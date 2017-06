Video: tremendo golpe de Flor Vigna en la nariz bailando con Peter Alfonso

Fotos

Son los actuales campeones del certamen, y cada presentación suya es una garantía de talento y buenas performances. Sin embargo, si bien volvieron a cumplir en la pista con una actuación destacada, el foco en ellos estuvo puesto en Flor Vigna (23), quien sufrió un fuerte golpe sobre el final del baile y debió ser atendida por el doctor Labonia.

"Fui yo de bruta", trató de restarle importancia la bailarina, ante la preocupación de su compañero, Peter Alfonso (37), y de Marcelo Tinelli (57). Sin embargo, como le sangraba la nariz, el conductor le pidió que terminara de escuchar el puntaje mientras recibía la atención médica correspondiente.

"Son los dos muy buenos bailarines, pero me faltó un poco de espectacularidad. No me convenció", señaló Ángel De Brito (40), quien los calificó con un 6. "Están volviendo a ser los del año pasado. Son una pareja tremenda", fue la devolución de Pampita (39), quien tiene el voto secreto.

Para Moria Casán (70), que les dio puntaje perfecto, "fue una coreo muy difícil y estuvieron extraordinarios", en tanto Marcelo Polino (53) también los destacó. "De lo que vi en esta ronda fue lo que más me gustó", los premió, poniéndoles un 7 para cerrar con un total de 23 puntos.