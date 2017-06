Prorrogaron las Becas a la Creación del Fondo Nacional de las Artes

Hoy 21:43 - Con una inversión de 10 millones de pesos, el FNA se propone que las becas sirvan para que los artistas puedan investigar y desarrollar su obra; es decir, acompañarlos en el proceso creativo de su idea, para que ese boceto o proyecto pueda concretarse. Las becas pueden ser individuales o grupales. El año pasado se presentaron más de 5000 proyectos de todo el país entre los que resultaron ganadores propuestas de distinta envergadura como el diseño de equipamiento urbano en el interior del país; un concierto de campanas en Tucumán; la creación de obras musicales en lengua mapuche; talleres de dibujos en escuelas rurales del país, la transcripción en pentagrama de 100 canciones nacionales o un documental para recuperar la memoria de un ex ingenio azucarero a partir del cual se fundó un pueblo, historia que sus habitantes ya no recuerdan entre otros. Este año, el jurado estará integrado por por renombrados especialistas de todas las disciplinas artísticas evaluará las aplicaciones y seleccionará los doscientos proyectos ganadores. El mismo está integrado por: Artes Escénicas: Luciano Suardi, Diana Szeinblum y Guillermo Cacace. Diseño: Eduardo Naso, Fabián Carreras y Hugo Legaria. Artes Audiovisuales: Paula Vázquez Prieto, Lorena Muñoz y Rodrigo Moreno. Artes Visuales: Mercedes Casanegra, Diego Figueroa y Rafael Cippolini. Arte y Transformación Social: José D´Angelo, Carmen Olaechea y Silvia Bucari. Arquitectura: Matías Gigli, Gerardo Montarulli y Fabián de la Fuente. Artesanías: Emilio de Alvear, Luján Cambariere y Paz Caradonti. Patrimonio: Gabriel Romero, Juan Pablo Vacas y Segio Kiernan Música: César Lerner, Exequiel Mantega, Marcelo Katz. Letras: Mariana Enriquez; Hernán Ronsino y Santiago Llach. La inscripción se realizará exclusivamente de manera on line en la plataforma del FNA (https://plataforma.fnartes.gob.ar/). El Fondo invita a todos los artistas del país a ingresar a www. fnartes.gob.ar para acceder a los beneficios, y pone a disposición distintos soportes de consulta: Línea gratuita en todo el país: 0800 – 333 – 4131 Correo Electrónico: [email protected] Atención presencial: de 10hs a 17hs en Alsina 673, CABA.