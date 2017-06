"Quiero ser herramienta de unidad, jamás de desunión", puso de relieve Claudia de Zamora

Fotos RESPALDO. Una multitud expresó en las calles el apoyo a la gobernadora y a los candidatos proclamados.

24/06/2017 -

Luego de ser proclamada candidata en primer lugar en la lista para diputados nacionales por el Frente Cívico por Santiago, la gobernadora de la provincia, doctora Claudia de Zamora acentuó que quiere "ser herramienta de unidad, jamás de desunión", y se comprometió a llevar adelante una gestión "de fuerte contenido social" desde el Congreso Nacional.

En otro párrafo de su mensaje, la gobernadora enfatizó que "ante esta economía recesiva que nos afecta a todos, pero principalmente a los más carenciados, les digo que no voy a dejar de acompañar, no me voy a desentender, al contrario voy a seguir trabajando con todas mis fuerzas".

Junto a la doctora de Zamora fueron proclamados candidatos en segundo y tercer lugar, Norma Abdala de Matarazzo y Hugo Orlando Infante, respectivamente. Como suplentes fueron elegidos Bernardo José Herrera, Daniel Agustín Brue y María Luisa Montoto.

El acto de proclamación tuvo lugar en la sede del Consejo Profesional de Ciencias Económicas, ante una multitudinaria concurrencia.

La ceremonia estuvo encabezada por el máximo referente de este proyecto político-social de carácter provincial, el senador nacional, Dr. Gerardo Zamora; por la gobernadora, Dra. Claudia de Zamora; el vicegobernador José Emilio Neder; la actual diputada Norma Abdala de Matarazzo y el intendente municipal, Hugo Orlando Infante.

También participaron los titulares y referentes de los partidos y agrupaciones que conforman el Frente Cívico por Santiago, senadores nacionales, diputados nacionales y provinciales, ministros, intendentes, comisionados, concejales, funcionarios provinciales y municipales, dirigentes, agrupaciones, militantes y público en general.

Mensaje

Luego se dio lectura al documento del Frente Cívico por Santiago (ver nota aparte) tras lo cual habló la gobernadora y actual candidata a diputada nacional, Dra. Claudia de Zamora, quien agradeció a todos los dirigentes por honrarla con la candidatura.

"La verdad que sería imposible hablarles hoy sin recordar que hace un poco más de tres años y en este mismo lugar, yo les expresaba que iba ser fiel custodio de este proyecto político y debo reconocer que a pesar de haber depositado en mí la confianza, primero el Frente Cívico y después por la mayoría de los santiagueños, seguramente se habían generado muchas dudas frente a esta gran responsabilidad y frente a la difícil tarea de continuar por el camino del crecimiento y el desarrollo provincial sobre bases firmes y responsables, tal como nos habíamos comprometido en esos momentos tan pero tan difíciles", dijo.

Tras agradecer por la confianza depositada en su persona, recordó que debió superar muchos desafíos "sin perder la esencia", y aseguró que "este gobierno es de todos los santiagueños, y realmente queremos que a todos, más allá de las diferencias sectoriales, queremos que nos vaya bien sin ningún tipo de mezquindades, en el país y en la provincia".

Al hacer mención al difícil momento económico que atraviesa el país, recordó que su gobierno viene "actuando en consecuencia y somos unas de las pocas provincias, inclusive reconocidas en el contexto nacional, sin déficit fiscal, sin deuda pero al lado de esto con un Estado presente y con un Estado activo y esto es muy pero muy importante".

Compromiso social

"Quiero ser herramienta de unidad, jamás de desunión, y lo digo como mujer santiagueña, que desde el primer día de la gestión quiero que tenga un fuerte contenido social. Hoy más que nunca lo reitero porque ante esta difícil situación, ante esta economía recesiva que nos afecta a todos, pero principalmente a los más carenciados, les digo no voy a dejar de acompañar, no me voy a desentender, al contrario voy a seguir trabajando con todas mis fuerzas y con todas mis energías para que esta impronta social no se detenga, para que no se abandone a los hermanos santiagueños en los momentos de urgencias y en el derecho a ser incluidos y por sobre todo con la esperanza de vivir mejor", acentuó.

Agradeció a la dirigencia presente en el recinto, y "en nombre de todos los que hoy hemos sido proclamados", manifestó el compromiso de "trabajar, pero por sobre todo de defender los intereses de la provincia por encima de cualquier situación subalterna".

"Quiero pedirles una vez más a los militantes, a los dirigentes que llevemos nuestro mensaje y lo hagamos con muchísimo respeto sin agraviar ni responder agravios jamás, al contrario que lo hagamos con mucha alegría y mucha esperanza, porque eso somos nosotros, un proyecto político de unidad de todos los santiagueños, que nos presentamos una vez más a esta contienda electoral con una propuesta superadora y con esa convicción nos someteremos a la urna como corresponde", finalizó.