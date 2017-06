El Papa y una visita a su tierra natal que se dilata demasiado

24/06/2017 -

Los catolicos de a pie no entienden de protocolos, tampoco aceptan especulaciones politicas arbitrarias, simplemente se manifiestan decepcionados de que el papa Francisco programe visitar por cuarta vez America del Sur desde el inicio de su pontificado en 2013, sin pasar por su tierra natal. Los argentinos que, sin ser catolicos, se alegraron por la eleccion de Jorge Bergoglio o aplaudieron su decision de optar por los pobres e impulsar a la Iglesia hacia las periferias, tampoco ocultaron su fastidio por la decision del pontifice del fin del mundo. A esa gente no le alcanza que el Vaticano afirme que ¡§el Papa, que ama a su pais, viajara cuando lo considere oportuno¡¨. Ni se conforma con que voceros informales intenten explicar que Francisco vendra cuando sienta que es ¡§un factor de unidad y no de division¡¨, o atribuyan la postergacion del regreso a cuestiones politicas o eclesiasticas. Simplemente quiere que venga como ¡§pastor¡¨ a confirmar en la fe a su pueblo. Tampoco le basta que uno de los teologos del Papa, el sacerdote jesuita Diego Fares, haya dicho: ¡§Los argentinos, que hemos tenido en exclusiva a Bergoglio por 76 anos, nos alegramos de que ahora visite a nuestros paises hermanos primero¡¨. El malhumor de la calle crece porque la fecha elegida para ir a Peru y Chile, enero de 2018, deja apenas una chance remota de que vuelva a la region ese ano y diluye por completo que lo haga en 2019, con elecciones presidenciales de por medio. El postergado regreso del Papa, duele, enoja. Por egoismo, por cierto ombliguismo argento, tal vez. Por ¡§envidia cristiana¡¨, tambien. Las redes sociales se hicieron eco y amplificador de ese malestar. ¡§El Papa va a venir a Argentina cuando la dirigencia politica deje de colgarse de su sotana¡¨, escribio Josele Lopez en su cuenta de Facebook. ¡§Ya no me interesa si viene o no¡¨, planteo Dorothy Elvira Rojo. ¡§Por que hace que los argentinos se enojen tanto... que le hemos hecho¡¨, se pregunto Lili Ramirez. Y asi miles de comentarios. El obispo de San Francisco, monsenor Sergio Buenanueva, dijo comprender la desazon de los catolicos de a pie que ¡§no terminan de entender bien por que el Papa no viene¡¨, y agrego: ¡§Lo dicen con franqueza y sin segundas intenciones. Los comprendo, y tambien yo comparto esos sentimientos¡¨. ¡§Los animo -y me animo- diciendo que, como catolicos argentinos, tenemos que sostenerlo (al Papa) con nuestra oracion, el aprecio por su persona y el consuelo de ver todo lo que esta haciendo en la Iglesia, por el mundo, por los pobres¡¨, completo. Los interrogantes no son solo argentinos, en Europa tambien se preguntan cuales son los motivos por los que Francisco evitara a su pais en una nueva gira sudamericana. Es que los antecedentes de otros papas pesan y abonan los comentarios suspicaces. Juan Pablo II regreso a Polonia ocho meses despues de ser electo, mientras que Benedicto XVI lo concreto apenas cinco meses despues de su eleccion papal. Por un carril muy distinto corren las especulaciones politicas autoctonas, que las hay y seguira habiendo: el Papa es ¡§peronista¡¨, no quiere interferir en un proceso electoral, busca no profundizar la ¡§grieta¡¨, el motivo es su relacion distante con el presidente Mauricio Macri, y muchos etceteras. Hay quienes tambien atribuyen la larga espera al hecho de que Bergoglio pretende ¡§provocar un debate¡¨, para que sus compatriotas se pregunten por que el Papa no viene. Lo cierto que la lista de paises sudamericanos sin visitar por Francisco se reducira considerablemente tras los viajes de septiembre de este ano a Colombia, y a Peru y Chile en enero de 2018. Apenas quedaran tres: Argentina, su tierra natal; el Uruguay laico y la Venezuela sumida en una crisis institucional. ƒÜ