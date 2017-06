El campeón recibirá a Unión el domingo desde las 16.15

23/06/2017 -

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) dio a conocer la programación de la trigésima y última fecha del torneo de Primera División, y determinó que los cotejos decisivos para clasificar a la Copa Libertadores 2018 se jueguen el martes y el lunes los que definen el último equipo que perderá la categoría.

Boca Juniors, campeón del certamen, recibirá en la ‘Bombonera’ a Unión de Santa Fe el domingo 25 de junio a las 16.15, ocasión en la que dará la vuelta olímpica.

La fecha 30 se desarrollará entre mañana sábado 24 y el martes 27 de junio y hoy se llevará a cabo una reunión en la sede de la AFA para resolver los horarios de los encuentros programados para el martes 27 de junio que disputarán Independiente frente a Lanús, Estudiantes de La Plata-Quilmes, Newell’s-

Godoy Cruz y Talleres de Córdoba-San Lorenzo.

Independiente, Lanús. Estudiantes, Newell’s y San Lorenzo son los equipos con chances de acceder a la Copa Libertadores.

Racing ante Banfield, encuentro con dos equipos con chances de clasificar al máximo certamen continental entre clubes, será el único de los encuentros decisivos que no se disputará el martes sino el domingo con horario a confirmar, ya que la ‘Academia’ recibe el jueves a Deportivo Independiente de Medellín en el marco de la segunda fase de la Copa Sudamericana.

El lunes a las 20 jugarán Vélez ante Temperley, que puede perder la categoría; Aldosivi y Olimpo dos equipos con chances de descender y Huracán, el último de los equipos complicados, recibe a Belgrano.

La programación completa de la fecha 30 es la siguiente:

Sábado 24 de junio: 16, Defensa y Justicia vs. Gimnasia y Esgrima La Plata, Pablo Echavarría 19 00. San Martín de San Juan vs. Rosario Central, Silvio Trucco.

Domingo 25 de junio: 16.15 Boca Juniors vs. Unión de Santa Fe, Mauro Vigliano; 17, Atlético de Rafaela vs. Sarmiento de Junín, Pedro Argañaráz; 20, Colón de Santa Fe vs. River Plate, Jorge Baliño, Banfield vs. Racing Club, Fernando Rapallini (horario a confirmar).

Lunes 26 de junio: 18, Arsenal- Tigre Fernando Espinoza; 18.00 Patronato vs. Atlético Tucumán, Ramiro López; 20, Vélez Sarsfield- Temperley Fernando Echenique; 20, Aldosivi de Mar del Plata vs. Olimpo de Bahía Blanca, Juan Pablo Pompei, 20, Huracán vs. Belgrano de Córdoba, Darío Herrera.

Martes 27 de junio: Independiente vs. Lanús, Germán Delfino (horario a confirmar); Estudiantes de La Plata vs. Quilmes, Héctor Paletta (horario a confirmar); Newell’s Old Boys de Rosario vs. Godoy Cruz de Mendoza, Pablo Dóvalo.(horario a confirmar); Talleres de Córdoba vs. San Lorenzo de Almagro, Patricio Loustau (horario a confirmar). l