“Estamos creciendo a pasos de tortuga, pero sigue siendo una recuperación amarreta”

Hoy 06:13 -

El economista jefe de la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas (Fiel) Daniel Artana se refirió a la evolución del gasto público, a si existe la posibilidad de un ajuste fiscal tras las elecciones y también, al escenario actual en el que se encuentra la economía sobre lo cual señaló que “hay una recuperación a paso de tortuga y muy amarreta”.

Sobre la situación de las cuentas públicas y en cuanto a la posibilidad de un ajuste post electoral de octubre, el economista trazó un cuadro de cuál es el panorama fiscal actual.

“La Argentina tiene entre Nación y provincias un déficit fiscal de 7 puntos del PBI que se está financiando con deuda en parte interna que tiene su consecuencia en el mercado cambiario, pero independientemente de eso, ¿es sostenible vivir 10 años más con un déficit del 78% del PBI?. La respuesta es no. Entonces, la pregunta es después, a qué ritmo uno corrige el déficit fiscal”, indicó.

En este sentido, señaló que “no importa lo que piense yo. Porque el Presidente ha dicho que este déficit fiscal es insostenible. El gobierno dice que bajó el gasto, lo que pasa es que la plata esa, se la gastó en otras cosas. Financió la baja de retenciones a la exportación, la suba del mínimo no imponible y el estiramiento de las alícuotas en Ganancias, financió el refuerzo de algunos programas sociales y ahora está financiando el programa de Reparación Histórica de los jubilados”.

Puntualizó que “si uno mira la evolución del gasto, hay uno que crece más que todos los otros gastos que es el gasto jubilatorio, en parte por los juicios y en parte, porque hay gente a la que le van mejorando la jubilación en forma bastante importante”.

Sobre la evolución del gasto en este año, indicó que “en mayo el gasto cayó ajustado por inflación un poquito, pero a eso hay que mirarlo con cuidado porque como se corrieron un poco los vencimientos del impuesto a las Ganancias, hay una comparación un poco compleja. El dato de mayo fue como el de abril, menos de lo que se necesitaba, pero el Gobierno está hoy en el mismo déficit primario que el año pasado con el blanqueo. Pero, si le sacamos el blanqueo, está peor”.

El gasto y el

congelamiento

En cuanto al interrogante principal, sobre si habrá ajuste o no tras la elección de octubre, indicó que “lo de la Reparación Histórica parecía que no tenían plata para hacerlo y lo anunciaron igual, bueno, eso va a tener efecto en el gasto permanente. No es obvio cómo van a hacer para congelar el gasto. Se habla de ajuste, pero no hay que olvidar que si consiguen lo que han dicho de mantener el gasto creciendo al ritmo de la inflación, ¿Dónde está el ajuste?”, se preguntó.

Señaló que “en realidad lo que sucede es que el crecimiento económico hace la tarea porque baja el peso del Estado en la economía, pero la pregunta es si eso alcanza para ir a un punto de baja por año. Y alcanza, en la medida que haya financiamiento”, indicó en una entrevista con el periodista Marcelo Bonelli, por Mitre.

Sin embargo, “una segunda pregunta es el gasto previsional que es 40% del gasto público nacional, creciendo por arriba de la inflación por las razones de la fórmula de ajuste: Cuando baja la inflación suben las jubilaciones que se ajustan cada seis meses, el resto la inversión pública que el gobierno quiere subir, entonces hay otra mitad que tiene que bajar, y ahí hay espacio en los subsidios. Luego, habrá que hacer sintonía fina, esto que el gasto no crezca en términos reales no significa que haya algunas partidas de gasto que tengan que tener reducciones importantes”.

Otra alternativa según Artana es que crezca la economía. “Si uno tiene las dos políticas monetaria y fiscal contractiva, hay que ser muy creativo para que la economía crezca. Ahí se necesita un shock de confianza o suerte de afuera. Si mañana la soja crece y vale U$S400 la tonelada y Brasil crece 4%, vamos a crecer un montón pese a las políticas contractivas. Pero como eso no va a pasar, entonces se necesita un shock de confianza, un 3%, pero si nos contentamos con 1% capaz que no pasa nada”.

Sobre la situación actual de la economía, confirmó que “hay brotes verdes, el Indec revisó las cifras de crecimiento del año pasado y de principios de este año, y, da un crecimiento del 3%, con muchas diferencias entre sectores agro y algunos servicios bien, industria, comercio minorista y algunos servicios mal. Pero, en promedio, estamos creciendo y el dato llamativo fue que el primer trimestre dio un crecimiento muy chico del consumo privado”.

“Entonces –indicó- parecería que la economía empieza a tener señales de que se va consolidando la recuperación que yo la he llamado a pasos de tortuga. Sigue siendo una cosa amarreta después de una economía que hacía 5 años que no crecía y el año pasado fue para atrás”, señaló.