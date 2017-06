"No pienso que hay que quemarlo a D’Onofrio"

24/06/2017 -

Raúl Broglia, presidente de Rosario Central, salió a pedir disculpas públicas a Rodolfo D’Onofrio, titular de River Plate, a quien trató de deshonesto y dijo que habría que "quemarlo en una plaza pública".

"Me equivoqué profundamente, no pienso que hay que quemarlo ni que es deshonesto. Pido disculpas a D’Onofrio, estoy muy arrepentido y no tendría que haber dicho eso", señaló Broglia.

Las declaraciones de Broglia surgieron más temprano, a raíz de la salida de Javier Pinola del equipo rosarino para jugar en River.

"A mí siempre me molesta la gente que habla de honestidad y no es honesta. Es la tercera vez que (D’Onofrio) actúa así. Ya pasó con (Marcelo) Larrondo, (Víctor) Salazar y ahora con esto. A la gente que actúa mal posiblemente haya que quemarla", sentenció.

"Esta situación me demuestra que los tipos que hablan de honestidad son los peores. Él (D’Onofrio) dice que hay que quemar a la AFA, que hay que quemar esto, quemar lo otro, primero hay que quemarlo a él en una plaza pública".