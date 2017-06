Sorpresivo encuentro entre Cristina y Randazzo a horas del cierre de listas

Fotos Cristina y Randazzo. Foto. Archivo

Hoy 08:43 -

A horas del cierre de las listas para las próximas elecciones, Cristina Kirchner y Florencio Randazzo se reunieron para tratar de buscar unidad, algo que, según rumores, no se habría conseguido.

El encuentro tuvo lugar anoche en el departamento que la ex presidenta tiene en el barrio de Recoleta y se extendió por casi dos horas.

"Florencio quería explicarle por qué pretendía ir a las PASO (recordó como un error cuando le impidieron enfrentar a Scioli en 2015) y le aclaró más de una vez que se postuló porque pensó que ella no se iba a candidatear", explicaron fuentes del kirchnerismo a Infobae.

El randazzismo asegura que la ex mandataria le pidió que la acompañe como senador o que lidere la lista de diputados, algo que el ex ministro de Transporte no quiso.

En paralelo al encuentro entre Cristina y Randazzo, Máximo Kirchner recibió a Daniel Scioli y le ofreció ser primer candidato a diputado provincial por la quinta sección electoral, la que contiene a Mar del Plata, una ciudad muy querida para el ex gobernador, quien quedó en responder.