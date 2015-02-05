CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 24 de Junio 2017
A LAS 22.15 DUEÑOS DE LA COCINA
Por El Liberal
Hoy 19:54 -
CANAL 7
10.55 PAUSA EN FAMILIA
11.00 LOS SIMPSONS
11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA
11.45 LOS SIMPSONS (CONTINÚA)
13.00 CINE INFANTIL
14.30 PORTAL UNSE
15.00 SORTEO DE MONO FECHAS
15.10 SORTEO DE TÓMBOLA VESPERTINA
15.30 NICK JR.
17.30 LOS SIMPSONS
18.00 CINE DE LA TARDE
20.00 CINE 7
22.00 SORTEO DE TÓMBOLA NOCTURNA
22.15 DUEÑOS DE LA COCINA
00.15 COMEDY CENTRAL STAND UP
01.15 PAUSA EN FAMILIAl
AMÉRICA
11.00 PUENTES DE ESPERANZA
12.00 PASIÓN DE SÁBADO
18.00 AMÉRICA NOTICIAS
20.00 SECRETOS VERDADEROS
22.00 DR. HOUSE
CANAL 9
13.00 CLAVE ARGENTINA
14.00 LA ROSA DE GUADALUPE
16.00 DEFENSA Y JUSTICIA VS. GIMNASIA L.P.
18.15 IMPLACABLES
20.10 COMBATE
TELEVISIÓN PÚBLICA
14.00 HISTORIAS DE AQUÍ, DE ALLÁ
15.00 JUVENTUD ACUMULADA
16.00 AMBIENTE Y MEDIO
17.00 OCÉANO ÍNDICO CON SIMON REEVE
18.00 PROYECTO TIERRA
EL TRECE
11.30 DIVINA
13.00 CUESTIÓN DE PESO
15.00 CINE TRECE
20.30 LAS PUERTITAS DEL SR. LÓPEZ
22.00 LA NOCHE DE MIRTHA
00.15 RESTO DEL MUNDO
CANAL14
11.30 BÁSQUET POR EL 14: RED STAR VS. NICOLÁS AVELLANEDA - JUEGO 1 (FEM.)
13.00 ANIMALANDIA
13.30 PASA EN SANTIAGO
14.00 SANTIAGO PUEBLO QUE BAILA
14.30 ESPÍRITUS DE MI TIERRA
15.30 RECORDANDO
17.00 LOQUITOS X EL FÚTBOL
18.00 VA DE NUEVO
19.00 EN ARMONÍA
19.30 PARA TODA MUJER
20.30 ESTUDIO ABIERTO
21.00 PUNTO LÍMITE
22.00 RECORDANDO
23.30 CRÓNICAS DE LA ENFERMERÍA ARGENTINA (ESTRENO)
CANAL 4
14.00 SANTIAGO TV
14.30 INNOVACIÓN PRODUCTIVA
15.00 PUERTO PESCA
15.30 SEGURIDAD VIAL
16.00 EDUCACIÓN Y CULTURA
16.30 MORENA TV
17.30 ENERGÍA ELECTRÓNICA
18.00 PUNTO DE ENCUENTRO
19.00 CABRITA EXPRESS
20.00 EN BOCA DE TODOS
20.30 MUNDO RALY
PELÍCULAS
CINEMAX
06.53 FESTIVAL DE CINE DE GUADALAJARA 2017
07.20 LA LIGA DE LA JUSTICIA. GUERRA
08.58 UP UNA AVENTURA DE ALTURA
10.53 ESPEJITO, ESPEJITO
12.58 PADDINGTON
14.44 CHARLIE Y LA FÁBRICA DE CHOCOLATE
16.59 PIRATAS DEL CARIBE. LA MALDICIÓN DEL PERLA NEGRA
19.50 OLIMPO BAJO FUEGO
22.00 BASTARDOS SIN GLORIA
TCM
06.44 XENA. LA PRINCESA GUERRERA
07.34 SINTONÍA DE AMOR
09.27 CASADOS CON HIJOS
09.53 LA NIÑERA
10.19 ALF (TEMPORADA 2)
10.45 ALF (TEMPORADA 2)
11.11 XENA. LA PRINCESA GUERRERA
12.01 OSMOSIS JONES
13.44 EL LUCHADOR
16.17 RÁPIDA Y MORTAL
18.12 GLADIADOR
21.00 LA ROCA
23.30 SOBREVIVEN
TNT
06.18 LILO Y STITCH
07.54 CAZADORES DE DRAGONES
09.29 HARRY POTTER Y LA CÁMARA SECRETA
12.30 EL ATAQUE
14.59 GLADIADOR
17.55 INVASIÓN DEL MUNDO - BATALLA. LOS ÁNGELES
20.04 LA MONTAÑA EMBRUJADA
22.00 XXX 2. ESTADO DE EMERGENCIA
23.55 ESTADO CRÍTICO
01.55 SUDOR FRÍO
UNIVERSAL CHANNEL
09.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S10, RETRO
10.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S10, NIÑAS
11.00 HOUSE M.D., SIN PISTAS 5
12.00 HOUSE M.D., A SALVO 6
12.55 SHADES OF BLUE, CAZA DE FANTASMAS
13.45 SHADES OF BLUE, LA NENA DE PAPÁ
14.35 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S13, TIERRA QUEMADA
15.35 AMIGOS CON BENEFICIOS
17.50 VIVIENDO CON MI EX
20.00 CUESTIÓN DE TIEMPO
22.30 AMOR ETERNO
24.35 MÁS ALLÁ DEL CIELO
02.40 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S13, TIERRA QUEMADA
03.30 DETECTIVES MEDICOS S13, LAS HUELLAS DEL ASESINO
STUDIO UNIVERSAL
09.40 FULLSCREEN
10.10 CORAZONES EN LLAMAS
12.05 OYE ARNOLD!. LA PELÍCULA
13.40 LOS THORNBERRYS. LA PELÍCULA
15.30 ATRAPA EL FUEGO
17.45 EL OCASO DE UN ASESINO
20.00 TRAICIÓN CONYUGAL
21.55 LA IMPOSTORA
23.50 ENEMIGO OCULTO
01.45 FULLSCREEN
02.15 TRAICIÓN CONYUGAL
A DÓNDE IR
CASA DEL FOLCLORISTA (PARQUE AGUIRRE)
+SÁBADO 24, A PARTIR DE LAS 23, ACTUARÁN MARTÍN JUÁREZ, SALITRAL, Y RECITAL DEL DÚO CÁCERES CARABAJAL.
EL MAGISTRADO (YRIGOYEN Y ALVEAR)
+SÁBADO 24, A LAS 22.30, MÚSICA DISCO DE LOS 80 CON KARIME Y ANABELLE NASSIF. INVITADA ESPECIAL: LUPE CARDOZO.
ADATISE (LIBERTAD 175)
+SÁBADO 24, A LAS 22.30, FACUNDO, EN CONCIERTO ÍNTIMO. ACOMPAÑADO POR ÁNGEL VILLARROEL (GUITARRA), CARLOS GONZÁLEZ (BAJO) Y MIGUEL STATELLO (PIANO).
LA PEÑA DEL RANCHO (COMANDANTE CÓRDOBA 456)
+DOMINGO 25, DE 16 A 24, ROMANZA, MOSOJ ÑAUPA, LOS NÚÑEZ, JOVITA SUBIRE, FERNANDITO BRANDÁN, LOS INFANTES, LOS DE ALICO, JOAQUÍN SALEGAS, WALTER CASTAÑO, ELI “LA DIOSA” Y LOS SANTIAGUEÑOS DEL RÍO.
LA CASA DEL BICENTENARIO (OLAECHEA Y MENDOZA)
+DOMINGO 25, A LAS 15, EL GRUPO ROMANZA, INTEGRADO POR PEDRO FERREYRA, NELSON BARRAZA Y FRANCO ARCE, OFRECERÁ SU SHOW EN EL MARCO DE LOS RECITALES QUE ORGANIZA SADAIC CONJUNTAMENTE CON LA MUNICIPALIDAD DE LA CAPITAL.
CINES
SUNSTAR
MUJER MARAVILLA (2D):
FANTASÍA, CÓMIC (+ 13 años)
24/06 -25/06 -14:00 (Cast) 16:45 (Cast)
LOS PIRATAS DEL CARIBE 5 LA VENGANZA DE SALAZAR (2D):
SUSPENSO (+ 16 años)
HOY AL -28/06-19:20 (Cast)
MUJER MARAVILLA (3D):
FANTASÍA, COMIC (+ 13 años)
24/06-22:00 (Subt) 00:45 (Subt)
LA MOMIA (3D):
FANTASÍA, AVENTURA, ACCIÓN (+ 13 años)
24/06 -15:00 (cast) 17:30 (Cast) 20:00 (Subt) 22:30 (Subt) 00:40 (Subt)
UNA CIGÜEÑA EN APUROS (2D):
ANIMACIÓN, AVENTURA (ATP)
24/06 -25/06-14:30 (Cast) 16:20 (Cast)
SÓLO SE VIVE UNA VEZ (2D):
COMEDIA, ACCIÓN, AVENTURA (+ 13 años)
HOY AL 28-06-18:10 (Cast)
BAYWATCH (2D):
COMEDIA, ACCIÓN (+ 16 años)
24/06- 20:10 (Cast) 22:35 (Subt) 01:00 (Subt)
TODO TODO (2D):
DRAMA (ATP)
24/06 -25/06-14:20 (Cast) 16:15 (Cast) 18:20 (Cast)
UN DON EXCEPCIONAL (2D):
DRAMA (+ 13 años)
24/06- 20:25 (Cast) 22:35 (Subt) 00:45 (Subt)
UN JEFE EN PAÑALES (2D):
COMEDIA (ATP)
24/06 - 25/06- 14:10 (Cast) 16:15 (Cast)
LA MOMIA (2D):
FANTASIA, AVENTURA, ACCIÓN (+ 13 años)
24/06- 20:20 (Cast) 22:30 (Subt) 00:40 (Subt)
PROGRAMACIÓN SUJETA A MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO
HÍPER LIBERTAD
BAYWATCH: GUARDIANES DE LA BAHÍA APTA 16 AÑOS
CASTELLANO 2D 22:10 (TODOS LOS DÍAS)
LUNES, MARTES Y MIÉRCOLES $60
PIRATAS DEL CARIBE: LA VENGANZA DE SALAZAR APTA 13 AÑOS
CASTELLANO 2D 17:50- 20:10 (TODOS LOS DÍAS)
LUNES, MARTES Y MIÉRCOLES $60
UN JEFE EN PAÑALES APTA TODO PÚBLICO
CASTELLANO 2D 18:10 (TODOS LOS DÍAS)
LUNES, MARTES Y MIÉRCOLES $60
LA MOMIA APTA 13 AÑOS CON RESERVA
CASTELLANO 2D 17:30 -19:40- 22:40 (TODOS LOS DÍAS)
LUNES, MARTES Y MIÉRCOLES $60
UN DON EXCEPCIONAL APTA 13 AÑOS CON RESERVA ESTRENO
SUBTITULADA 2D 20:30 -22:50-(TODOS LOS DIAS)
LUNES, MARTES Y MIÉRCOLES $60