"Hoy estoy limpio"

Con un espectáculo a concretarse en Santiago, Raúl Fernando Carabajal celebrará hoy los "dos años de mi nueva vida", según palabras del cantante quien viene de realizar un "proceso de purificación", instancia que le permitió un nuevo horizonte "donde reina el amor, la armonía, el bienestar y el gozo de hacer lo que ama, música y a través de ella canalizar mis mejores sentimientos". Será esta noche, a las 23, en "La Casa Terraviva" (San Martín esquina Santa Fe). Estará rodeado de su familia y talentosos amigos como Juan Saavedra, Seba Gamoni, Kike Oyola, Los Cantos y La Cooperativa Cultural, Lagartos Dub y D ‘Nosotros. Nacido en La Banda el 10 de enero de 1972, "Demi" presentará los temas de "El Peñero", su último disco cuya particularidad es que todos los temas son de su autoría. Interpretará aquellas inolvidables composiciones, de su puño y letra, que conformaron "Bajo el cielo santiagueño", "Más de mí" y "Gestación", los anteriores CD de este artista que formó parte de la última gira de "Los Santiagueños" ("Peteco", Juan Saavedra y Jacinto Piedra), luego formara parte del conjunto de su hermano y, ahora, en su etapa solista. "Chacarera de los barrios", "Cielo e infierno", "Gato negro", "Vida", "La sonrisa de un niño", "Querencia de mi sentir", "La canción para mi madre" son algunos de sus temas que el país conoce. Hoy, las interpretará como también la que escribió para sus hijos (Nicolás, Ulises y León) "salido de este proceso terapéutico que estoy haciendo".

-¿Cómo defines tu estado hoy?

- Hoy estoy en un estado fundamental, necesario, de levantarse con las mismas ganas siempre. Todos los días puede haber obstáculos en todos los ámbitos. Vivo en un ambiente donde hay tentaciones constantes. Entonces, tengo que trabajar constantemente en eso porque tengo que ir y volver intacto a mi casa: cantar y volver porque ya no hay lugar para la guitarreada. No esquivo a las tentaciones porque tengo que convivir con ella. Todo depende de mí.

-Y tu desafío está en no caer en esas tentaciones.

-Hoy estoy limpio. No he vuelto a tomar una gota de alcohol en dos años. Soy una persona que, fiel a esta decisión de estar con mi compañera, es lo que he elegido. Pueden pasar un montón de cosas, pero es lo que he elegido. Además, es fundamental tener la mente en claro, tener la mente puesta en un objetivo, que es la familia, la música. Todos los días me levanto y me entreno. Cuando no me entreno me siento frustrado. Uno se puede equivocar a veces si dice algo que no está bien dicho. A mí me pesa. Hoy me pesaría una mentira, por ejemplo.

-¿Cuál es el mensaje que tienes después de lo conseguido tras el proceso de purificación al que te has sometido?

Yo no me considero ni un mensajero ni un ejemplo para nadie. Lo único que me gustarían que sepa que aquellos que realmente intentan o quieren salir, por lo menos lo intenten, que salgan como sea. No es fácil, pero uno se prepara para estar bien. No puedes estar bien de un día para el otro, se necesita un proceso.