dolor su fallecimiento.

NASSIF DE DALALE, ÁNGELA (q.e.p.d.) Falleció el 21/6/17|. Ariel Burzaco, Carolina Zapata y sus hijos Guido, Álvaro y Catalina participan con dolor su fallecimiento.

NASSIF DE DALALE, ÁNGELA (q.e.p.d.) Falleció el 21/6/17|. Los amigos de los miércoles de sus hijos Ricardo y José participan con dolor su fallecimiento.

NASSIF DE DALALE, ÁNGELA (q.e.p.d.) Falleció el 21/6/17|. Gustavo Mariano Paz participa con dolor su fallecimiento. Eleva oraciones en su memoria.

NASSIF DE DALALE, ÁNGELA (q.e.p.d.) Falleció el 21/6/17|. Dr. Pedro Contardi y flia., participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

NASSIF DE DALALE, ÁNGELA (q.e.p.d.) Falleció el 21/6/17|. Arturo Antonini e hijos participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

NASSIF DE DALALE, ÁNGELA (q.e.p.d.) Falleció el 21/6/17|. Juan Carlos Brander y Victoria Bucci, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

NASSIF DE DALALE, ÁNGELA (q.e.p.d.) Falleció el 21/6/17|. Irma Nassif de Brander y Alejandra Brander, participan con pesar su partida y elevan oraciones oraciones por su eterno descanso.

NASSIF DE DALALE, ÁNGELA (q.e.p.d.) Falleció el 21/6/17|. Señor recibela en tus brazos y dale el descanso eterno " Sus amigas Ana Jorge de Habra, Lidia Catálfamo y Gabi Luna de Buenvecino y respectivas flias., participan con profundo dolor el fallecimiento de la querida Ñata " La Jefa " y acompañan a sus hijos en tan dolorosa perdidda.

NASSIF DE DALALE, ÁNGELA (q.e.p.d.) Falleció el 21/6/17|. José Ávila y familia participan con dolor su fallecimiento y acompañan a José y Ricardo Dalale en estos momentos de pesar. Elevan oraciones en su memoria.

NASSIF DE DALALE, ÁNGELA (q.e.p.d.) Falleció el 21/6/17|. Cooperativa de Cirugía Laparoscópica participa con pesar su fallecimiento y acompañan al socio José Dalale en estos momentos de dolor. Eleva oraciones en su memoria.

NASSIF DE DALALE, ÁNGELA (q.e.p.d.) Falleció el 21/6/17|. Alicia Zurieta y familia participa con pesar su fallecimiento y acompaña en el dolor al Dr. José Dalale y eleva oraciones en su memoria.

NASSIF DE DALALE, ÁNGELA (q.e.p.d.) Falleció el 21/6/17|. La Comisión Directiva del Santiago del Estero Golf Club, acompaña a su amigo y colaborador permanente de nuestra institución en este momento tan doloroso ante la pérdida de su Sra. madre, nuestro más sentido pésamen.

NASSIF DE DALALE, ÁNGELA (q.e.p.d.) Falleció el 21/6/17|. Leysa Ávila, Lucas Morellini y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

NASSIF DE DALALE, ÁNGELA (q.e.p.d.) Falleció el 21/6/17|. Osvaldo Palau y Sra. María Inés fiad de Palau, sus hijos Ariel, Valeria y Analía participan su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

NASSIF DE DALALE, ÁNGELA (q.e.p.d.) Falleció el 21/6/17|. Sr. Abdala Saad y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

NASSIF DE DALALE, ÁNGELA (q.e.p.d.) Falleció el 21/6/17|. Sr. Abud Saad y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

NASSIF DE DALALE, ÁNGELA (q.e.p.d.) Falleció el 21/6/17|. Directivos y personal de Senna Automotores SA. Toyota participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

NASSIF DE DALALE, ÁNGELA (q.e.p.d.) Falleció el 21/6/17|. Directivos y personal de Le Mans Automotores SA., Peugeot participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

NASSIF DE DALALE, ÁNGELA (q.e.p.d.) Falleció el 21/6/17|. Directivos y personal de Estación Integral de Servicios SRL participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

NASSIF DE DALALE, ÁNGELA (q.e.p.d.) Falleció el 21/6/17|. Directivos y personal de Dragón Automotores SA, Chery participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

NASSIF DE DALALE, ÁNGELA (q.e.p.d.) Falleció el 21/6/17|. Dario Suarez y familia participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

NASSIF DE DALALE, ÁNGELA (q.e.p.d.) Falleció el 21/6/17|. María Angelina Bossini, Luciana y Virginia Luaces acompañan a su amiga Margarita, a Ricardo y José, en este momento doloroso del fallecimiento de su madre, donde mi corazón presente en el recuerdo y profundo cariño evoca en la memoria de la querida Ñatita que entrañablemente estuviera conmigo.

NASSIF DE DALALE, ÁNGELA (q.e.p.d.) Falleció el 21/6/17|. Conrado Alcorta y Mónica Alonso, sus hijos Conrado y Lucía Olivera; Agustín, Laura y Manuel Molejón e Inés participan su fallecimiento y acompañan a sus hijos y nietos en estos momentos de gran dolor.

NASSIF DE DALALE, ÁNGELA (q.e.p.d.) Falleció el 21/6/17|. Marcelo Martínez, su esposa Celia Julián y su hija Guadalupe acompañan con profundo dolor al Lic. Ricardo Dalale y familia en estos momentos. Ruegan oraciones en su memoria y por la pronta resignación de sus seres queridos.

NASSIF DE DALALE, ÁNGELA (q.e.p.d.) Falleció el 21/6/17|. José Rodolfo Segienowiez y Silvia Mulki de Segienowiez, amigos de sus hijos y una extensa vida de relación con nuestra querida Ñata participan con dolor su fallecimiento.

NASSIF DE DALALE, ÁNGELA (q.e.p.d.) Falleció el 21/6/17|. Sergio Gabriel Mulki y Fernanda Spirito de Mulki participan con dolor el fallecimiento de la mama de José, Ricardo y Margarita Dalale.

NASSIF DE DALALE, ÁNGELA (q.e.p.d.) Falleció el 21/6/17|. Carlos A. Mulki y Sofía Basbus participan con dolor por la partida de su amiga Ñata Dalale, madre de sus queridos amigos José, Negro y Margarita Dalale y acompañan as u familia ante tan irreparable pérdida.

NASSIF DE DALALE, ÁNGELA (q.e.p.d.) Falleció el 21/6/17|. Ñata, amiga, hermana: gracias por haber compartido la vida, los sueños, los proyectos. Te llevas a la tumba mi secreto. Siempre me brindaste el consuelo oportuno, la crítica constructiva, el consejo apropiado. Eras tan parte de mí, que te animaste a llamarlo "turco" a Paco. No te gustaba que me controlara, no diera permiso pera viajar con vos. Lo considerabas con todo respeto, como el Jeque que tiene a las mujeres, al fondo, rezagadas, reprimidas. Cuando fuiste con José al pago, los familiares le dijeron: "Vení vos cuando quieras, pero no la traigas a tu mujer, nos "pervierte" a las nuestras. Pretende que vayan al living, que salgan de la cocina, que se pinten (¡cómo gastabas en perfumería!) que se arreglen, que salgan, que viajen (será por eso que te decíamos "hormiguita viajera"?) Cuando fundamos PEC, no dudaste en poner el hombro y fuiste tesorera por muchísimos años. Cuando la Institución no tenía plata, José no dudaba en "fiar", pero que los enfermitos (siempre urgente) fueran atendidos. Lo volvías loco al Revisor de cuentas, Contador Raúl Teruel y nos hacías marcar el paso a todos. Maestra de las de antes, Icaño te tuvo como pionera y Monseñor Dubrovich como asesor y guía del apostolado. El Señor te bendijo con una larga y feliz existencia que te permitió gozar de los tres hijos, nueras y yernos, pero sobre todo disfrutar de los nietos, tu debilidad. Cultivaste la amistad y estuviste siempre pendiente de quienes tanto te amamos. De puertas abiertas, me diste la llave del Dpto. de Tucumán, Bs. As., Mar del Plata, paa que pudiéramos ir a los Congresos de Cardiología con Paco (yo, como representante de PEC) Este año la Institución cumple cincuenta años y en nombre de las "Chicas" y el mío propio te digo: cumpliste tu misión. Te mantuviste firme, al pie del cañón hasta el fin. Descansa en paz. Disfruta de la gloria merecida y si puedes, dale saludos al "Turco". Te quiero, amiga. Lucy. (Lucia Josefina Kobylanski de Pealta).

NASSIF DE DALALE, ANGELA (q.e.p.d.) Falleció el 22/6/17|. Conrado Alcorta y Mónica Alonso, sus hijos Conrado y Lucía Olivera; Agustín, Laura y Manuel Molejón e Inés participan su fallecimiento y acompañan a sus hijos y nietos en estos momentos de gran dolor.

NASSIF DE DALALE, ANGELA (q.e.p.d.) Falleció el 22/6/17|. Marcelo Martinez, su esposa Celia Julián y su hija Guadalupe acompañan con profundo dolor al Lic. Ricardo Dalale y familia en estos momentos. Ruegan oraciones en su memoria y por la pronta resignación de sus seres queridos.

NASSIF DE DALALE, ÁNGELA (q.e.p.d.) Falleció el 21/6/17|. "Sepan que el Señor hizo maravillas por su amigo: El me escucha siempre que lo invoco. Salmo 4,4. Su cuñado Luis Dalale y Maria Cristina Vergottini, sus hijos Luis, Cristina, Daniel, Maria Marta y Miguel e hijos politicos y nietos participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su querida memoria.

NASSIF DE DALALE, ÁNGELA (q.e.p.d.) Falleció el 21/6/17|. Luis Marhe, su esposa Luisa Santillan y sus hijos Ricardo, Virginia Cecilia y su esposo Lazaro Picardi, acompañan a su amigo Ricardo Dalale por el fallecimiento de su madre.

NASSIF DE DALALE, ÁNGELA (q.e.p.d.) Falleció el 21/6/17|. El Kinesiologo Ramon Gonzalez y familia participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

NASSIF DE DALALE, ÁNGELA (q.e.p.d.) Falleció el 21/6/17|. Teresa Ruben y familia, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

NASSIF DE DALALE, ÁNGELA (q.e.p.d.) Falleció el 21/6/17|. Ernesto Richard y Maria Mercedes Ayud, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

NASSIF DE DALALE, ANGELA (q.e.p.d.) Falleció el 21/6/17|. Dra. María de las Mercedes Juárez., Dr. Ramón Barraza y flia., participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

NASSIF DE DALALE, ÁNGELA (q.e.p.d.) Falleció el 21/6/17|. Mis mas sentidas condolencias. Oro por su eterno descanso y para que la paz y el consuelo de Dios los acompañen y fortalezcan. Veronica Ramos y familia.

NASSIF DE DALALE, ÁNGELA (q.e.p.d.) Falleció el 21/6/17|. Gustavo M. Paz (H), María Fernanda Barbesino y sus hijos Gustavo y Joaquin participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

NASSIF DE DALALE, ÁNGELA (q.e.p.d.) Falleció el 21/6/17|. Juan Bautista Paz, María Natalia Soria, Javier y María del Huerto participan con profundo dolor su fallecimiento. Rogando oraciones en su memoria.

NASSIF DE DALALE, ÁNGELA (q.e.p.d.) Falleció el 21/6/17|. Maria Cristina Cura, Carlos Ariel, Maria Cecilia, Carla Patricia, Luis Maria Laitan Cura acompañan a sus hijos ante la perdida de "Ñata ", su querida mamá. Ruegan oraciones en su memoria.

NASSIF DE DALALE, ÁNGELA (q.e.p.d.) Falleció el 21/6/17|. Dr. Luis Enrique Milet y su señora Elena Diaz Daviu de Milet participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

NASSIF DE DALALE, ANGELA (q.e.p.d.) Falleció el 21/6/17|. Carlos O. Juárez, Adriana Silvetti, hijos, nueras, yernos y nietos, participan con profundo dolor el fallecimiento de la querida Ñata, mujer admirable, trabajadora y solidaria, especialmente con los enfermoss Cardiacos. Ruegan oraciones en su memoria.

NASSIF DE DALALE, ANGELA (q.e.p.d.) Falleció el 21/6/17|. Luis Adolfo Vera, su esposa Lic. Graciela Escobar, Dr. José Eduardo Vera y su esposa Dra. Mirta Lenis acompañan en su pesar a sus hijos.

NASSIF DE DALALE, ANGELA (q.e.p.d.) Falleció el 21/6/17|. Carlos E. Montenegro participa con dolor el fallecdimieento de la mamá de José Dalale.

NASSIF DE DALALE, ANGELA (q.e.p.d.) Falleció el 21/6/17|. Aldo Sialle y Mamily Avido de Sialle, sus hijos Mariana y Mario, Federico y Daniela, Fernando e Ignacio, participan con profundo dolor el fallecimiento de su querida amiga Ñata y acompañan con cariño a su flia. en estos momentos de dolor. Elevan oraciones en su memoria.

NASSIF DE DALALE, ANGELA (q.e.p.d.) Falleció el 21/6/17|. "Señor ya está ante tí permítele contemplar tu rostro y brille para ella la luz que no tiene fin". Norma Estela Olivera y flia., participa con dolor su partida y ruegan oraciones en su querida memoria.

NASSIF DE DALALE, ÁNGELA (q.e.p.d.) Falleció el 21/6/17|. Los Peritos 71, acompañamos en su pesar a nuestro compañero de promocion Ricardo Dalale y elevamos nuestra oración para pedir que el alma de su amada Madre descanse en la Paz eterna.

NASSIF DE DALALE, ANGELA (q.e.p.d.) Falleció el 21/6/17|. Dra. Claudia Morales y Dr. Juan Carlos Gutierrez acompañan a la flia. y participan con profundo sentimiento el falllecimiento de Angela. Que brille para ella la luz que no tiene fin. Elevan oraciones por su alma.

NASSIF DE DALALE, ANGELA (q.e.p.d.) Falleció el 21/6/17|. Ricardo Ruben y Raquel Andersen, participan el fallecimiento de su querida tia Ñata, Madre y esposa ejemplar. Rogamos oraaciones en su memoria.

NASSIF DE DALALE, ÁNGELA (q.e.p.d.) Falleció el 21/6/17|. Blanca Ruiz de Dalale, sus hijas Graciela y Guigui y nietas Natalia y Noel participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su flia., en este dificil momento. Elevan oraciones en su memoria.

NASSIF DE DALALE, ÁNGELA (q.e.p.d.) Falleció el 21/6/17|. Guigui Dalale y flia., participan con profundo dolor el fallecimiento de su querida tia Ñata, elevan oraciones en su memoria y acompañan a sus hijos José, Margui y Ricardo, nietos y bisnietos en este dificil momento.

NASSIF DE DALALE, ANGELA (q.e.p.d.) Falleció el 21/6/17|. Gachy Suárez Rojo y Julieta participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su hijo Ricardo, nietos y bisnietos en este dificil momento.

NASSIF DE DALALE, ANGELA (q.e.p.d.) Falleció el 21/6/17|. Mipol Repuestos S. A. , participa su fallecimiento y que sus restos fueron sepultados en el cementerio Parque de la Paz.

NASSIF DE DALALE, ANGELA (q.e.p.d.) Falleció el 21/6/17|. Roberto Poliche, su esposa Verónica, sus hijos Robertito y Martina, participan con profundo dolor la partida de la Mamá de sus queridos amigos Ricardo y José. Elevan oraciones en su memoria.

NASSIF DE DALALE, ANGELA (q.e.p.d.) Falleció el 21/6/17|. Loris Dalale de Vega, su hijo Daniel Vega, participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en ssu memoria.

NASSIF DE DALALE, ANGELA (q.e.p.d.) Falleció el 21/6/17|. El amigo de su hijo Ricardo, Teti Cerro, Laura e hijos, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

NASSIF DE DALALE, ÁNGELA (q.e.p.d.) Falleció el 21/6/17|. Señor recibela en tus brazos y dale el descanso eterno". Oscar Santillan y flia. participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

NASSIF DE DALALE, ANGELA (q.e.p.d.) Falleció el 21/6/17|. Raúl Litvak, Evelina Estofan y flia., participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

NASSIF DE DALALE, ÁNGELA (q.e.p.d.) Falleció el 21/6/17|. Dr. Mariano R. Utrera (h), su esposa Lic. Lida K. de Utrera, sus hijos Luz Maria, Mariano y Gonzalo, participan con profundo dolor su fallecimiento, acompañan a su familia en este penoso momento. Ruegan oraciones en su memoria.

NASSIF DE DALALE, ÁNGELA (q.e.p.d.) Falleció el 21/6/17|. ... "El que come mi carne y bebe mi sangre no morirá jamás". C. P. Julio B. Salomón y su esposa Alba Nélida Abregú e hijos participan con profundo dolor el fallecimiento de la sra. madre de su amigo Ricardo y que sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio Parque de la Paz. Ruegan oraciones en su memoria.

NASSIF DE DALALE, ÁNGELA (q.e.p.d.) Falleció el 21/6/17|. Carlos Sánchez y flia participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

NASSIF DE DALALE, ÁNGELA (q.e.p.d.) Falleció el 21/6/17|. El Estudio Jurídico Palau - Cremaschi y Asoc. participa con dolor su fallecimiento y acompaña a su hijo, Cdor. Ricardo Dalale en estos momentos de pesar. Elevan oraciones en su memoria.

NASSIF DE DALALE, ANGELA (q.e.p.d.) Falleció el 22/6/17.| Miguel Sarquiz y Cristina Hadla y familia, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oración en su memoria.

NASSIF DE DALALE, ÁNGELA (q.e.p.d.) Falleció el 21/6/17|. Alejandro Álvarez Valdés y María del Carmen Costas participan su fallecimiento y acompañan a la familia en el dolor y la oración.

NASSIF DE DALALE, ÁNGELA (q.e.p.d.) Falleció el 21/6/17|. Dr. Sergio Edgardo Rogel, Dra. Maria Luisa Montoto de Rogel, Dr. Walter Ariel Burzaco Rogel, Dra. Maria Alejandra Rogel, Sergio Rogel, Carla Rogel, Emmanuel Rogel y Dr. Leandro Rogel participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

NASSIF DE DALALE, ÁNGELA (q.e.p.d.) Falleció el 21/6/17|. Lic. Sergio Pizzi, su esposa Katty Álvarez y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a sus amigos José, Ricardo y Margarita en estos momentos de pesar. Elevan oraciones en su memoria.

NASSIF DE DALALE, ÁNGELA (q.e.p.d.) Falleció el 21/6/17|. Miguel Augusto Asseph y flia, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

NASSIF DE DALALE, ÁNGELA (q.e.p.d.) Falleció el 21/6/17|. Margarita Guerrieri de Lugones, participa con profundo dolor el fallecimiento de la querida Ñatita, acompaña a todos sus familiares y ruegan oraciones por el eterno descanso de su alma.

NASSIF DE DALALE, ÁNGELA (q.e.p.d.) Falleció el 21/6/17|. Magui Lugones de Gandulfo y su esposo Eduardo Gandulfo sorprendidos por la inesperada partida de la muy querida Ñatita, abrazan a su querida hija y compañera Magui Dalale, rogándole al Señor la reciba en su Reino.

NASSIF DE DALALE, ÁNGELA (q.e.p.d.) Falleció el 21/6/17|. Franco Parisini y familia participan con dolor su fallecimiento. Acompañan a la familia en este difícil momento. Elevan oraciones en su memoria.

NASSIF DE DALALE, ÁNGELA (q.e.p.d.) Falleció el 21/6/17|. Dra. Susana de Scaglione, Dra. Soledad Camusso, Dra. Elsa de Camusso, Secretaria del Instituto Face. Adriana Corbalan y Sra. Liliana Zurieta participan su fallecimiento y acompañan en este momento de dolor a sus hijos Dra. Cristina de Dalale y Dr. José Dalale.

NASSIF DE DALALE, ÁNGELA (q.e.p.d.) Falleció el 21/6/17|. Sr Argentino Cambrini , Sra Cecilia Llapur y familia acompañan con especial afecto a sus hijos, elevando oraciones en memoria de la muy querida Ñatita.

NASSIF DE DALALE, ÁNGELA (q.e.p.d.) Falleció el 21/6/17|. Aldo Mario Cinquegrani, su esposa Josefa, sus hijos Mariano, Loly, Antonio y Aldo y sus respectivas familias participan con dolor el fallecimiento de doña Ñata y ruegan al Señor por su eterno descanso.

NASSIF DE DALALE, ÁNGELA (q.e.p.d.) Falleció el 21/6/17|. Mario Japaze y Silvia Jozami de Japaze participan su fallecimiento y acompañan a su familia en el dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

NASSIF DE DALALE, ÁNGELA (q.e.p.d.) Falleció el 21/6/17|. Marta Chamas de Llapur y sus hijos despiden a la querida Ñatita y acompañan a sus hijos con todo cariño y piden oraciones en su memoria.

NASSIF DE DALALE, ÁNGELA (q.e.p.d.) Falleció el 21/6/17|. Roberto Japaze y familia participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

NASSIF DE DALALE, ÁNGELA (q.e.p.d.) Falleció el 21/6/17|. Dr. Ricardo Passone y Dra. Teresita Simón, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

NASSIF DE DALALE, ÁNGELA (q.e.p.d.) Falleció el 21/6/17|. Gustavo Abutti y familia, acompañan a sus hijos en sus sentimientos. Elevan oraciones en su memoria.

NASSIF DE DALALE, ÁNGELA (q.e.p.d.) Falleció el 21/6/17|. Dr. Hugo Egea e hijos participan con dolor el fallecimiento de la madre de su colega Dr. José Dalale.

NASSIF DE DALALE, ÁNGELA (q.e.p.d.) Falleció el 21/6/17|. Vicky Coria y Anita Gómez participan con profundo dolor el fallecimiento de la mamá del Dr. José Dalale.

NASSIF DE DALALE, ÁNGELA (q.e.p.d.) Falleció el 21/6/17|. Sebastián Sayago, su esposa Mariela Nassif y sus hijos Victoria y Máximo participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

NASSIF DE DALALE, ÁNGELA (q.e.p.d.) Falleció el 21/6/17|. María Ángel García Pacheco y familia participan su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

NASSIF DE DALALE, ÁNGELA (q.e.p.d.) Falleció el 21/6/17|. Cr. Julio R. Marañon su esposa Luisa Astun, Enrique Fernando Marañon, su esposa Verónica Vega participan con dolor su fallecimiento y acompañan a toda su familia en este penoso momento.

NASSIF DE DALALE, ÁNGELA (q.e.p.d.) Falleció el 21/6/17|. Señor recibela en tus brazos y dale el descanso eterno". Jorge, Lorena, Fernando y Fabio Saad con sus respectivas flias., participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

NASSIF DE DALALE, ÁNGELA (q.e.p.d.) Falleció el 21/6/17|. Daniel Parisini y familia participa con profundo dolor su fallecimiento y acompaña en este difícil momento a su hijo Ricardo y familia. Elevan oraciones en su memoria.

NASSIF DE DALALE, ÁNGELA (q.e.p.d.) Falleció el 21/6/17|. Ing. Juan Raul Gerez e Ing. Liz Saieg participa con profundo dolor el fallecimiento y acompaña a la Flia. en este difícil momento.

NASSIF DE DALALE, ÁNGELA (q.e.p.d.) Falleció el 21/6/17|. Directivos y personal de las empresas Ingecon SRL y Ferretería Comercial Colon SRL participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a la Flia. en este difícil momento

NASSIF DE DALALE, ÁNGELA (q.e.p.d.) Falleció el 21/6/17|. Ing. Roxana Gerez, CPN Nilda Viviana Gerez, Guido Gerez y Gustavo Gerez participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a la Flia. en este difícil momento

NASSIF DE DALALE, ÁNGELA (q.e.p.d.) Falleció el 21/6/17|. Escribano Oscar Luis Karam y familia, participan con profundo dolor el fallecimiento de su querida tía. Ruegan oraciones en su memoria.

NAZARIO, SOFÍA (q.e.p.d.) Falleció el 21/6/17|. Maria Nazario de Basbus, Olga Nazario y Roberto Nazario y flia, participan el fallecimiento de su prima Sofia. sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque de la Paz. Que brille para ti la luz que no tiene fin. Que descanses en paz.

NAZARIO, SOFÍA (q.e.p.d.) Falleció el 21/6/17|. Pablo y Dario Nazario, parficipan con profundo dolor el fallecimiento de la tía Sofia. sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque de la Paz. Elevamos oraciones en su querida memoria.

Invitación a Misa

CHARCAS, HUGO ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 23/4/17 en Concepción, Tucumán|. Hoy te recordamos con mucho dolor, porque no estas entre nosotros, pero a la vez te recordamos con alegria y mucho cariño. Con tu enfermedad llevaste la cruz que Jesús te dio y la llevaste con alegria pero sobre todo con mucho amor. Gracias por permitirnos ser tus Cirineos para ayudarte a llevar tu cruz. Gracias por tu entrega, por su sacrificio y por ser nuestro guia espiritual, hoy te recordamos no solo como sacerdote sino tambien como un amigo, un hermano, un hijo. El grupo encuentro con Cristo y María invitan a la celebración de la misa de las 20 hs en la parroquia Santa Rita de Casia en el Bº Jorge Newbery, al conmemorar dos meses de su partida al Reino Celestial.

GALVÁN, JULIO ARGENTINO (q.e.p.d.) Falleció el 23/5/17|. Hoy hace un mes de tu partida, nos dejaste un gran dolor, desde que Dios decidio llevarte a su casa, en ese lugar donde no hay dolor ni sufrimiento, siempre permanceras en nuestros corazones, nunca te olvidaremos papá. Tus hijos, hijos políticos y nietos, invitan a la misa que se realizara hoy a las 20 hs en el Oratorio Don Bosco. Ciudad del Niño.

GÓMEZ DÍAZ, LUIS RODRIGO (q.e.p.d.) Falleció el 23/12/11|. Rodri: Hijo amado, llevo 5 años y 6 meses extrañando un beso, un abrazo, tu hermosa sonrisa, tantas cosas de ti que extraño amor mio, en que momento cambio mi vida? dejándome en un mar de porque?. Hijo tu ausencia duele y no sabes cuanto, te fuiste demasiado rápido, pero nos quedan los grandes recuerdos de tu alegria que son caricias para nuestras almas. Rodri, la luz que le brindaste a mi vida es la que me da fuerzas para mantenerme de pie. Siempre vivirás entre nosotros. Te amaremos hasta el final. Tus padres Luis y Negri, tus hermanas Ale y Fabi, tu hija Zafi, tu sobrino Rodri, tu abu Pila, tu ahijado Gabi, familiares, amigos y vecinos nos reuniremos hoy a las 16 hs. en tu gruta para elevar oraciones en tu querida memoria. Que brille para el la luz que no tiene fin.

GÓMEZ DÍAZ, LUIS RODRIGO (q.e.p.d.) Falleció el 23/12/11|. Rodri: Amado hijo de mi corazón, aun suenan en mi interior esa alegre risa, mezcla de hombre/niño que daba gozo a mi alma, tus palabras suaves, acertadas, tus pasos rápidos que recorrían mi casa y cuantos lugares mas, dejando en cada uno de ellos tu marca imborrable, cada gesto que adornaban tu ser, pero por sobre todo, tu vida misma porque en tu corto paso, has dejado tu estela, tu bonadad en cada cosa que hacias, en cada persona que has tratado, tu respeto por vos mismo y por cada uno que has conocido. Es bello haber compartido tu vida, momentos que no volverán, pero mas grande es el dolor que me has dejado cuanto te has ido. Solo me queda esperar el llamado, al que tu has respondido para que vaya a tu encuentro. Te amo y te extraño siempre.Tu madrina y tía Elva. Uniremos oraciones en tu gruta al cumplirse 5 años y 6 meses de tu vida espiritual.

PERALTA, EVA LEYLA (q.e.p.d.) Falleció el 23/6/16|. Madre a un año de tu partida cuesta todo aceptar tu ausencia, pero algo muy claro, marcaste un camino, dejaste huellas y el mejor de tu legado, tu ejemplo y tu ausencia firme en el noveno del Niño Dios, que nosotros continuaremos hasta que el Señor nuestro Dios asi lo disponga. Invitan a acompañarnos a la misa. Sus hijos Osvaldo, Marcela y su hijo politico Ruben, nietos Emanuel, Malena, Axel y su hija de corazón Ely, hoy a las 20 hs. en la iglesia San Francisco.

Agradecimientos

Recordatorios

----------------------------------------

Responsos

Traslado de Restos

----------------------------------------

La Banda

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

ALVARADO, JULIO WALTER (q.e.p.d.) Falleció el 18/6/17|. Panaderia San Francisco, participa con dolor su fallecimiento. Pedimos resignación para su esposa e hijos, por tan inesperada pérdida. Rogamos una oracioión en su memoria

AVILA, TERESITA DE JESUS (q.e.p.d.) Falleció el 22/6/17|. Su esposo Raul, hijos Cucho, Emanuel, Carlitos, hijas pol. Yanina, Nelida, hermanas pol. Silvia y Miriam, Gladis, nietos y nietas y demas fliares, part. su fallecimiento, sus restos serán sepultados en el cementerio La Misericordia a las 10.30 hs. Norcem. SEPELIO SANTIAGO.

MERLO, MATILDE (q.e.p.d.) Falleció el 22/6/17|. Sus hijos Miguel Angel, Gladys Stellia, nietos Ana, Florencia, Valeria, Paola, Marcia, Pamela, y Damian part. su fallec. sus restos seran inhum. hoy a las 11 hs. en el cement. Jardin del Sol. NORTE SERV. SOCIALES Laprida 383.

RUIZ, AGUSTINA IRENE (q.e.p.d.) Falleció el 22/6/17|. Sus hijos Miguel, Caty, y Emiliano, hijos pol. Delicia y Lucrecia part. su fallec. sus restos seran inhum. hoy a las 9 hs. en cement. La Misericorida. CARUSO CIA. ARG. DE SEGUROS-NORTE SERV. SOCIALES Laprida 383.

RUIZ, AGUSTINA IRENE (q.e.p.d.) Falleció el 22/6/17|. La Familia de su hijo Emiliano, su hija política Lucrecia y su nieta María Emilia, Chola y Dany Avila, participan con profundo tristeza su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria. Descanse en paz Doña Irene. Sus restos serán inhumados hoy a las 9 hs en el Cementerio La Misericordia.

RUIZ, AGUSTINA IRENE (q.e.p.d.) Falleció el 22/6/17|. "Señor recibela en tus brazos y dale el descanso eterno". Pedro Avila y familia, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompaña en este dificil momento a su yerno Emiliano Cepeda. Elevan oraciones en su memoria. Sus restos serán inhumados hoy a las 9 hs en el Cementerio La Misericordia

Invitación a Misa

SANTILLÁN, BLANCA LIDIA (q.e.p.d.) Falleció el 23/6/09|. Madre y abuela, amada y respetada por todos, con tu partida nos dejaste un enorme dolor y vacío, pero también nos dejaste un mundo de amor, recuerdos y muchas enseñanzas. Sus hijas, nietos y bisnietos invitan a la misa hoy a las 20 en la Pquia. Santiago Apóstol, La Banda, al cumplirse ocho años de su fallecimiento. Se ruega una oración en su memoria.

Agradecimientos

Recordatorios

----------------------------------------

Responsos

GARZÓN, EMILIA NATIVIDAD (q.e.p.d.) Falleció el 23/6/16|. Abú: Se cumple un año desde el día de tu partida, la cual nos dejó un dolor inmenso en nuestros corazones, estamos aprendiendo a vivir sin tu presencia, a vivir los festejos sin que estés en ellos. Nadie dejo que fuera fácil, pero hay un lugar en el que siempre estarás y ahí no tenemos que aprender a sacarte, en nuestro corazón vivirás eternamente. Te extrañamos. Su nieta Ivana, su hijo Klay, su hija política Miriam, sus nietos Daniela, Belén, José y su bisnieto Jonás, invitan al responso hoy a las 17 hs en el Cementerio La MIsericordia, con motivo de cumplirse 1 año de su fallecimiento.

Traslado de Restos

----------------------------------------

Interior

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

FRÍAS, RAMÓN AUGUSTO (q.e.p.d.) Falleció el 21/6/17|. Su esposa Elsa Gómez, hijos Adriana, Domingo, Carmen, hijos pol. nietos, hermanos y demás fliares, participan su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio el Sauzal. Dpto. R. Hondo. Servicio ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

MARTINEZ DE BRACAMONTE BLANCA EDITH (q.e.p.d.) Falleció el 22/6/17|. "El dolor de haberte perdido no debe hacernos olvidar la felicidad que tuvimos al tenerte. Viviras eternamente en nuestros corazones". Sus hijas María Viviana Bracamonte, Marcela Edith Bracamonte, sus nietos Carlos, Enrique, Viviana y Cristina Barbera, Edmundo Barrera, bisnietos y demás familiares participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria. Frías.

MARTINEZ DE BRACAMONTE BLANCA EDITH (q.e.p.d.) Falleció el 22/6/17|. "Señor recíbela en tu Casa porque ella en la tierra ya la honró". Sus sobrinos Juan Carlos e Irma del Carmen Casiva, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones a Dios rogando por el eterno descanso de su alma. Frías.

MARTINEZ DE BRACAMONTE BLANCA EDITH (q.e.p.d.) Falleció el 22/6/17|. Jorge Ledesma y Nélida Ahumada participan con profundo dolor el fallecimiento de su compañera de trabajo Marcela Bracamonte, y elevan oraciones en su memoria. Frías.

MARTINEZ DE BRACAMONTE BLANCA EDITH (q.e.p.d.) Falleció el 22/6/17|. El Instituto Sup. Teresa B. de Barbieri, directivos, personal docente, personal de maestranza, participan con profundo dolor el fallecimiento de la abuela de la docente Viviana Barbera. Ruegan oraciones en su memoria. Frías.

MARTINEZ DE BRACAMONTE BLANCA EDITH (q.e.p.d.) Falleció el 22/6/17|. Bruno Senki, Tessy, Daniela, Marianela y Bruno César Senki, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria. Frías.