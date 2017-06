Cristina Kirchner será candidata a senadora junto a Taiana

Fotos Cristina Kirchner.

Hoy 19:57 -

Finalmente, a poco más de cuatro horas para que se cierren las listas, Cristina Kirchner confirmó que encabezará la lista de precandidatos a senadores nacionales del frente Unidad Ciudadana en la provincia de Buenos Aires. La ex presidente estará acompañada por quien fuera su canciller, Jorge Taiana, ocupando la vacante que estaba reservada para Florencio Randazzo que anunció su propia candidatura a las PASO.

De esta manera, Cristina se enfrentaría en octubre a su ex ministro del Interior y Transporte, quien primero deberá superar en agosto la interna del Partido Justicialista (PJ), donde se mediría contra un espacio liderado por el intendente de José C. Paz, Mario Ishii.

Te recomendamos: "Randazzo confirmó que va a ser precandidato en las PASO"

La definición de las listas, se demoró por los potenciales efectos que podían desencadenarse de la reunión que anoche mantuvieron Cristina y Randazzo. Diversas fuentes afirman que la ex mandataria esperó hasta último momento para saber si había que hacer retoques en las nóminas, ante la posibilidad de que varios intendentes decidieran abandonar al ex secretario de Transporte para sumarse al frente que lidera. Se supo que desde diversos sectores se ejerció presión para que el ex ministro aceptara la oferta de la unidad, pero otros entendieron que esa reunión en Recoleta tuvo otro sentido: "En realidad no hubo negociación, lo que Cristina ofrecía era una rendición", resumió con crudeza un aliado de Randazzo.

De esta forma, CFK vuelve formalmente a la arena política tras su paso por la Casa Rosada. La ex Presidente fue tres veces senadora nacional(una por Buenos Aires y dos por Santa Cruz), una vez diputada nacional (también por la provincia patagónica), y cumplió un mandato como legisladora provincial.