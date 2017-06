Yanina envió a su madre un emotivo mensaje en medio del escándalo

Fotos Yanina compartió una foto junto a su hija Lola y su madre.

23/06/2017 -

Envuelta en un escándalo por la filtración de supuestos chats y videos de su marido con Natacha Jaitt, Yanina Latorre intenta salir adelante en medio de una gran exposición pública.

La panelista de "Los Ángeles de la Mañana" habló extensamente de la polémica y de su vínculo con Diego Latorre en una entrevista con Ángel de Brito. Pero en esa nota hubo otra protagonista, que emocionó hasta las lágrimas a Yanina al tan solo nombrarla: su mamá, Dora. Yanina explicó que aún no había podido hablar del tema con ella porque le daba "vergüenza" y contó detalles de la entrañable relación que mantienen.

Ayer, día en el que Dora cumplió años, Yanina le dedicó un emotivo mensaje a través de Instagram: "Hoy cumple años mi mamá. La mujer que me enseñó todo. No hay en el mundo otra como ella. Feliz cumple @doracaamano. Y no te preocupes por nada, nosotras siempre pudimos con todo. Te amo ma", escribió junto a una hermosa foto en la que se las ve sonriendo en compañía de Lola, su hija.

Mientras tanto, Natacha Jaitt reveló que Diego Latorre la tenía agendada en su teléfono como "presidente de Huracán".