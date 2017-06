Fotos Chilavert pidió que eliminen a la Libertadores a River por doping.

En los últimos días, se levantaron muchas voces opinando respecto a los casos de doping positivo en River de sus jugadores Martínez Quarta y Mayada. Uno de los últimos en opinar, fue el siempre picante José Luis Chilavert.

El ex arquero de Vélez, se metió en el tema y denunció manejos poco claros de parte del presidente de River. "Hay un vínculo muy estrecho entre River y Conmebol. Es verdad que D'Onofrio maneja la Conmebol, donde sigue la corrupción. Rodolfo le sirvió a Domínguez para enemistarse con Angelici y después Domínguez puso a D'Onofrio en FIFA", comentó en diálogo radial.

"Nos quieren pasar por tontos. River debería estar eliminado de la Copa Libertadores. Nosotros ganamos todo con Vélez recorriendo América y no necesitábamos tomar ninguna pastilla", acusó el paraguayo y agregó: "No sé si lo que hizo River es para sacar ventajas, pero son sustancias prohíbas que no se pueden tomar. No tengo duda que si era otro equipo lo eliminaban de la Copa. Guaraní va a pedir la eliminación de River, con justa razón", concluyó.

A pesar de esto, el presidente del club paraguayo que debe jugar ante River por los octavos de final de la Copa Libertadores el próximo martes 4 de julio, informó que por lo pronto no realizará no pedirá la eliminación del equipo de Gallardo.