Brindan operativo de salud en barrio Los Lagos de La Banda

Fotos JORNADA. Atendieron médicos pediatras, oftalmólogos, clínicos, odontólogos y entregaron anteojos y medicamentos.

24/06/2017 -

Siguiendo instrucciones de la gobernadora de la provincia, Dra. Claudia de Zamora, se llevó a cabo un operativo de salud en el barrio Los Lagos de la ciudad de La Banda, donde un equipo de profesionales de la salud brindó asistencia.

Hubo médicos pediatras, oftalmólogos, médico clínico, odontólogos y se entregaron anteojos y medicamentos a una gran cantidad de personas que se acercaron para recibir los beneficios.

Desde temprano, el móvil sanitario del Ministerio de Salud se hizo presente en el merendero "Manos Solidarias" del Barrio Los Lagos para comenzar con la asistencia a una gran cantidad de gente que recibió atención médica de oftalmólogos, médicos clínicos y pediatras.

En este marco, Mary Villalva, que lleva adelante el merendero "Manos Solidarias", contó sobre el trabajo que viene realizando. "Es un gusto ser parte de este merendero para poder ayudar a la gente que más necesita y quiero destacar que cuento con el apoyo incondicional de la gobernadora Dra. Claudia de Zamora. Sin ella no podría seguir con esto. Les agradezco tanto a ella como al senador Zamora".

Testimonios

Raúl Gómez, uno de los beneficiarios, dijo: "Yo he sido un agraciado con los anteojos. La verdad que este tipo de operativos hace falta, sobre todo en este barrio donde las necesidades son muchas. Todo esto gracias a la gobernadora y al senador, si no fuera por ellos no tendríamos las posibilidades que estamos teniendo y estoy completamente agradecido".

Inés Martínez, otra vecina, expresó: "Muy bueno esto que están haciendo porque hay mucha gente de escasos recursos, y esta ayuda nos hace falta. A mí me han tocado unos anteojos que me hacían falta".

Además, Inés destacó: "Vemos todos los días en la televisión que hay muchas obras que está haciendo que son muy lindas, como las casitas que benefician a tanta gente necesitada y eso nos llena de satisfacción porque vemos que la gente está muy contenta".