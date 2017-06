"Lo que se persigue es acercar a todo el Estado argentino a los lugares más alejados"

24/06/2017 -

El secretario general de la Anses, Alejo Maxit, explicó cuáles son los beneficios para la gente del programa "El Estado en tu barrio", a la par que destacó la posibilidad de realizar diferentes trámites vinculados a prestaciones de la Anses y de otras oficinas públicas a través de esta modalidad.

"Hace algunos meses implementamos el programa que básicamente lo que busca y lo que persigue es acercar a todo el Estado argentino a los lugares más alejados", señaló.

Recordó que "esto comenzó con una iniciativa que teníamos al ver la preocupación de algunas personas que no accedían a una prestación o no podían acceder a ese beneficio, principalmente en el conurbano bonaerense, donde por ahí una persona que estaba muy cerca de una oficina de la Anses no se acercaba a preguntar lo que era la AUH, u otra prestación por distintos motivos".

En este sentido, dijo que "pese a tener un derecho por ley, no lo percibían al beneficio, no tenían esa contraprestación. Eso fue un poco la génesis del programa. A partir de ahí empezamos a avanzar a todo el país".

Destacó que así "en un mismo lugar se reúne la Anses, Renaper, Desarrollo Social, Trabajo, Salud, alguna agencia del Ministerio de Justicia, donde va el vecino y puede por ejemplo generar un trámite para el hij,o como actualizar el DNI o por ejemplo sacar su primer DNI".