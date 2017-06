Rihanna le dedicó un punzante twitt a Macri

23/06/2017 -

En una jornada agitada políticamente en el país, a poco más de un día de que se cierren las listas de candidatos a puestos legislativos, un mensaje sacudió a la comunidad de las redes sociales. La popular cantante, actriz y diseñadora Rihanna, se encuentra encabezando una campaña online en la que llama a "presionar" a algunos de los presidentes de los paises que integran el G-20, para que aumenten los presupuestos educativos en sus naciones.

Llamativamente, el primero al que se dirigió fue a Mauricio Macri, lo que generó distintos tipos de comentarios entre sus más de 74 millones de seguidores.

Sin embargo, el presidente argentino no fue el único mencionado ya que, minutos después, exactamente el mismo mensaje fue dirigido al primer ministro de Canadá Justin Trudeau y al mandatario francés Emmanuel Macron. El último en recibir un tuit de la cantante fue el vocero del gobierno alemán Steffen Seibert.

La campaña que impulsa Rihanna busca que los líderes del G-20 se comprometan a aumentar los presupuestos en educación: "Este es un tema urgente que necesita la atención de los líderes mundiales más poderosos".

"Estos líderes se van a reunir en Hamburgo el mes que viene para discutir los temas más importantes del mundo. Únete a Rihanna, al embajador de la Global Partnership for Education (GPE por sus siglas en inglés) y a Global Citizen para asegurarnos de que la educación está al tope de su lista", sostiene un comunicado.

hey there @mauriciomacri, what's your plan for Argentina to commit to #FundEducation?