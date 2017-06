Yanina Latorre rompió en llanto por las palabras de Moria y Polino

Fotos

Videos Yanina Latorre vive un duro momento.

Hoy 08:14 -

Yanina Latorre salió a escena ayer para hacer su coreografía de cumbia pop junto a Carlos Bernal y estalló en llanto con las devoluciones de Moria Casán y Marcelo Polino.

Si bien reconoció que la está pasando muy mal, consideró que "no es la muerte de nadie". "Desde hace dos semanas soy un ser de luz: voy por la calle y la gente me dice "Fuerza", me quiere. ¡A mí, la gente me odiaba!", dijo con humor.

Moria, que la calificó con un 9, le dedicó palabras de aliento: "Yo no puedo dar consejos, pero soy grande y tengo experiencia. Por eso, te sugiero que cuando estén más tranquilos, hagan lo que yo hice una vez con una pareja: preguntale '¿En qué nos equivocamos?'".

Luego siguió: "Si te sirve de algo esa pregunta, hacésela. Sé que sos una mujer muy sensible. Cuando pase la ira, el tiempo cura todo, el dolor se acomoda en otro lugar. Te lo digo porque soy una mujer grande y he pasado de todo".

Te recomendamos: Duro cruce al aire entre Yanina y Pazos: "Vos tenés que gritar en otro lado..."

Por su parte, Marcelo Polino amigo de Yanina, también destacó su profesionalismo a pesar del duro momento y le expresó: "Vos sos una mujer íntegra y amás a tu familia. Voy a contar esto porque la gente no lo sabe: cuando Diego Latorre volvió de un viaje por Europa con tu hijo, me dijiste: `¡Ay, volvió, qué bueno! Lo extrañaba porque amo tanto a mi marido´., eso la gente lo tiene que saber, resumió.

En ese momento la rubia no soportó más y comenzó a llorar desconsolada en los hombres de Marcelo Tinelli.