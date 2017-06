La Argentina: nuevo régimen “exporta simple” para pequeños productores

Hoy 06:08 -

El Ministerio de Producción, mediante la resolución conjunta N° 4049, publicada el pasado 16 de Mayo, creó el régimen: “Exporta Simple” mediante el cual se permitirá la exportación de pequeñas cantidades con fines comerciales a través de prestadores de servicio postal. El objetivo del régimen es que pequeños productores puedan acceder a mercado internacional y generar puestos de trabajo, sin incursionar en costos excesivos que anulan la rentabilidad comercial, accediendo incluso a los estímulos a la exportación que les correspondan.

Mediante este nuevo régimen se podrán exportar productos a través del servicio postal, para operaciones individuales de hasta 15.000 dólares- valor FOB, con un límite anual de 600.000 dólares-FOB- y 300 kilogramos por envío. Es decir el sistema permite que las exportaciones de productos argentinos puedan realizarse sin que el contribuyente estuviera inscripto como exportador e importador en la DGA, pues justamente la empresa de courier realizará la exportación.

Los prestadores de servicios postales deberán estar inscriptos como “Prestador CUSE”, conforme lo establecido por la Resolución General N° 3.253 (AFIP) y registrarán sus declaraciones a través del Sistema Informático MALVINA (SIM), actuando como exportadores en representación de los sujetos que empleen el régimen.

La norma estableció que los sujetos beneficiarios deberán contar con Clave Única de Identificación Tributaria (CUIT) y con Clave Fiscal con Nivel de Seguridad 3 como mínimo y los derechos de exportación deberán cancelarse mediante el uso del Volante Electrónico de Pago (VEP) en forma previa al embarque de la mercadería.

Asimismo, el régimen advierte que los bienes sujetos a exportación mediante el presente régimen deberán ser producidos en el país, y no deberán estar alcanzados por prohibición, suspensión o cupo a la exportación. Es decir que no constituye el presente régimen una manera de canalizar exportaciones que de manera ordinaria no podrían realizarse o que estuvieran sometidos a regímenes aduaneros especiales.

Asimismo, el sistema prevé la aplicación de las penalidades que correspondan por las infracciones y/o ilícitos que se cometan en virtud de lo dispuesto por las normas vigentes, tanto para los prestadores de servicios postales como para los beneficiarios del régimen.

Desde luego que ésta norma deberá ser complementada en lo sucesivo por disposiciones en el orden cambiario respecto a la liquidación de divisas provenientes de las mismas.

(*) Abogada. Máster en Derecho Empresario.