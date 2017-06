Gustavo Bou dijo sentirse "triste" por dejar el club

23/06/2017 -

El delantero Gustavo Bou se mostró ayer "triste" por dejar Racing para sumarse al Club Tijuana, de la Liga de México, equipo conducido por el entrenador argentino Eduardo Coudet y al que se integrará tras el depósito de seis millones de dólares netos para la entidad de Avellaneda.

"Puedo dar un salto en mi carrera, pero en lo deportivo me voy triste porque dejo un club con el que me encariñé mucho", declaró la "Pantera" en una nota subida por la página oficial de "La Academia".

No obstante, el máximo goleador de la Copa Libertadores de América de 2015, con ocho tantos, admitió sentirse "muy feliz" por su paso por el club albiceleste, al cual llegó en agosto de 2014 proveniente de Gimnasia La Plata.

"Me voy muy feliz porque sé que no pasé como uno más por este club y en lo personal me fue bien y en lo grupal también", agregó.

Por último, el jugador que anotó 45 tantos en cien encuentros oficiales con la camiseta académica catalogó a la institución de Avellaneda como "un club que te exige siempre" y que además, a nivel personal, le enseñó "a ser competitivo".