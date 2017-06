Fotos La comuna pampeña realiza la limpieza de terrenos.

23/06/2017 -

PAMPA DE LOS GUANACOS, Copo (C) La Dirección de Obras y Servicios Públicos de la Municipalidad local realizó la limpieza de terrenos en el Barrio Santa Rosa.



Por tal motivo, la intendenta, Prof. Viviana Campos, solicitó a los vecinos su colaboración para que no arrojen residuos en lugares que no están permitidos.

En ese sentido, pidió que se depositen los residuos en bolsas de consorcio seguras y que sean para desecharlas.

Al respecto, solicitó a toda la población su colaboración con el objetivo de que, entre todos y con responsabilidad ciudadana, se pueda mejorar la comunidad donde residen.