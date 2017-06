El peso del deficit y de Marine Le Pen

23/06/2017 -

El mantenimiento de la categoria de pais fronterizo es el resultado de haber aplicado politicas fiscales gradualistas que sostienen el deficit financiero en torno de los 10 puntos del PIB. Es el primer llamado de atencion que el mercado le envia a la administracion Macri, para que acelere los ajustes no solo en materia fiscal sino tambien en las politicas que lleven a reformas estructurales profundas, previo al desembarco de inversiones de mediano y largo plazo. Los mensajes que dejaron los empresarios en los foros como el Davos local y en distintos encuentros, mas las visitas y las giras con los mandatarios de los principales paises del orbe, parece que no fueron suficientes para que el presidente Macri comprendiera la magnitud de los cambios requeridos. Cuando Macri salio a denunciar a las mafias de la Justicia laboral, parecia que el jefe del Estado habia emprendido el camino de las reformas definitivamente. Tibio amague que fue rapidamente anestesiado por las miserias politicas del entorno presidencial. El documento del MSCI para dejar en la ¡§frontera¡¨ a la Argentina resulto claro. Habla de que no estan garantizadas las condiciones para que el populismo quede atras. En abono a estos temores de los inversores, el nuevo desembarco en la arena politica de la expresidenta Cristina Fernandez, confirma que el populismo no ha perdido intensidad. Con un discurso cargado de odio hacia todo lo que no surja de la liturgia populista y emparentado con el nacionalismo extremista de Marine Le Pen, Fernandez dejo en claro que hay dudas sobre la viabilidad del modelo macrista. Pero los numeros valen mas que la diatriba politica. El deficit fiscal crecio en mayo 83 por ciento respecto del mismo mes del ano anterior. De la misma manera, el deficit cuasi-fiscal se triplico desde que asumio Macri y los pasivos del Banco Central orillan el billon de pesos, sin contar los intereses que se deberan pagar hasta fin de ano. A este desequilibrio, hay que anadirle que el BCRA debe hacer un esfuerzo mayusculo para comprar los dolares que ingresan por la colocacion de mas deuda del Tesoro, el blanqueo y las exportaciones, lo que obliga luego a esterilizar los pesos con mas deuda. El trasfondo de todo este problema es el monumental gasto estatal y el deficit fiscal que va en aumento. Si el gobierno no encara un plan de reduccion de gasto integral, el mercado sera el encargado de llevar adelante el ajuste, con consecuencias imprevisibles. A todo este desajuste fiscal, administrativo y financiero, se le suman los problemas derivados de una economia con bajos niveles de productividad y competitividad. El perfil exportador del pais sigue sin cambios y ahora suma mas deficit comercial. Las empresas no pueden soportar el peso de una presion impositiva asfixiante de todos los niveles de gobierno, una legislacion laboral que suma mas problemas que soluciones y que obliga a mayores ajustes en sus estructuras de costos. El resultado no es otro que el cierre de plantas y el despido de trabajadores, algo que se vio reflejado en la creciente tasa de desempleo. Solo los sectores vinculados con la obra publica reaccionaron aun dentro de la actividad de la construccion. El resto vinculado con el mantenimiento o ampliacion de viviendas permanece estancado. En el agro, que habia movilizado a gran cantidad de ciudad pequenas en la Pampa humeda, observan con desconfianza y demoran la siembra de trigo para la proxima campana, habida cuenta del aumento en los costos. El gobierno, ahora, se encuentra en una encrucijada, producto de sus politicas fiscales gradualistas, inversamente proporcionales a la voracidad fiscal y a la falta de reformas. ƒÜ