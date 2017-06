Fotos Crecieron las consultas por insomnio y advierten sobre los riesgos de la automedicación

24/06/2017 -

Según datos proporcionados por el Sindicato Argentino de Farmacéuticos y Bioquímicos (Safyb), entre 2007 y 2016 aumentaron un 53% las ventas de medicamentos para dormir; entre ellos, las benzodiazepinas y otros hipnóticos. En Santiago del Estero las consultas por estos fármacos para conciliar el sueño también crecieron en las farmacias céntricas, según un relevamiento que hizo EL LIBERAL. El insomnio es el trastorno del sueño que más padecen los santiagueños y por lo que consultan a los especialistas. El año pasado se prescribieron 96 millones de recetas y se dispensaron 120 millones de envases de 30 comprimidos de psicofármacos, 42 millones de unidades correspondieron a inductores del sueño, según Safyb. De acuerdo con el neurocientífico Pablo Richly, director del Centro de Salud Cerebral, entre los motivos que explican que las pastillas para dormir sean frecuentes figuran que muchos pacientes comienzan a tomarlos por alguna razón y siguen en forma indefinida y que los médicos los indican por motivos no muy claros (por ejemplo, para la presión arterial). Según los especialistas, son pocos los problemas del sueño que requieren medicación (apneas del sueño, piernas inquietas). En sentido, el Dr. Miguel Jacobo, neurólogo santiagueño, señaló a EL LIBERAL que "sin dudas, el insomnio es la patología que amerita la mayor cantidad de consultas en el diario consultorio. En general cuando se produce un insomnio el médico siempre, antes de medicar, debe entrevistar al paciente, preguntar si hay alguna enfermedad concomitante que pueda tener un impacto en el sueño. Pero, por sobre todas las cosas, preguntar si el paciente se medica y con qué lo hace, porque hay muchos medicamentos que tienen efectos colaterales, aunque no estén descriptos, como agitación y falta de sueño". Sobre la medicación de los ansiolíticos o hipnóticos, sostuvo que "es fundamental que el paciente no se automedique, sino que haga una consulta al médico. En la mayoría de los casos, si uno receta un hipnótico, éste debe ser suministrado en un lapso temporario, porque si no puede haber un efecto rebote. Es decir que se produce el insomnio por hipnóticos". Asimismo subrayó que "toda medicación debe ser suministrada por el médico, quien debe valorar el tiempo de medicación de acuerdo a los efectos beneficiosos y colaterales. Así también cuándo se debe retirar una medicación, ya que existen muchas que no son convenientes retirarlas de golpe". Las consecuencias de este sobreuso de los hipnóticos son preocupantes, ya que generan tolerancia y crean dependencia física y psicológica. Por otro lado, duplican el riesgo de caídas, los problemas de manejo, su efecto se potencia cuando se mezclan con alcohol y su consumo crónico está asociado con mayor riesgo de deterioro cognitivo. "Hay que ir preparado a la cama para dormir; tratar de resolver todos los problemas antes y no resolver ninguno en la cama", aconsejó el Dr. Jacobo.