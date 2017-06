¡Dejala morir en paz!

Hoy 21:45 - L os fuertes espasmos en el estómago no solo agriaban su existencia, sino que reflejaban la impotencia para atenuar la inseguridad de su futuro. El médico clínico que lo atendía hacía relativamente poco, pero conocía cada etapa de su vida, lo saludó con un abrazo. Era mucho más que un profesional para Oscar y un encuentro con él significaba la oportunidad de descargar, de transmitir su interioridad. -¿Cómo es la oscuridad?- repitió el muchacho a la pregunta del médico mientras le tomaba la presión- No sé, siempre viví en ella. Es como si le preguntase a usted cómo son los colores de la vida… yo nací ciego. Mil veces le pedí al cielo poder ver y solo escuché más silencio. Mil veces escuché ¡Qué hermoso día! Y nunca supe por qué… qué era la hermosura, la belleza. Mil veces le pregunté a mi madre ¿Qué es la felicidad? Y la pobre corría a abrazarme sin contestarme nada… lloraba besando mi cabeza. Creo que tampoco ella conoció la felicidad. Desde que tengo memoria siempre la percibí sola, muchas veces llorando en su cuarto. Cuando me acercaba, inmediatamente callaba, pero los gemidos interiores no podía ocultarlos. Vivía un mundo demasiado tensionado y tan solo el refugio en la religión le permitía superarlo. Después me hablas de tu madre, necesito que me hables de vos. Oscar quedó callado por un tiempo largo. Vaciló por un momento… A veces pienso en lo que perdí de vivir naciendo ciego… y me asusta. Son tantas las palabras que significan maravillas para los demás y mi imaginación jamás pudo vislumbrarlas, entenderlas, ni justificar su razón. Hablar un lenguaje donde se pronuncian ideas, palabras que carecen de sentido para mí y que debo asumirlas sin comprenderlas… Escuchaba a mis amigos jugar a la pelota, gritar ¡gooolll! Y no podía entender cómo era el juego y el porqué de la alegría cuando gritaban. Preguntaba, escuchaba las respuestas… pero era imposible comprender. Sin embargo, la oscuridad me llevó al silencio, a aislarme desde niño, buscar un mundo donde podía refugiarme en mi soledad sin prisa, sin agresiones. Pero he descubierto también en mi silencio un universo donde abro la puerta y me encuentro con los que quiero y me quieren… es como despertarme cada día y una voz que me dice que es tiempo de vivir. Supongo que esa es la felicidad de la que hablan los que ven- dijo con sarcasmo. El médico no perdía palabra del muchacho mientras lo examinaba. Sus reflexiones parecían las de alguien que había atravesado por muchas pruebas, advertía una madurez poco común para alguien de su edad, un chico inteligente, a poco de recibirse de psicólogo. Lamentablemente, la úlcera gástrica sangrante contradecía el equilibrio de sus expresiones. Los gestos de dolor en el rostro reflejaban una vida cargadas de tensiones, lejos de la paz interior que proclamaba. -Oscar, seguramente estás viviendo un problema grave o varios, porque tu cuerpo expresa de muchas maneras lo que estás sufriendo – le dijo al advertir que evitaba tocar el problema de fondo. -¿Qué te pasa? ¿Estás pasando un tiempo duro? ¿Tenés a alguna persona con la que puedas charlar? Los ojos cerrados, deformes, acentuaron sus movimientos para ambos lados, dando al rostro una imagen desagradable. Nuevamente vaciló, hasta que finalmente decidió romper el dique del silencio acostumbrado y una sensación de debilidad le hizo temblar la voz y sollozar bajando la cabeza. -Mi mamá se muere. No sé qué va a ser de mi vida. Ella es todo para mí y tengo miedo… Mucho miedo. Creí que estaba preparado para vivir solo, pero… tengo una sensación de vacío, de miedo que me es imposible bancar El profesional hizo un silencio, impactado por la confesión. Era un hombre de años, acostumbrado al dolor y a situaciones de vida de los pacientes que acudían al consultorio y que le enseñaron a escuchar, más que recetar remedios. Se ubicó rápidamente en el drama del joven ciego y lo que significaba potenciar la soledad en su universo interior con la pérdida de la madre. -Lloré mucho hasta darme cuenta que las lágrimas tienen el límite de la brevedad, no solucionan nada. Después comprendí que ella siguió llorando por mí hasta perder su vida encerrada, sufriendo al verme indefenso. Sabe Doc, terminé aceptando la ceguera -dijo mintiéndose a sí mismo-, pero ella percibía un paso más allá… este tiempo que se aproxima, cuando no esté para cuidarme. Me desesperaba crecer, conocer, me resistía pensar que mi mundo fuera tan pequeño. En el instituto aprendí Braille y eso facilitó el ingreso al submundo de ciegos del que jamás pude abstraerme. Para peor, cuando me mezclaba con la gente normal era inevitable sentir la actitud paternalista, percibir lástima, incluso subestimación y eso provocaba encerrarme aún más, hasta que empecé a aislarme… buscar un lugar donde podía ser yo. Desde que me enteré de la enfermedad de la vieja, cambió mi vida. Entendí que las palabras son fáciles de expresar, los problemas son fáciles de discernir en la teoría… se puede crear demasiadas terapias, pero lamentablemente la existencia tiene resortes que no siempre se pueden cambiar… y es la realidad. La secretaria golpeó la puerta del consultorio: -Dr. llevamos un atraso de una hora -Gracias Cristina –le contestó- y volvió su mirada a Oscar. -Tan solo dos cosas, amigo – mientras empezaba a escribir en el recetario los remedios-, es imprescindible que vayas a un psicólogo, a alguien de tu profesión para que vomites tanto dolor, lo que te pasa es producto de acumulación de estrés que las pastillas pueden morigerar, pero es imprescindible que puedas descargarlo en alguien, que tengas una contención y modifique esa visión que te hace sufrir. Debés asumirlo, sos un chango joven e inteligente, la vida jamás se te va mostrar exenta de problemas. Los problemas tienen la importancia de cómo los enfoques. Me gustaría tener más tiempo para escucharte… pero, ya ves, me es imposible. Tenés que buscar la posibilidad de descargar tu mundo interior y asumir esta realidad que estás viviendo. Si sigues así el próximo paso es una operación. Lo segundo tiene que ver con tu percepción sobre el problema. Te he escuchado hablar sobre tu inseguridad, tu dolor, tu incertidumbre… y está bien, pero no podés ser tan infantil para ignorar la situación de tu madre. Si vos sufres por eso, tu mamá debe sufrir infinitamente más, no solo por la angustia de saber que su tiempo de vivir termina, sino por verte todo el día hecho un manojo de nervios y eso multiplica su dolor. ¡Dejala morir en paz! – casi le gritó en el rostro para hacerlo reaccionar-, o pensás que ella no te ve, no te escucha, no siente en su corazón tu angustia. El muchacho bajó la cabeza y enmudeció.