"Demi" encontró la felicidad al lado de su familia"

23/06/2017 -

-Háblame de tu presente.

-Mi presente es muy satisfactorio. Es un momento que esperé mucho y para el cual me he preparado mucho. Me he dado cuenta de que hay que prepararse para estar bien. Entonces, he hecho un proceso de cambios y hoy me encuentro en una situación, para mí inmejorable física, emocional, mental y cotidianamente.

-¿Por dónde pasó ese cambio?

-Principalmente, hemos tomado la decisión (junto con su esposa Silvina Orellana) de encontrar un lugar en donde ir a hacer una cuestión terapéutica, una salida terapéutica. Entonces, hemos buscado una comunidad donde me he quedado un tiempo acompañado, obviamente, por Silvina que ha sido constante en esto y, obviamente, el apoyo de la familia. Para mí ha sido importante y necesaria esta decisión por encontrarme en una posición de bajo recurso sentimentalàporque no tiene nada que ver con lo material. De hecho, lo material lo estaba perdiendo por otro lado, pero tenía que reencontrarme con las satisfacciones, la satisfacción de volver a mí casa, cumplir con un trabajo, hacerlo de la mejor manera profesional. Por eso mismo ha sido necesario este sistema terapéutico, esta terapia que hoy en día la sigo para llegar a estar, para mí, en el mejor momento de mi vida con la llegada de León (su hijo de seis meses fruto de su amor con Silvina) también. Es como digo, una frase que siempre digo: ‘Al fin he podido conocer el mejor momento de mi vida’, que no tiene que ver con abundancia o dinero sino con otras cosas que son cotidianas, verdaderas. Por ahí, el éxito llega y se va, pero lo otro está constante.

-¿Qué te llevó a caer en ese lugar del cual hoy emerges con fuerza?

-Yo venía de muchas actividades, sobre todo nocturnas donde ya había perdido el hilo del tiempo porque la noche y el día eran una sola cosa, no había diferencias. He llegado a un punto en que el estado era neutral, no había colores, ni blanco ni negro. O sea, no estaba ni bien ni mal, parecía un perro sin cola: no sabía si estaba alegre o enojado. Yo me daba cuenta que lo que estaba haciendo, lo que me estaba pasando, lo que se venía, que si seguía así, obviamente, no iba a ser bueno. Así fue como hemos decidido empezar totalmente de cero. Lo que se ve atrás es solo ceniza y fuego que se está apagando. Hoy se ve el horizonte. Con esa premisa hemos comenzado a visualizar lo que hoy en día estoy haciendo.

-Háblame de ese horizonte, de ese camino nuevo que transitas.

-Hoy en día, nuestro horizonte es nuestro hijo León. Es el pilar de todos los motivos y los planes que haya giran en torno a él. Él es el eje. Escucharlo reírse es una fiesta total. Después, en lo laboral también y seguir buscando el camino correcto para llegar hasta donde se pueda llegar, lo más lejos que se pueda llegar. Vivimos de esto. Por ahí tenemos bastante trabajo, pero si un fin de semana no trabajamos ya se nos desequilibra la economía. Hay mucha gente que valora mi trabajo. Pedimos lo que consideramos que valemos. Estoy muy contento por este nuevo camino emprendido, por los resultados obtenidos y por tener a la familia que siempre he soñado.