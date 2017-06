Federico Andahazi presentó su nuevo libro: “El Equilibrista”

Hoy 21:40 -

Federico Andahazi se refirió a su nueva obra “El Equilibrista” y contó que “la portada del libro habla bastante del contenido: son cuatro edificios y en el medio una cuerda floja donde transita el equilibrista y los bloques son mis grandes pasiones”. El autor relató en diálogo con Télam que “la primera parte del libro tiene que ver con el buscador de historias de la historia que jamás nos han mostrado y son los verdaderos padres de la patria; me sorprende que nos los han ocultado escrupulosamente”.“Si te pregunto: ¿quién es la madre de la patria? Vas a tener que hacer memoria o nunca te lo explicaron”, cuestionó Andahazi e indicó que “esta patria tiene una madre, María Remedios del Valle, fue nombrada por Manuel Belgrano y fue una mujer que murió en el campo de batalla y tuvo una vida muy triste”. “Parece que esta patria no tolera que su madre haya sido negra, pobre y honesta y termina sus días pidiendo monedas en la recova del Cabildo; fue olvidada en vida y peor todavía, ni siquiera fue conocida”, explicó. La segunda parte de “El Equilibrista” tiene que ver con el escritor en primera persona, “hablar de literatura, de la historia de mi biblioteca familiar y de cuándo decidí ser escritor”. El tercer bloque tiene que ver con “el psicoanalista”, a partir de que el escritor se reencuentra con la profesión, después de años de haber dejado la clínica. “Nunca dejé de leer y estudiar” -afirma el autor de “El Anatomista”- “se trata de reflexionar sobre grandes temas que constituyen la vida de nosotros: el amor, el desamor, las relaciones, cómo afrontamos la adversidad y tratar de leer qué son estas patologías”. En la última parte del libro, el escritor destacó “la sátira política” y argumentó que “los políticos soportan todo, pero no toleran la kryptonita verde que es el humor, porque se ven asimismos y cuando les mostrás lo que son, los desarma confrontarse con su verdadera imagen”.





SOBRE EL AUTOR

Durante su adolescencia escapaba del colegio para visitar librerías y leer. En esa época comenzó a escribir sus primeros relatos. Años más tarde, mientras trabajaba en sus cuentos, obtuvo la licenciatura en Psicología y ejerció algunos años. En 1989 terminó su primera novela, obra que permanece inédita por su voluntad. En 1996, El anatomista ganó el primer premio de la Fundación Fortabat. Sin embargo, Amalia Lacroze de Fortabat dio a conocer su disconformidad y se desató un escándalo. Finalmente, la novela fue publicada por la editorial Planeta, traducida a más de treinta idiomas y ha vendido millones de ejemplares en todo el mundo. l