Sol Pérez enfrentó a Mimi tras los ensayos para el Bailando

23/06/2017 -

Mimi Alvarado, la mujer del primo de Marcelo Tinelli, y Sol Pérez son mujeres con mucho carácter y al parecer ya se dio un cortocircuito entre ambas.

Las participantes del Bailando 2017 mantuvieron un tenso cruce en Twitter en el que se dijeron de todo. Todo inició con el comentario de un seguidor quien resaltó: "Sol te felicito con la altura que le respondiste a Mimi. Esta tipa te insultó y vos con altura le respondiste".

La presentadora del clima no dejó pasar el comentario de largo y contestó: "Me dijo hija de pu... y trola. Claramente esto se arregla judicialmente. Triste que personas como esta trabajen en el medio". La periodista, por su parte no se quedó atrás y contraatacó: "Tengo audios tuyos tremendos....maltratando a mi productora (del programa Confrontados de Canal 9)".

La pelea habría surgido precisamente a raíz de un informe emitido por el programa que conduce Rodrigo Lussich, en el que Mimi es panelista.

En el magazine se había informado que Sol Pérez había sufrido un accidente automovilístico y encendió las alarmas de su familia.