El “chirlo” no es la manera de poner límites a los chicos rebeldes

Hoy 13:16 -

El auge de los llamados correctivos y del maltrato al que son sometidos muchos niños, ha encendido una luz de alarma entre especialistas que abordan la temática del abuso infantil y de la comunidad en general. Desde el supuesto “chirlo oportuno” hasta la agresión física, verbal o psicológica, para poner límites a los niños, hay muchas circunstancias de análisis, que desembocan en la estructura familiar, según la conclusión de las panelistas de esta edición de PUNTOS DE VISTA.

En esta oportunidad expusieron sobre la temática la licenciada Rosario Sanguedolce, psicóloga que se desempeña en la Dirección de Niñez de la Municipalidad de la Capital, la licenciada Gabriela Azar, psicóloga del Poder Judicial de la provincia, la licenciada Judith Bitar, psicopedagoga que se desempeña en el Ministerio de Educación de la provincia, y la docente Lic. Ema Lugones, directora de la Escuela Nº 12 Benjamín Lavaisse de Villa Robles.

La cuestión del chirlo como correctivo lleva implícita una temática mucho más amplia y compleja.

“El castigo físico como correctivo nunca es la manera de poner límites ni de corregir una rebeldía del niño. Esa rebeldía es un llamado de atención, que debe hacernos reflexionar sobre que algo estamos haciendo mal como padres y que debemos ocuparnos de la situación”, asegura la licenciada Azar, en consonancia con sus compañeras de panel.

Cada una desde su posición, coincidió con ese concepto y enriqueció el debate.

“Lamentablemente, en la escuela se advierten los casos de chicos que muestran rebeldía y se ve que no hay una atención adecuada de parte de los padres. Nosotros debemos cumplir un rol que no nos corresponde, y cuando ponemos en conocimiento de la situación de un alumno con problemas de conducta, aconsejamos la consulta a psicopedagogos o psicólogos, los padres no lo aceptan. Niegan la situación”, añadió la profesora Lugones.

Cada uno de los puntos de vista de nuestros invitados desembocaron en la familia, en la conformación y en el compromiso con la crianza de nuestros chicos, con la definición implícita de que si los padres se ocuparían de sus hijos, acompañándolos, poniendo la distancia necesaria padre-hijo, y cultivando valores, no existirían chicos rebeldes que necesiten de un correctivo de ninguna naturaleza.

A la licenciada Bitar le preocupa la manera en que, en su mayoría, los padres ejercen su autoridad ante sus hijos.

“El tema pasa por la manera en que los padres deben ejercer la autoridad sobre sus hijos. No está bien ponerse a la altura del niño, con el pretexto de la amistad. El padre siempre debe estar por encima de la amistad, el padre es quien pone los límites sin necesidad de agresión, y debe inspirar autoridad sin ser autoritario. Se han invertido los roles, y eso es perjudicial”, acentuó.

La licenciada Sanguedolce abonó ese criterio, al afirmar que “se han perdido las asimetrías en la relación familiar, y las asimetrías deben existir”.

“El hecho de las asimetrías tienen que ver con el respeto por las normas que deben inculcar los padres, porque ejercen un rol superior en el seno de la familia. Hoy, por diferentes circunstancias, los padres están ausentes en la crianza de sus hijos y no es sólo una cuestión física. Están pero no asumen el rol que les corresponde, y en la creencia que hacen lo mejor por sus hijos, les dicen que sí a todo lo que quieren. No ponen límites, y ese es un punto importante en esta problemática”, amplió Rosario.

De todas maneras, las especialistas aseguraron ser optimistas y también coincidieron en que es un tema para el que hay soluciones.

“Creo que este problema tiene solución, y si bien es poco factible una escuela para padres, la problemática se la puede abordar de manera conjunta entre los organismos que se encargan de la temática, la escuela y la familia”, aseguró la licenciada Azar, como para dejar un mensaje de optimismo que fue compartido en la mesa como conclusión.