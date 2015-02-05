CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 24 de Junio 2017

A LAS 22.15 DUEÑOS DE LA COCINA

Hoy 19:54 -

CANAL 7

10.55 PAUSA EN FAMILIA

11.00 LOS SIMPSONS

11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA

11.45 LOS SIMPSONS (CONTINÚA)

13.00 CINE INFANTIL

14.30 PORTAL UNSE

15.00 SORTEO DE MONO FECHAS

15.10 SORTEO DE TÓMBOLA VESPERTINA

15.30 NICK JR.

17.30 LOS SIMPSONS

18.00 CINE DE LA TARDE

20.00 CINE 7

22.00 SORTEO DE TÓMBOLA NOCTURNA

22.15 DUEÑOS DE LA COCINA

00.15 COMEDY CENTRAL STAND UP

01.15 PAUSA EN FAMILIAl

AMÉRICA

11.00 PUENTES DE ESPERANZA

12.00 PASIÓN DE SÁBADO

18.00 AMÉRICA NOTICIAS

20.00 SECRETOS VERDADEROS

22.00 DR. HOUSE

CANAL 9

13.00 CLAVE ARGENTINA

14.00 LA ROSA DE GUADALUPE

16.00 DEFENSA Y JUSTICIA VS. GIMNASIA L.P.

18.15 IMPLACABLES

20.10 COMBATE

TELEVISIÓN PÚBLICA

14.00 HISTORIAS DE AQUÍ, DE ALLÁ

15.00 JUVENTUD ACUMULADA

16.00 AMBIENTE Y MEDIO

17.00 OCÉANO ÍNDICO CON SIMON REEVE

18.00 PROYECTO TIERRA

EL TRECE

11.30 DIVINA

13.00 CUESTIÓN DE PESO

15.00 CINE TRECE

20.30 LAS PUERTITAS DEL SR. LÓPEZ

22.00 LA NOCHE DE MIRTHA

00.15 RESTO DEL MUNDO

CANAL14

11.30 BÁSQUET POR EL 14: RED STAR VS. NICOLÁS AVELLANEDA - JUEGO 1 (FEM.)

13.00 ANIMALANDIA

13.30 PASA EN SANTIAGO

14.00 SANTIAGO PUEBLO QUE BAILA

14.30 ESPÍRITUS DE MI TIERRA

15.30 RECORDANDO

17.00 LOQUITOS X EL FÚTBOL

18.00 VA DE NUEVO

19.00 EN ARMONÍA

19.30 PARA TODA MUJER

20.30 ESTUDIO ABIERTO

21.00 PUNTO LÍMITE

22.00 RECORDANDO

23.30 CRÓNICAS DE LA ENFERMERÍA ARGENTINA (ESTRENO)

CANAL 4

14.00 SANTIAGO TV

14.30 INNOVACIÓN PRODUCTIVA

15.00 PUERTO PESCA

15.30 SEGURIDAD VIAL

16.00 EDUCACIÓN Y CULTURA

16.30 MORENA TV

17.30 ENERGÍA ELECTRÓNICA

18.00 PUNTO DE ENCUENTRO

19.00 CABRITA EXPRESS

20.00 EN BOCA DE TODOS

20.30 MUNDO RALY

PELÍCULAS

CINEMAX

06.53 FESTIVAL DE CINE DE GUADALAJARA 2017

07.20 LA LIGA DE LA JUSTICIA. GUERRA

08.58 UP UNA AVENTURA DE ALTURA

10.53 ESPEJITO, ESPEJITO

12.58 PADDINGTON

14.44 CHARLIE Y LA FÁBRICA DE CHOCOLATE

16.59 PIRATAS DEL CARIBE. LA MALDICIÓN DEL PERLA NEGRA

19.50 OLIMPO BAJO FUEGO

22.00 BASTARDOS SIN GLORIA


TCM

06.44 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

07.34 SINTONÍA DE AMOR

09.27 CASADOS CON HIJOS

09.53 LA NIÑERA

10.19 ALF (TEMPORADA 2)

10.45 ALF (TEMPORADA 2)

11.11 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

12.01 OSMOSIS JONES

13.44 EL LUCHADOR

16.17 RÁPIDA Y MORTAL

18.12 GLADIADOR

21.00 LA ROCA

23.30 SOBREVIVEN


TNT

06.18 LILO Y STITCH

07.54 CAZADORES DE DRAGONES

09.29 HARRY POTTER Y LA CÁMARA SECRETA

12.30 EL ATAQUE

14.59 GLADIADOR

17.55 INVASIÓN DEL MUNDO - BATALLA. LOS ÁNGELES

20.04 LA MONTAÑA EMBRUJADA

22.00 XXX 2. ESTADO DE EMERGENCIA

23.55 ESTADO CRÍTICO

01.55 SUDOR FRÍO


UNIVERSAL CHANNEL

09.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S10, RETRO

10.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S10, NIÑAS

11.00 HOUSE M.D., SIN PISTAS 5

12.00 HOUSE M.D., A SALVO 6

12.55 SHADES OF BLUE, CAZA DE FANTASMAS

13.45 SHADES OF BLUE, LA NENA DE PAPÁ

14.35 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S13, TIERRA QUEMADA

15.35 AMIGOS CON BENEFICIOS

17.50 VIVIENDO CON MI EX

20.00 CUESTIÓN DE TIEMPO

22.30 AMOR ETERNO

24.35 MÁS ALLÁ DEL CIELO

02.40 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S13, TIERRA QUEMADA

03.30 DETECTIVES MEDICOS S13, LAS HUELLAS DEL ASESINO


STUDIO UNIVERSAL

09.40 FULLSCREEN

10.10 CORAZONES EN LLAMAS

12.05 OYE ARNOLD!. LA PELÍCULA

13.40 LOS THORNBERRYS. LA PELÍCULA

15.30 ATRAPA EL FUEGO

17.45 EL OCASO DE UN ASESINO

20.00 TRAICIÓN CONYUGAL

21.55 LA IMPOSTORA

23.50 ENEMIGO OCULTO

01.45 FULLSCREEN

02.15 TRAICIÓN CONYUGAL

A DÓNDE IR

CASA DEL FOLCLORISTA (PARQUE AGUIRRE)

+SÁBADO 24, A PARTIR DE LAS 23, ACTUARÁN MARTÍN JUÁREZ, SALITRAL, Y RECITAL DEL DÚO CÁCERES CARABAJAL.

EL MAGISTRADO (YRIGOYEN Y ALVEAR)

+SÁBADO 24, A LAS 22.30, MÚSICA DISCO DE LOS 80 CON KARIME Y ANABELLE NASSIF. INVITADA ESPECIAL: LUPE CARDOZO.

ADATISE (LIBERTAD 175)

+SÁBADO 24, A LAS 22.30, FACUNDO, EN CONCIERTO ÍNTIMO. ACOMPAÑADO POR ÁNGEL VILLARROEL (GUITARRA), CARLOS GONZÁLEZ (BAJO) Y MIGUEL STATELLO (PIANO).

LA PEÑA DEL RANCHO (COMANDANTE CÓRDOBA 456)

+DOMINGO 25, DE 16 A 24, ROMANZA, MOSOJ ÑAUPA, LOS NÚÑEZ, JOVITA SUBIRE, FERNANDITO BRANDÁN, LOS INFANTES, LOS DE ALICO, JOAQUÍN SALEGAS, WALTER CASTAÑO, ELI “LA DIOSA” Y LOS SANTIAGUEÑOS DEL RÍO.

LA CASA DEL BICENTENARIO (OLAECHEA Y MENDOZA)

+DOMINGO 25, A LAS 15, EL GRUPO ROMANZA, INTEGRADO POR PEDRO FERREYRA, NELSON BARRAZA Y FRANCO ARCE, OFRECERÁ SU SHOW EN EL MARCO DE LOS RECITALES QUE ORGANIZA SADAIC CONJUNTAMENTE CON LA MUNICIPALIDAD DE LA CAPITAL.

CINES

SUNSTAR

MUJER MARAVILLA (2D):

FANTASÍA, CÓMIC (+ 13 años)

24/06 -25/06 -14:00 (Cast) 16:45 (Cast)

LOS PIRATAS DEL CARIBE 5 LA VENGANZA DE SALAZAR (2D):

SUSPENSO (+ 16 años)

HOY AL -28/06-19:20 (Cast)

MUJER MARAVILLA (3D):

FANTASÍA, COMIC (+ 13 años)

24/06-22:00 (Subt) 00:45 (Subt)

LA MOMIA (3D):

FANTASÍA, AVENTURA, ACCIÓN (+ 13 años)

24/06 -15:00 (cast) 17:30 (Cast) 20:00 (Subt) 22:30 (Subt) 00:40 (Subt)

UNA CIGÜEÑA EN APUROS (2D):

ANIMACIÓN, AVENTURA (ATP)

24/06 -25/06-14:30 (Cast) 16:20 (Cast)

SÓLO SE VIVE UNA VEZ (2D):

COMEDIA, ACCIÓN, AVENTURA (+ 13 años)

HOY AL 28-06-18:10 (Cast)

BAYWATCH (2D):

COMEDIA, ACCIÓN (+ 16 años)

24/06- 20:10 (Cast) 22:35 (Subt) 01:00 (Subt)

TODO TODO (2D):

DRAMA (ATP)

24/06 -25/06-14:20 (Cast) 16:15 (Cast) 18:20 (Cast)

UN DON EXCEPCIONAL (2D):

DRAMA (+ 13 años)

24/06- 20:25 (Cast) 22:35 (Subt) 00:45 (Subt)

UN JEFE EN PAÑALES (2D):

COMEDIA (ATP)

24/06 - 25/06- 14:10 (Cast) 16:15 (Cast)

LA MOMIA (2D):

FANTASIA, AVENTURA, ACCIÓN (+ 13 años)

24/06- 20:20 (Cast) 22:30 (Subt) 00:40 (Subt)

PROGRAMACIÓN SUJETA A MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO

HÍPER LIBERTAD

BAYWATCH: GUARDIANES DE LA BAHÍA APTA 16 AÑOS

CASTELLANO 2D 22:10 (TODOS LOS DÍAS)

LUNES, MARTES Y MIÉRCOLES $60

PIRATAS DEL CARIBE: LA VENGANZA DE SALAZAR APTA 13 AÑOS

CASTELLANO 2D 17:50- 20:10 (TODOS LOS DÍAS)

LUNES, MARTES Y MIÉRCOLES $60

UN JEFE EN PAÑALES APTA TODO PÚBLICO

CASTELLANO 2D 18:10 (TODOS LOS DÍAS)

LUNES, MARTES Y MIÉRCOLES $60

LA MOMIA APTA 13 AÑOS CON RESERVA

CASTELLANO 2D 17:30 -19:40- 22:40 (TODOS LOS DÍAS)

LUNES, MARTES Y MIÉRCOLES $60

UN DON EXCEPCIONAL APTA 13 AÑOS CON RESERVA ESTRENO

SUBTITULADA 2D 20:30 -22:50-(TODOS LOS DIAS)

LUNES, MARTES Y MIÉRCOLES $60

 
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