La Cepase no prevé cambios

24/06/2017 -

Desde la Cámara de Expendedores local (Cepase) su presidente Pedro Yorvandi, indicó: "La información que tenemos del Ministerio de Energia es que hasta septiembre u octubre no habrá reuniones con las petroleras". Agregó que "esto significa que los 3 puntos que el ministro Aranguren puso como condición para conversar: valor del dólar oficial, del barril de crudo internacional y el costo argentino, a entender del ministerio no habrían variado y no habría motivo para sentarse a hablar de movimiento de precios".