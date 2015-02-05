CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 25 de Junio 2017
A LAS 22.00 SUSANA GIMÉNEZ
Por El Liberal
Hoy 20:26 -
CANAL 7
08.25 PAUSA EN FAMILIA
08.30 NICK JR.
11.00 SANTA MISA
12.00 LA PEÑA DE MORFI
15.00 LOS SIMPSONS
15.30 FÚTBOL AFA. BOCA JUNIORS
- UNIÓN DE SANTA FE
18.30 CINE. SON COMO NIÑOS
20.00 SORTEO DE MONO BINGO
20.10 SORTEO DE TÓMBOLA
20.30 LOS SIMPSONS
21.00 OPINIÓN DEPORTIVA
22.00 SUSANA GIMÉNEZ
00.15 CHICAS DE VIAJE
01.00 PAUSA EN FAMILIA
AMÉRICA
14.00 MAURO
17.00 AMÉRICA NOTICIAS
19.00 PONELE LA FIRMA
20.30 LA CORNISA
22.00 DEBO DECIR
CANAL 9
13.00 CÁMARA LOCA
15.00 HOY GANÁS VOS
17.00 ALERTA COBRA
18.00 IMPLACABLES
TELEVISIÓN PÚBLICA
14.30 COCINEROS
16.15 LOCOS POR EL CAMPO
19.00 LA LIGA DE LA CIENCIA
20.00 RONDA DE EDITORES
EL TRECE
13.15 ALMORZANDO CON MIRTHA
LEGRAND
16.00 CINE SHAMPOO
21.00 PASAPALABRA
22.30 LAS PUERTAS DEL SR.
LÓPEZ
CANAL14
10.30 BÁSQUET POR EL 14: RED
STAR vs. NICOLAS A. JUEGO 1 (FEMENINO)
12.30 TELÓN ABIERTO
13.00 ESPÍRITUS DE MI TIERRA
14.00 SANTIAGO GOLF TOUR
14.30 RECORDANDO
16.00 MÚSICA INTERIOR
17.00 LOQUITOS POR EL FÚTBOL
18.00 EL PODIO
18.30 ARABESC
19.00 FÚTBOL AFA - FECHA 30:
BÁNFIELD vs. RACING - VIVO
21.00 ANIMADORES (ESTRENO)
22.00 PASA EN SANTIGO
22.30 SANTIAGO PUEBLO QUE
BAILA
23.00 CRÓNICAS DE LA ENFERMERÍA
ARGENTINA (ESTRENO)
23.30 PEREGRINOS DE FE
00.00 BÁSQUET POR EL 14: NICOLáS
AVELLANEDA vs. RED STAR
- JUEGO 2 (FEMENINO)
CANAL 4
16.00 MORENA TV
17.00 CINE EXPRESS
21.00 SANTIAGO TV
PELÍCULAS
CINEMAX
01.06 EL SOBREVIVIENTE
03.32 FESTIVAL DE CINE DE GUADALAJARA
2017
04.02 GIGOLÓ POR ACCIDENTE
05.46 SOBREVIVIENDO A THE POLICE
07.27 FESTIVAL DE CINE DE GUADALAJARA
2017
07.54 NUEVAMENTE AMOR
09.58 UN VIERNES DE LOCOS
11.53 EL ENCANTO DE LA BESTIA
13.35 TAMMY
15.30 PARKER
17.55 ARMAGEDDON
19.00 EL JARDÍN DE BRONCE 01 EPS 01
22.02 FRANCOTIRADOR
TNT
03.13 CAMINANDO ENTRE TUMBAS
06.00 HOLLYWOOD ONE ON ONE
06.18 CAZADORES DE DRAGONES
07.47 GLADIADOR
10.38 SAMMY 2. EL GRAN ESCAPE
12.28 LA MONTAÑA EMBRUJADA
14.23 INVASIÓN DEL MUNDO - BATALLA.
LOS ÁNGELES
16.33 XXX 2. ESTADO DE EMERGENCIA
18.28 UNA PAREJA EXPLOSIVA 2
20.12 GRAVEDAD
22.00 DESPUÉS DE LA TIERRA
23.59 LA FRAGILIDAD DE LOS CUERPOS
00.59 CAMINANDO ENTRE TUMBAS
TCM
01.18 KARATE KID II
03.13 LA MÁQUINA DEL TIEMPO
05.00 ALF (TEMPORADA 2)
05.26 ALF (TEMPORADA 2)
05.52 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA
6)
06.18 LA NIÑERA
06.44 XENA. LA PRINCESA
GUERRERA
07.34 ALF (TEMPORADA 4)
08.00 RÁPIDA Y MORTAL
10.05 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 6)
10.31 LA NIÑERA
10.57 ALF (TEMPORADA 2)
11.23 ALF (TEMPORADA 2)
11.49 XENA. LA PRINCESA
GUERRERA
12.39 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 7)
13.05 KARATE KID II
15.14 GANAR O MORIR
16.54 LA ROCA
19.20 COBRA
21.00 LA MÁQUINA DEL TIEMPO
22.48 CRIATURAS SALVAJES
SPACE
00.05 LEGIÓN DE ÁNGELES
02.02 EL CAZADOR DE SUEÑOS
04.24 STUNG. AVISPAS MUTANTES
06.00 CORAZÓN DE CABALLERO
08.31 PIRATAS DEL CARIBE - EL COFRE DE
LA MUERTE
11.22 PIRATAS DEL CARIBE. NAVEGANDO
AGUAS MISTERIOSAS
13.56 ESCAPE DE NUEVA YORK
15.47 ESCAPE DE LOS ANGELES
17.38 CONTAGIO
19.49 THOR. UN MUNDO OSCURO
22.00 LEGIÓN DE ÁNGELES
23.56 UNA NOCHE EN EL FIN DEL MUNDO
A DÓNDE IR
LA PEÑA DEL RANCHO
(COMANDANTE CÓRDOBA 456)
+ HOY, DE 16 A 24, ROMANZA,
MOSOJ ÑAUPA, LOS NÚÑEZ,
JOVITA SUBIRE, FERNANDITO
BRANDÁN, LOS INFANTES, LOS
DE ALICO, JOAQUÍN SALEGAS,
WALTER CASTAÑO, ELI “LA DIOSA”
Y LOS SANTIAGUEÑOS DEL
RÍO.
LA CASA DEL
BICENTENARIO
(OLAECHEA Y MENDOZA)
+ HOY, A LAS 15, EL GRUPO ROMANZA,
INTEGRADO POR PEDRO
FERREYRA, NELSON BARRAZA
Y FRANCO ARCE, OFRECERÁ SU
SHOW EN EL MARCO DE LOS RECITALES
QUE ORGANIZA SADAIC
CONJUNTAMENTE CON LA MUNICIPALIDAD
DE LA CAPITAL.
LA NEGRA
(GRAL. PAZ ESQ. MIGUEL LILLO)
EL VIERNES 30, A LAS 23, EL DÚO
OBLIVION PRESENTARÁ CHAYNA
KACHUM. COMO ARTISTAS INVITADOS
ESTARÁN RUBÉN CRUZ,
QUIQUE YANCE, MARIELA NARCHI,
JUAN PABLO ANCE, ENTRE
OTROS.
TEATRO 25 DE MAYO
(AVELLANEDA Nº 386)
EL 2 DE JULIO, A 21, “JEKYLL &
HYDE”, CON JUAN RODÓ Y RAÚL
LAVIÉ.
CINES
SUNSTAR
MUJER MARAVILLA (2D):
FANTASÍA, CÓMIC (+ 13 años) 14:00
(Cast) 16:45 (Cast)
LOS PIRATAS DEL CARIBE
5: LA VENGANZA DE SALAZAR
(2D):
SUSPENSO (+ 16 años)
HOY AL -28/06-19:20 (Cast)
MUJER MARAVILLA (3D):
FANTASÍA, COMIC (+ 13 años) 22:00
(Subt) 00:45
LA MOMIA (3D):
ACCIÓN (+ 13 años)
24/06 -15:00 (cast) 17:30 (Cast)
20:00 (Subt) 22:30 (Subt) 00:40
(Subt)
UNA CIGÜEÑA EN APUROS
(2D):
ANIMACIÓN, AVENTURA (ATP)
14:30 (Cast) 16:20 (Cast)
SÓLO SE VIVE UNA VEZ
(2D): ACCIÓN (+ 13 años)
AL 28-06-18:10 (Cast)
BAYWATCH (2D):
COMÉDIA, ACCIÓN (+ 16 años)
20:10 (Cast) 22:35 (Subt) 01:00
(Subt)
TODO TODO (2D):
DRAMA (ATP)
14:20 (Cast) 16:15 (Cast) 18:20
UN DON EXCEPCIONAL
(2D): DRAMA (+ 13 años)
20:25 (Cast) 22:35 (Subt) 00:45
(Subt)
UN JEFE EN PAÑALES (2D):
COMEDIA (ATP)
14:10 (Cast) 16:15
LA MOMIA (2D):
AVENTURA (+ 13 años)
20:20 (Cast) 22:30 (Subt) 00:40
(Subt)
HÍPER LIBERTAD
BAYWATCH: GUARDIANES
DE LA BAHÍA 16 AÑOS
CASTELLANO 2D 22:10 (TODOS LOS
DÍAS)
LUNES, MARTES Y MIÉRCOLES $60
PIRATAS DEL CARIBE: LA
VENGANZA DE SALAZAR
APTA 13 AÑOS
CASTELLANO 2D 17:50- 20:10
UN JEFE EN PAÑALES APTA
TODO PÚBLICO
CASTELLANO 2D 18:10 (TODOS LOS
DÍAS)
LA MOMIA APTA 13 AÑOS
CON RESERVA
CASTELLANO 2D 17:30 -19:40-
22:40 (TODOS LOS DÍAS)
UN DON EXCEPCIONAL APTA
13 AÑOS CON RESERVA
SUBTITULADA 2D 20:30 -
22:50-(TODOS LOS DIAS)