El despliegue del conflicto estratégico

23/06/2017 -

El epicentro del conflicto estrategico militar global sigue estando en el Asia, siendo Corea del Norte el mayor riesgo. No cabe duda que este pais tiene el arma nuclear y las dudas son la cantidad de armas de este tipo (los calculos van entre 13 y 30 bombas) y el alcance de sus misiles. Los tiene de corto alcance, los esta terminando de desarrollar de mediano y da pasos para tenerlos intercontinentales. Los lanzamientos de misiles realizados en lo que va del ano, alcanzan a diez, realizados en violacion de disposiciones de la UN. EE.UU. ha completado el despliegue de tres de sus portaaviones (Vinson, Reagan y Nimitz) con sus respectivos grupos aeronavales y de desembarco frente a las costas de este pais. De acuerdo con su doctrina militar, tres son los grupos con los cuales hay que contar en el teatro de operaciones para emprender una accion ofensiva. La muerte de un estudiante estadounidense que estuvo preso en Nor-Corea, ha llevado a Trump a enviar aviones supersonicos a las bases militares que tiene en la region, en Japon y Corea del Sur. Al mismo tiempo, el destructor Dewey de la Marina estadounidense navego a principios de junio a 20 millas de las islas artificiales construidas por el gobierno chino en lo que denomina el ¡§Mar del Sur de China¡¨, que es el conflicto mas relevante entre Washington y Beijing en terminos territoriales. La segunda prioridad es el conflicto belico contra el EI en Irak y Siria, donde estan en conflicto EE.UU. y Rusia. Esta organizacion terrorista ha perdido la mitad del territorio de su ¡§Califato¡¨ ocupado en 2014 en ambos paises. Pero ha logrado prolongar la resistencia en sus dos capitales Mosul (Irak) y Raqqa (Siria). En la primera, las fuerzas iraquies combaten junto con milicias kurdas entrenadas y armadas por los EE.UU., junto con tropas de elite de este pais e intensos bombardeos de su Fuerza Aerea. En la segunda, las fuerzas de Assad combaten al EI con apoyo de Rusia a Iran, que tienen tropas terrestres en el terreno. A su vez las milicias opositoras a Al Assad tambien combaten al EI con apoyo de la coalicion militar liderada por EE.UU. que realiza intensos bombardeos, no solo contra el EI, sino tambien contra las fuerzas de Al Assad. A partir del derribo de un avion sirio por parte de fuerzas estadounidenses, tropas sirias con apoyo ruso- irani y milicias contrarias a Al Assad con apoyo de EE.UU. y sus aliados, han entrado en combate a 40 kilometros de Raqqa. Moscu anuncio que derribara aviones estadounidenses si estos siguen atacando las Fuerzas de Al Assad. Al mismo tiempo, Washington muestra fuertes contradicciones en su politica en el Golfo Persico. A fines de mayo, Trump visito Arabia Saudita, cerrando el mayor contrato militar de la historia, al vender a este pais armas modernas por 320.000 millones de dolares, durante mas de una decada. Pero tras apoyar el bloqueo del gobierno saudi a Qatar, la semana pasada EE.UU. anuncio la venta de 36 aviones de combate modernos a este pais del Golfo, vendiendo asi al mismo tiempo armas ofensivas a las dos partes del conflicto abierto entre las monarquias del Golfo Persico. La tercera prioridad del conflicto estrategicomilitar global es Afganistan y EE.UU. ha decidido aumentar considerablemente su despliegue militar en el pais. Washington teme hoy un ¡§derrumbe¡¨ del gobierno afgano pro-Washington, como sucediera en los setenta con el vietnamita del sur o en los ochenta con el pro-sovietico en el mismo Afganistan. Desde 2001, las fuerzas estadounidenses en el marco de la primera operacion extra-regional de la OTAN vienen combatiendo a los talibanes en el pais e intentando fortalecer un gobierno local que combata contra ellos. El problema involucra a Pakistan -una de las cuatro potencias nucleares declaradas del Asia junto con China, Rusia e India- que tiene amplia frontera con Afganistan y donde los talibanes tienen bases de apoyo. Las fuerzas afganas solo controlan el 57% del territorio y han sido derrotadas por los talibanes en las ultimas batallas que se han librado. Para 2017, el demorado repliegue de Obama contemplaba que quedaran solo 5.000 hombres. Pero hay 8.900 los que se aumentaran entre 3.000 y 5.000 mas en los proximos meses. Se trata de una decision adoptada por el estamento militar de la Administracion Trump que confirma su poder creciente: ha sido la opinion coincidente de tres militares: el secretario de Defensa (Mattis), el titular del Consejo de Seguridad Nacional (Mc Master) y el comandante estadounidense en Afganistan (Nicholson). La cuarta prioridad -aunque primera para los medios occidentales- es el terrorismo fundamentalista islamico en Europa. En 2016 fueron detenidas en la Union Europea 718 personas acusadas de pertenecer a las redes del terrorismo fundamentalista islamico, articuladas por el EI, Al Qaeda y otras organizaciones menos notorias. En lo que va del ano, dicha cifra se ha incrementado. Los ultimos dias muestran la complejidad del problema, aunque los muertos no hayan sido muchos. En Paris, un terrorista hace estallar un auto con explosivos contra un movil policial en los Campos Eliseos. Es detenido con un arsenal y estaria vinculado al EI. En Bruselas, un terrorista suicida es abatido en el aeropuerto cuando se disponia a hacer estallar una carga explosiva. En Londres, en una represalia contra el terrorismo fundamentalista islamico, un mecanico desempleado atropello una decena de musulmanes que salian de rezar en una mezquita, matando a uno e hiriendo a los demas. El incendio en Londres de un edificio donde vivian familias musulmanas, provocando 79 muertos y desaparecidos, ha incrementado la tension inter-racial en la capital britanica cuyo alcalde es musulman. Todo ello crea un temor creciente en Europa. Pero cabe recordar que entre las victimas mortales del terrorismo fundamentalista islamico en el mundo en lo que va del ano, hay mas de 10 musulmanes por cada no-musulman muertos en occidente. Es decir que el terrorismo fundamentalista islamico es ante todo un conflicto-intra musulman, aunque en Europa y EE.UU. se lo percibe basicamente como anti-occidental, que tambien lo es. En conclusion El epicentro del conflicto estrategico global esta en el Asia y se desarrolla en torno a Corea del Norte y el Mar del Sur de China; el conflicto con el EI en Irak y Siria puede ser considerado la segunda prioridad, con EE.UU. y Rusia empenandose cada vez mas en apoyo de facciones enfrentadas, aunque ambas estan contra el EI; evitar que caiga el gobierno de Afganistan en manos de los talibanes es prioridad para EE.UU., que ha decidido aumentar sus tropas en el pais para impedirlo; por ultimo, desde una perspectiva global, el terrorismo fundamentalista islamico en Europa puede ser considerado como la cuarta prioridad, pero es la primera para el 8% de la poblacion que vive en ella. ƒÜ