Le dicen "Cloroformo" al rival de Díaz Gallardo

Fotos PREPARACIÓN. Diego Díaz Gallardo defenderá el título con el apoyo de Martín Coggi y Gustavo Zaccarías.

23/06/2017 -

Diego Díaz Gallardo ya sabe quién será el rival de su primera defensa del título mundial de la WBF, que se realizará el próximo 8 de septiembre. Se trata del brasileño Felipe Santos Pedroso, más conocido en el ambiente del boxeo como "Cloroformo".

Del brasileño se sabe que es un rival de cuidado, que tiene 30 años y un récord de 13 victorias (11 por nocaut) y dos derrotas.

La velada tendrá carácter benéficio, ya que todo lo recaudado será destinado a la Fundación María Graciela Maidana, que trabaja en el tratamiento de los chicos que son atendidos por el servicio de hemato/oncología del Cepsi.

Diego Díaz Gallardo fue consultado respecto de la preparación. "Es durísima. A la mañana, estoy con un plan de trabajo que me dejó Gustavo Zaccaría, con pesas y un poco de anaeróbico. Y a la tarde estoy haciendo todo lo que es boxeo, guanteando con Pepe Lastra e Ignacio Scrimini. Estoy sintiendo mucho el trabajo ahora, pero creo que cuando empiece a mermar la parte física de la mañana voy a andar muy bien. Estoy trabajando mucha pierna, que es lo que me va a hacer bien, para no quedarme quieto en la pelea, porque Pedroso es un boxeador que pega duro", explicó el campeón mundial santiagueño .