Amigos de Hoppe revelan porqué sale con bailarinas

Fotos Federico Hoppe siempre se cuidó de mantener un perfil bajo, pero sus amigos sacaron a la luz sus gustos en cuanto a las relaciones amorosas.

23/06/2017 -

Hay muchas razones por las que Federico Hoppe (44) podría elegir tener citas sólo con bailarinas, aunque hasta ahora no se sabía cuál era el motivo principal, ya que siempre mantuvo un bajísimo perfil. Entonces, quiénes mejores que su íntima amiga Silvina Escudero y su cuñado, Alejandro Ripoll (en pareja con la hermana del productor), para entender al misterioso galán de Ideas del Sur.

En una nota con el programa "Los Ángeles de la Mañana", la profesora de danzas hizo pública la justificación que Hoppe le dio en privado para salir con bailarinas hermosas: "No me importa, Fede si te enojás. Tantos años guardando tus secretos... Le gustan las bailarinas por lo que todos interpretan. ¡Por la cama!", aseguró. Atónito, Ángel de Brito repreguntó: "¡¿Por el sexo?!". A lo que Escudero exclamó: "No tengo idea si las bailarinas son mejores en la cama, pero según Fede son las mejores y ya no puede bajar de esa categoría".

Luego, Silvina mandó al frente a Hoppe con una inquietante afirmación: "Él siempre tiene varios kioscos (varias chicas a la vez), no dos. Hasta que está en pareja realmente", agregó.

Por otra parte, el director de "ShowMatch" reveló datos desconocidos del pasado de Federico: "Estuvo a punto de ser seminarista. De chico era monaguillo, hacía jornadas de retiros espirituales", contó.

Al final, De Brito le pidió a los amigos de Hoppe que contaran cuál fue la mejor novia del productor de "ShowMatch", según cada uno. La primera en responder fue Silvina Escudero: "Para mí fue Barby Reali (una de las bailarinas que hace de partenaire de los famosos), pero porque Fede es más divertido, porque se tienen un montón de amor y se súper respetan". A su turno, Ripoll opinó: "Para mí fue Marina Trillo, salieron durante siete años. Ella formaba parte de nuestra familia", señaló.

Todo esto se dijo en momentos en que son fuertes las versiones que señalan que Hoppe está saliendo con Macarena Rinaldi, partenaire de Hernán Piquín.

La relación anterior de Hoppe fue Laurita Fernández, la que terminó por los rumores de affaire con Fede Bal.