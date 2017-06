FÚNEBRES | 25 de Junio de 2017

Hoy 22:39 -

FALLECIMIENTOS

- Lidia Evelinda Celiz (Colonia María Elena)

- Carlos Alberto Cuello

- Lucía Etelvina Medina

- Constantina Giménez

Sepelios Participaciones

ACOSTA, RAÚL ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 19/6/17|. Los compañeros de trabajo de su hijo Aníbal del Centro de Protección de Varones participan con dolor el fallecimiento de su papá y acompañan a toda la familia en este momento de pesar.

ALEGRE, ARMANDO HONORIO (q.e.p.d.) Falleció el 23/6/17|. Su hija Lilia Alegre de Dziewguc, su hijo político José Dziewguc y sus nietos Ariel, Silvana, María José y Sofía participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

ALEGRE, ARMANDO HONORIO (q.e.p.d.) Falleció el 23/6/17|. Personal directivo, administrativo, docente, terapeutas, choferes y de maestranza del instituto IMER acompañan a la contadora Cecilia Juárez Alegre y a su familia en este difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

ALEGRE, ARMANDO HONORIO (q.e.p.d.) Falleció el 23/6/17|. Señor dale el descanso eterno y brille para el la luz que no tiene fin. Francisca de Neddiani, sus hijas Betty, Tere, Daniela, hijos pol. José y Julio, nietos Dra. Alejandra, Patricia, Analia, Agustina, Roberto y Miguel, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su flia. en tan doloroso momento, ruegan oraciones en su memoria.

ALEGRE, ARMANDO HONORIO (q.e.p.d.) Falleció el 23/6/17|. Brille para el la luz que no tiene fin. Jorge López, su esposa Silvia Lencina e hijos Diego, Emanuel y David, participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria.

ALEGRE, ARMANDO HONORIO (q.e.p.d.) Falleció el 23/6/17|. Supef ( Sindicato Union de Profesionales de la Educación Fisica ), acompañan a su hijo Prof. Ramón Alegre en este doloroso trance. Ruegan oraciones en su memoria.

ALEGRE, ARMANDO HONORIO (q.e.p.d.) Falleció el 23/6/17|. El Departamento de Educación Física del colegio Absalon Rojas, acompaña al profesor Ramón Alegre en este doloroso trance. Ruegan oraciones en su memoria.

ALEGRE, ARMANDO HONORIO (q.e.p.d.) Falleció el 23/6/17|. Segundo Peralta y Magui Reyes, participan con dolor su fallecimiento y elevan oracioness en su memoria.

ALEGRE, ARMANDO HONORIO (q.e.p.d.) Falleció el 23/6/17|. Que brille para él la luz que no tiene fin. Pedimos al Altísimo resignación para su esposa, hijos y toda su flia., Amelia de Adamo e hijas Ana María y Sandra del Valle. Ruegan oraciones een su memoria.

ARDILEZ, RUFINA ANTONIA (q.e.p.d.) Falleció el 23/6/17|. Su hijo Gustavo, hija política Gimena, nieta Violeta y demás familiares. Sus restos fueron inhumados ayer en cementerio Parque El Descanso. Cobertura Caruso Cia. Argentina de Seguros S.A. SERVICIO REALIZADO POR COCHERÍA NORTE. LA PLATA 162 - TEL. 4219787.

ARDILEZ, RUFINA ANTONIA (q.e.p.d) Falleció el 23/6/17|. Marilé Casado, Olga Cisneros y sus respectivas familias, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

ARDILEZ, RUFINA ANTONIA (q.e.p.d) Falleció el 23/6/17|. Liliana Chara, Miguel Barchini y familia, participan con dolor su fallecimiento. Rogamos una oración para Antonia.

ARDILEZ, RUFINA ANTONIA (q.e.p.d) Falleció el 23/6/17|. El Colegio Bioquímico de Sgo. Del Estero, y la Cooperativa Bioquímica de Sgo. Del Estero, participan el fallecimiento de la empleada del Consejo de Bioquímicos de Sgo. Del Estero. Ruegan oraciones en su memoria.

ARDILEZ, RUFINA ANTONIA (q.e.p.d) Falleció el 23/6/17|. Dra. Graciela Tauil y Dr. Ricardo Neme, participan con profundo dolor su fallecimiento, deseándoles a su hijo, nieta, y demás familiares una pronta resignación, ruegan oraciones en su memoria.

ARDILEZ, RUFINA ANTONIA (q.e.p.d) Falleció el 23/6/17|. Dra. Mariela Romero y familia, participan con profundo dolor su fallecimiento, deseándoles a su hijo, nieta, y demás familiares una pronta resignación, ruegan oraciones en su memoria.

ARDILEZ, RUFINA ANTONIA (q.e.p.d) Falleció el 23/6/17|. Dra. Anahi Catella, participan con profundo dolor el fallecimiento de la amiga Anto, deseándoles a su hijo, nieta, y demás familiares una pronta resignación, ruega oraciones en su memoria.

ARDILEZ, RUFINA ANTONIA (q.e.p.d) Falleció el 23/6/17|. Dras. Anahi Catella, Teresa López, Stella Guadagnolli, y Lili Jozami, participan con profundo dolor el fallecimiento de la amiga Anto, deseándoles a su hijo, nieta, y demás familiares una pronta resignación, Y ruegan oraciones en su memoria.

ARDILEZ, RUFINA ANTONIA (q.e.p.d) Falleció el 23/6/17|. Dr. Juan Carlos Eleán y familia, participan con profundo dolor el fallecimiento de la amiga Anto, deseándoles a su hijo, nieta, y demás familiares una pronta resignación. Y ruegan oraciones en su memoria.

ARDILEZ, RUFINA ANTONIA (q.e.p.d) Falleció el 23/6/17|. Dr. Félix Carlos Acuña y familia, participan con profundo dolor el fallecimiento de la amiga Anto, deseándoles a su hijo, nieta, y demás familiares una pronta resignación. Ruega oraciones en su memoria.

ARDILEZ, RUFINA ANTONIA (q.e.p.d) Falleció el 23/6/17|. Dra. Maribe Aiquel y familia, participan con profundo dolor el fallecimiento de la amiga Anto, deseándoles a su hijo, nieta, y demás familiares una pronta resignación. Ruega oraciones en su memoria.

ARDILEZ, RUFINA ANTONIA (q.e.p.d) Falleció el 23/6/17|. Directorio y Compañeros de ASISTMED SRL, participan con profundo dolor su inesperada partida. Ruegan oraciones en su memoria.

ARDILEZ, RUFINA ANTONIA (q.e.p.d) Falleció el 23/6/17|. Consorcio Sector 1 Barrio El Palomar participa con profundo dolor el fallecimiento de su vecina y colaboradora durante 30 años, acompaña a su hijo en tan duro momento y elevan oraciones en su memoria.

ARDILEZ, RUFINA ANTONIA (q.e.p.d) Falleció el 23/6/17|. Fernando Tarchini y Rosi Ledesma participan su inesperado deceso y elevan oraciones en su memoria.

ARDILEZ, RUFINA ANTONIA (q.e.p.d) Falleció el 23/6/17|. Silvia Jozami y sus hijas Mariana, Maia y Laurencia participan su inesperado deceso y elevan oraciones en su memoria.

ARDILEZ, RUFINA ANTONIA (q.e.p.d) Falleció el 23/6/17|. Dr. Héctor Jerez, Dra. Julia Bravo de Jerez y familia, participan con profundo dolor el fallecimiento de nuestra amiga Antonia, deseándoles a su hijo, nieta, y demás familiares una pronta resignación, ruegan oraciones en su memoria.

ARDILEZ, RUFINA ANTONIA (q.e.p.d.) Falleció el 23/6/17|. Tus entrañables amigos Raúl, Mary y Daniela, que jamás te olvidarán. Participan con profundo dolor tu fallecimiento. Pedimos a Dios fortaleza para tu hijo Gustavo y tu nietita Violeta que amabas con locura. Hasta siempre amiga y compañera. Oraremos constantemente por vos.

ARDILEZ, RUFINA ANTONIA (q.e.p.d.) Falleció el 23/6/17|. Alicia Matesa, María Beatriz Ponce Romay y José Alberto Díaz participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

ARDILEZ, RUFINA ANTONIA (q.e.p.d) Falleció el 23/6/17|. "Que brille para ella la Luz que no tiene fin". El Consejo de Bioquímicos de Santiago del Estero, participa con profundo dolor el fallecimiento de su secretaria y acompaña a su hijo Gustavo y familiares en este doloroso momento. Se eleva oraciones en su memoria.

ARDILEZ, RUFINA ANTONIA (q.e.p.d) Falleció el 23/6/17|. La Comisión Directiva del Consejo de Bioquímicos de Santiago del Estero, participa con profundo dolor el fallecimiento de su secretaria y acompaña a hijo y familiares en este doloroso momento. Se eleva oraciones en su memoria.

ARDILEZ, RUFINA ANTONIA (q.e.p.d) Falleció el 23/6/17|. La Comisión de Certificación del Consejo de Bioquímicos, participa con profundo dolor el fallecimiento de su secretaria y acompaña a hijo y familiares en este doloroso momento. Se eleva oraciones en su memoria.

ARDILEZ, RUFINA ANTONIA (q.e.p.d) Falleció el 23/6/17|. El Dr. Domínguez y flia acompaña en este difícil momento a su hijo Gustavo y familiares. Se ruega oraciones.

ARDILEZ, RUFINA ANTONIA (q.e.p.d) Falleció el 23/6/17|. Cecilia Rocha y familia acompaña con profundo dolor en este difícil momento a su hijo Gustavo y familiares. Se ruega oraciones en su memoria.

ARDILEZ, RUFINA ANTONIA (q.e.p.d) Falleció el 23/6/17|. Juan Carlos Fortuna, su esposa e hijos y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento elevan oraciones en su memoria.

CABEZAS DE CURET, PILAR (q.e.p.d) Falleció el 24/6/17|. Su hijo Alfonso, su esposa Elke Zimmer, sus nietos Augusto y Federico participan con dolor su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque de la Paz.

CABEZAS DE CURET, PILAR (q.e.p.d) Falleció el 24/6/17|. Sus primos políticos Alberto E. Paz, su Sra. esposa Marta A. Demasi y sus hijos Alfonso Exequiel, Lorena María, Leandro Esteban y sus respectivas familias participan con profundo pesar su fallecimiento y se unen en oraciones por el eterno descanso de su alma.

CABEZAS DE CURET, PILAR (q.e.p.d) Falleció el 24/6/17|. Ricardo Martin Teran, Myriam O' Lery, sus hijos Pamela, Ricki, Ale y Victoria, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

CABEZAS DE CURET, PILAR (q.e.p.d) Falleció el 24/6/17|. Carlos Fernandez, su esposa Anita e hijos Paula, Esteban y Josefina, participan con profundo dolor su fallecimiento.Elevamos oraciones en su memoria.

CABEZAS DE CURET, PILAR (q.e.p.d) Falleció el 24/6/17|. Los amigos del padle de su hijo Fernando: Dario, Ricardo, Pajaro, Ramón, Vity, Pinki, Chunchuna, Fernando, Trejo, Lucho, Jorge, Nene, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

CABEZAS DE CURET, PILAR (q.e.p.d) Falleció el 24/6/17|. Bernardo Bailón, su esposa Susana Comelli y sus hijos Bernardo y Sol, Sole y Jorge y Benjamín participan con dolor el fallecimiento de la madre del querido amigo Fernando. Ruegan por una pronta resignacion a su familia.

CABEZAS DE CURET, PILAR (q.e.p.d) Falleció el 24/6/17|. Silvia Muñoz de Zimmer, sus hijos Elke y Alfonso Curet, Dagmar y Guillermo Flaja Morellini y sus nietos participan con pesar su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

CABEZAS DE CURET, PILAR (q.e.p.d) Falleció el 24/6/17|. Guillermo Flaja Morellini, Dagmar Zimmer, sus hijos Guadalupe, Agustina y Guilly participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

CABEZAS DE CURET, PILAR (q.e.p.d) Falleció el 24/6/17|. Ing. Luis Adolfo Palmeyro, su esposa Martha Muñoz, su hijo Luis Adolfo y Rosi Muñoz participan con pesar su fallecimiento. Acompañan a su hijo Alfonso, su esposa Elke Zimmer y sus nietos Augusto y Federico. Elevan oraciones en su memoria.

CABEZAS DE CURET, PILAR (q.e.p.d) Falleció el 24/6/17|. Sylvia Monti de Bruchmann y su hijo José Horacio participan con tristeza su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

CABEZAS DE CURET, PILAR (q.e.p.d) Falleció el 24/6/17|. Mariela Filippa Facello y sus hijos Guadalupe, Nicolás y Guillermina Balmaceda participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

CABEZAS DE CURET, PILAR (q.e.p.d) Falleció el 24/6/17|. Olga Carabajal y Hebe de Infante del Castaño despiden con profundo dolor a su querida compañera y amiga Pilar y ruegan al Señor que la reciba en la casa que tiene prometida para sus hijos. Descansa en paz querida Pilar.

CABEZAS DE CURET, PILAR (q.e.p.d) Falleció el 24/6/17|. Tadeo Tarchini, Sulma Cardozo de Tarchini y Santiago Tarchini, participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su flia., por tanto pesar- ruegan oraciones en su memoria.

CABEZAS DE CURET, PILAR (q.e.p.d) Falleció el 24/6/17|. César Antonino Montenegro, su esposa María Josefina Zucal e hijos y sus respectivas familias participan el fallecimiento de su dilecta y querida amiga Pilar. Ruegan oraciones en su memoria.

CABEZAS DE CURET, PILAR (q.e.p.d.) Fallecio el 24/6/17|. La Union Santiagueña de Rugby, participa el fallecimiento de la madre del Dr. Fernando Curet y acompañan a su flia. en su dolor.

CABEZAS DE CURET, PILAR (q.e.p.d) Falleció el 24/6/17|. Carlos Unzaga, Graciela Arnedo de Unzaga, sus hijos Silvia, Laurencia, Maria Mercedes y Leonardo Azar, participan con profundo dolor el fallecimiento de nuestra querida amiga. Rogamos oraciones en su memoria.

CABEZAS DE CURET, PILAR (q.e.p.d) Falleció el 24/6/17|. Graciela G. de Viano e hijos acompañan a sus hijos y esposo ante la pérdida de quien en vida fue gran persona y amiga. ¡Hasta siempre Pilar!

CABEZAS DE CURET, PILAR (q.e.p.d) Falleció el 24/6/17|. Juan Pablo Viano acompaña a sus amigos Toti, Fernando y Alfonzo y despide con profundo afecto y respeto a la Sra. Pilar.

CABEZAS DE CURET, PILAR (q.e.p.d) Falleció el 24/6/17|. Irma Ise de Velarde e hijos participan con gran pesar su fallecimiento y acompañan a la familia Curet en tan difícil momento.

CABEZAS DE CURET, PILAR (q.e.p.d) Falleció el 24/6/17|. Juan Carlos Domínguez y flia., participan con profundo dolor el fallecimiento de nuestra querida amiga y rogamos oraciones en su memoria.

CABEZAS DE CURET, PILAR (q.e.p.d) Falleció el 24/6/17|. José Antonio Billaud y su esposa Elena de Billaud, sus hijos y sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

CABEZAS DE CURET, PILAR (q.e.p.d) Falleció el 24/6/17|. María Inés Villaverde de Martinetti, sus hijos Héctor, Mercedes, Gustavo y respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

CONTRERAS, LUIS ORLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 22/6/17|. La familia de sus amigos Toto Arce, Josefina, sus hijos José, Gustavo, Luis, Claudia y Mario participan el fallecimiento del principal del ex Centro de Residentes de Ojo de Agua y saludan a hijos y familiares rogando oraciones en su memoria.

CONTRERAS, LUIS ORLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 22/6/17|. Luis Armando Sandoval, su esposa Elena Azar, sus hijos Santiago, Cecilia, Ana y respectivas familias participan con profundo dolor el fallecimiento de su amigo Pololo. Ruegan a Dios por su descanso eterno y cristiana resignación a su familia.

CUELLO, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 24/6/17|. Amado padre y abuelo que brille para ti la luz que no tiene fin. Sus hijas Laura y Paula, su hijo del corazón Pablo, sus nietos Pablo, Tomás, Máximo, Evangelina y Catalina. Amor eterno en tu memoria.

CUELLO, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 24/6/17|. José Regatuso, sus hijos Franco y Valeria, Chiquita Storniolo, Héctor Ruiz y Chochi Regatuso participan con profundo dolor el fallecimiento del papá de sus queridas amigas Paula y Laura. Ruegan oraciones en su memoria.

CUELLO, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 24/6/17|. La familia Lastra García acompaña a su familia en este momento de dolorosa pérdida.

CUELLO, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 24/6/17|. Sus tios Alicia, Mario, Beatriz Marino, Anibal, Maria y José Rodolfo Trejo, participan con dolor su fallecimiento y acompañan en este dificil momento a sus hijas. Ruegan oraciones en su memoria.

CUELLO, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 24/6/17|. Dr. José Rodolfo Trejo, Lidia Pellene de Trejo, José Rodolfo Trejo Pellene, participan con dolor el fallecimiento de Beto y acompañan a sus hijas en el dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

CUELLO, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 24/6/17|. Jorge Llarrull, Guadalupe Suarez y flia., participan con profundo dolor el fallecimiento del padre de Paula Cuello, acompañandola en este dificil momento.

CUELLO, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 24/6/17|. Los compañeros de su hija Lic. Paula Cuello, de la empresa ADI= SALUD, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

D' ANDREA, LUIS ALBERTO (Luchi) (q.e.p.d.) Falleció el 22/6/17|. Su tía Coca, sus primos hermanos Chito, Noli, Miryam, Jorge y sus respectivas familias participan con profundo dolor el fallecimiento del querido Luis.

D' ANDREA, LUIS ALBERTO (Luchi) (q.e.p.d.) Falleció el 22/6/17|. Elías Saadi y familia participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

D' ANDREA, LUIS ALBERTO (Luchi) (q.e.p.d.) Falleció el 22/6/17|. Yani Saadi y familia participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

D' ANDREA, LUIS ALBERTO (Luchi) (q.e.p.d.) Falleció el 22/6/17|. Vitu Saadi y familia y sus primos Rody, Mency y Lely participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

FEIJÓO, JULIO ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 24/6/17|. Su hermana Elvira Feijóo y su esposo José Ruiz, sus hijas Elvira, Maria José, Guadalupe y sus respectivas familias, participan con profundo dolor su fallecimiento, sus restos seran inhumados hoy a las 9 hs. en el cementerio El Descanso.

FEIJÓO, JULIO ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 24/6/17|. Sus sobrinos Laura, Jorge y Marta y sus respectivas familias, participan con profundo dolor su fallecimiento, sus restos serán inhumados hoy a las 9 hs. en el cementerio Ël Descanso.

FEIJÓO, JULIO ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 24/6/17|. Nora Fernandez, Marta Barrionuevo, Noemi Salazar, Yuly Araujo, Carmela Taboada, Marisa Medina, Maria de los Angeles Ledesma, Silvia Jimenez, participan su fallecimiento y acompañan con mucho cariño a su amiga Elvira y a toda su familia.

FEIJÓO, JULIO ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 24/6/17|. Compañeras de la promoción de su hermana Elvira participan su fallecimiento y acompañan con mucho afecto a su familia.

FEIJÓO, JULIO ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 24/6/17|. Carlos Japaze y familia sentimos mucho la partida a nuestro Señor del vecino y amigo Feijóo. Que Dios lo tenga en la gloria.

FEIJÓO, JULIO ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 24/6/17|. Ing. Pablo López Casanegra y Dra. Matilde Schmidt participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a Blas en tan difícil momento. Elevan oraciones en su memoria.

FEIJÓO, JULIO ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 24/6/17|. Arq. Ricardo López Casanegra participa con pesar su fallecimiento. Ruega oraciones por el eterno descanso de su alma.

FEIJÓO, JULIO ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 24/6/17|. Personal administrativo, técnico y de obra participan con profundo dolor el fallecimiento del padre de nuestro compañero Blas Feijóo. Ruegan oraciones en su memoria.

GIMÉNEZ VDA. DE SAYAGO, CONSTANTINA (q.e.p.d.) Falleció el 24/6/17|. Fuiste el pilar de la familia, nos amaste, nos diste todo y luchaste por todos nosotros y agradecemos todos lo que nos diste. Sus hijos Roxana Goitea, Ivan Figueroa y Alvaro Anauate Goitea, participan con profundo dolor su fallecimiento, sus restos serán inhumados hoy a las 17.30 hs. en el cementerio Parque de la Paz.

GIMÉNEZ VDA. DE SAYAGO, CONSTANTINA (Coca) (q.e.p.d.) Falleció el 24/6/17|. Su hijo amado Iván Figueroa y familia, Vanesa Comolli y Baustista Figueroa Comolli participan con profundo dolor su fallecimiento, sus restos serán inhumados hoy a las 17.30 hs. en el cementerio Parque de la Paz.

GIMÉNEZ VDA. DE SAYAGO, CONSTANTINA (q.e.p.d.) Falleció el 24/6/17|. Su hija Esmilda Sayago y sus nietos Héctor, Walter, Veronica Carabajal Sayago y Carlos Nieto; Mariana Sayago, participan con profundo dolor su fallecimiento. sus restos serán inhumados hoy a las 17.30 hs. en el cementerio Parque de la Paz.

GIMÉNEZ VDA. DE SAYAGO, CONSTANTINA (q.e.p.d.) Falleció el 24/6/17|. Sus hijos Esmilda, Roxana, Iván, Álvaro, Mariana, Cali, Perla, nietos, bisnietos y demás familiares, partiipan su fallecimiento. Sus restos serán inhumados en el cementerio Parque de la Paz a las 17.30. Casa de duelo Independencia 5864 Bº Los flores. SERV. IOSEP - ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

GIMÉNEZ VDA. DE SAYAGO, CONSTANTINA (q.e.p.d.) Falleció el 24/6/17|. Su hija Perla Acuña y familia, participan con profundo dolor su fallecimiento, sus restos serán inhumados hoy a las 17.30 hs. en el cementerio Parque de la Paz.

HERRERA RAMALLO, ENRIQUE JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 22/6/17|. Marita Montenegro participa con dolor su fallecimiento y acompaña con mucho cariño a Pochi, sus hijos, a René y Silvia, rogando cristiana resignacion. Ruega una oración en su querida memoria.

HERRERA RAMALLO, ENRIQUE JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 22/6/17|. Su vecina Mirta Castaño de Barrón, manda un sentido pésame a sus familiares. Ruega oraciones en su memoria.

HERRERA RAMALLO, ENRIQUE JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 22/6/17|. Vicente Sayago, Anita Sialle y familia; Nicolás Sayago, Alicia Falcione y familia, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

HERRERA RAMALLO, ENRIQUE JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 22/6/17|. Ruly Jorge y Sra. participan su fallecimiento y acompañan a su familia en este doloroso momento.

HERRERA RAMALLO, ENRIQUE JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 22/6/17|. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar, en lugares de delicados pastos me hará descansar "Chini" Habra y flia., participa con profundo pesar su fallecimiento y acompañan a la flia. en su dolor.

HERRERA RAMALLO, ENRIQUE JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 22/6/17|. Amigos de su hermana Silvia del Grupo Rompecachetes participan con dolor su fallecimiento.

IBÁÑEZ, LUIS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 23/6/17|. Señor dale el descanso eterno y brille para el la luz que no tiene fin. Su hermana politica Elsa Noriega de Ibáñez y su sobrina Teresita Ibañez, acompañan con profudo dolor el delor de su flia., Ruegan oraciones en su memoria.

IBÁÑEZ, LUIS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 23/6/17|. Roberto Montes, Carmen y Patricia Pinto, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su flia. en este ddificil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

MEDINA DE COLLADO, LUCÍA ETELVINA (q.e.p.d.) Falleció el 24/6/17|. Su esposo Coco Collado, hijos Daniel, Martín, Virginia, H. pol., Daniela, Mariela, nietos, Hnos. Cuñados y demás familiares participan su fallecimiento. Sus restos serán inhumados en el cementerio La Piedad a las 10.30. Casa de duelo P. L. Gallo 390. SERV. IOSEP - ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

MEDINA DE COLLADO, LUCÍA ETELVINA (q.e.p.d.) Falleció el 24/6/17|. Su hermano Pancho, cuñada Clarita, sobrinos Vero, Pichi, Piru y Matias, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria. Sus restoss seran sepultados en el cementerio La Piedad hoy a las 10,30.

MEDINA DE COLLALDO, LUCÍA ETELVINA (q.e.p.d.) Falleció el 24/6/17|. Acompañan en este difícil momento el personal los directivos de la Empresa Express.

MEDINA DE COLLADO, LUCÍA ETELVINA (q.e.p.d.) Falleció el 24/6/17|. Acompañan en este difícil momento Roberto Baraldo y familia.

MEDINA DE COLLADO, LUCÍA ETELVINA (q.e.p.d.) Falleció el 24/6/17|. Acompañan en este difícil momento Alfredo Argiz y familia.

MEDINA DE COLLADO, LUCÍA ETELVINA (q.e.p.d.) Falleció el 24/6/17|. Yuse Vittar, su esposa Nora, sus hijos Mercedes, Federico y Belen, participan con profundo dolor el fallecimiento de su vecina y acompañan a Coco, sus hijos y nietos en tan difícil momento. Ruegan oraciones en su querida memoria.

MEDINA DE COLLADO, LUCÍA ETELVINA (q.e.p.d.) Falleció el 24/6/17|. Guillermo Rezola y Ema Josefina Tomatis participan su fallecimiento con dolor y acompañan a Coco e hijos con todo cariño.

MEDINA DE COLLADO, LUCÍA ETELVINA (q.e.p.d.) Falleció el 24/6/17|. María Cecilia Coronel, Ema T. de Rezola, Luis Alfano y Luis Lescano acompañan con mucho cariño a Virginia y Martín en este momento tan doloroso.

MEDINA DE COLLADO, LUCÍA ETELVINA (q.e.p.d.) Falleció el 24/6/17|. Luis Fiad participa con profundo dolor su fallecimiento.

MEDINA DE COLLADO, LUCÍA ETELVINA (q.e.p.d.) Falleció el 24/6/17|. Guillermo Montenegro, Andrea Esccontrela y sus hijos Guillermo, Martina, Justo Leon y Mateo acompañan a su querido amigo Coco y flia.

MEDINA DE COLLADO, LUCÍA ETELVINA (q.e.p.d.) Falleció el 24/6/17|. Alva Pavón de Escontrela, sus hijos Pablo y Bechi, Andrea y Guillermo, Fabiana y Andres y Fernanda participan con dolor su fallecimiento y rueegan oraciones en su memoria.

MEDINA DE COLLADO, LUCIA ETELVINA (q.e.p.d.) Falleció el 24/6/17|. Susana Medrano de Castillo Solá, sus hijos Susana Josefina, Mario Ramón, César Alejandro, Jose Antonio Castillo Solá y sus respecpectivas flias. participan con profundo pesar su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

MEDINA DE COLLADO, LUCÍA ETELVINA (q.e.p.d.) Falleció el 24/6/17|. Ricarddo Rodríguez, su esposa Teresa Cecilia Sapac, sus hijos Esteban, Viviana y Santiago, participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

MEDINA DE COLLADO, LUCÍA ETELVINA (q.e.p.d.) Falleció el 24/6/17|. Sus amigos Carlos Juárez, Ana Rivero, Laura, Lourdes, Luis y Valentino, acompañan con profundo dolor a Coco y su flia., rogamos oraciones en su memoria.

MEDINA DE COLLADO, LUCÍA ETELVINA (q.e.p.d.) Falleció el 24/6/17|. Dra. Adriana Pirro, CPN. Ricardo Chaud, CPN. Vicente Pullarello, Norma Herrera, participan con profundo dolor el fallecimiento de la Sra. madre de su amiga Virginia Collado.

MEDINA DE COLLADO, LUCÍA ETELVINA (q.e.p.d.) Falleció el 24/6/17|. Personal de Aerolíneas Argentinas, participa con profundo dolor el fallecimiento de la esposa de nuestro compañero Coco Collado. Rogando al Altisimo para que de cristiana resignación a todos sus deudos.

MEDINA DE COLLADO, LUCIA ETELVINA (q.e.p.d.) Falleció el 24/6/17|. Flia. Yunes y flia. Burzaco, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

MEDINA DE COLLADO, LUCÍA ETELVINA (q.e.p.d.) Falleció el 24/6/17|. Sus amigos Antonela y Marcelo, participan el fallecimiento de la Sra. esposa del estimado amigo Coco, rogando que el eterno la reciba en su Santa Gloria e interceda para brindar resignación y fortaleza en este doloroso momento a toda su flia.

MEDINA DE COLLADO, LUCÍA ETELVINA (q.e.p.d.) Falleció el 24/6/17|. Eduardo Quiroga y flia., participan el fallecimiento de la esposa del amigo Coco Collado. Elevando oraciones al Señor para que la reciba en su Santa Gloria y de cristiana resignación a toda su flia.

MEDINA DE COLLADO, LUCÍA ETELVINA (q.e.p.d.) Falleció el 24/6/17|. Guegui Bosetti y flia., acompañan en este difícil momento a Coco Collado y flia., Rogando a Dios por el eterno descanso de su señora esposa.

MEDINA DE COLLADO, LUCÍA ETELVINA (q.e.p.d.) Falleció el 24/6/17|. Ricardo y José Dalale, participan el fallecimiento de la esposa de su gran amigo Coco, y acompañan a la flia. en el dolor y la oración.

MEDINA DE COLLADO, LUCÍA ETELVINA (q.e.p.d.) Falleció el 24/6/17|. Abel, Pancho y Juan Paz, participan el fallecimiento de la esposa de su gran amigo Coco y acompañan a la flia. en su dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

MEDINA DE COLLADO, LUCÍA ETELVINA (q.e.p.d.) Falleció el 24/6/17|. Dominga Brescia de RodrÍguez y sus hijos e hijos políticos, Raul, Martha y Livio Yocca, Ricardo y Teresa Sapac , acompañan con sus oraciones a Coco y flia., en esta irreparable perdida. que Dios les de fortaleza y fe para seguir adelante.

MEDINA DE COLLADO, LUCÍA ETELVINA (q.e.p.d.) Falleció el 24/6/17|. La Filial Racing Club Chango Cárdenas Santiago del Estero, participa con profundo dolor el fallecimiento de la madre de su socio Daniel Collado, acompañandolo en este dificil momento que atraviesa. Rogamos al Señor una pronta resignación a toda su flia.

MEDINA DE COLLADO, LUCÍA ETELVINA (q.e.p.d.) Falleció el 24/6/17|. Sus vecinos y amigos Rubén Navarro y flia., Zunilde Navarro, César Navarro y flia., y José Basualdo y flia., participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones por su eterno descanso.

MEDINA DE COLLADO, LUCÍA ETELVINA (q.e.p.d.) Falleció el 24/6/17|. Compañeros y amigos de la Empresa Los Envases S. R. L. de su hijo Daniel, participan y acompañan con mucho dolor la partida de su mamá. Ruegan oraciones en ssu memoria.

MEDINA DE COLLADO, LUCÍA ETELVINA (q.e.p.d.) Falleció el 24/6/17|. José Antonio Billaud y su esposa Elena de Billaud, sus hijos y sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

MEDINA DE COLLADO, LUCÍA ETELVINA (q.e.p.d.) Falleció el 24/6/17|. Carlos Morellini y flia., comparten el inmenso dolor que provocca la partida de su madre y acompañan con profundo dolor a su hijo Daniel. Elevan oraciones en su memoria.

MEDINA DE COLLADO, LUCÍA ETELVINA (q.e.p.d.) Falleció el 24/6/17|. Sr. Argentino Cambrini , su señora Cecilia Llapur y familia participan con pesar el fallecimiento de la esposa del querido amigo Coco. Elevan oraciones por su descanso y que brille para ella la Luz que no tiene fin.

MEDINA DE COLLADO, LUCÍA ETELVINA Falleció el 24/6/17|. LA Empresa MIJOVI SRL, participa de su fallecimiento.

MEDINA DE COLLADO, LUCÍA ETELVINA Falleció el 24/6/17|. La Empresa SAFICO SRL, participa de su fallecimiento.

MEDINA DE COLLADO, LUCIA ETELVINA (q.e.p.d.) Falleció el 24/6/17|. Que brille para ella la luz que no tiene fin. Sara Alicia Bravo de Collado, sus hijos Walter, Antonio, José, Rafael y Daniel participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

NASSIF DE DALALE, ÁNGELA (q.e.p.d.) Falleció el 21/6/17|. Nory tus compañeras de promoción y amigas te acompañamos en este momento de pesar por el fallecimiento de tu madre política. Leo, Silvia, Alicia, Gringa, Noemí, Merce, Alicia, Claudia, Rosi, Sary, Olga, Patricia, Stella, Mary, Elsa, Silvia, y Susi y elevamos oraciones por su eterno descanso.

NASSIF DE DALALE, ÁNGELA (q.e.p.d.) Falleció el 21/6/17|. "Señor ya está ante ti, recíbela en tu Reino". Dr. Efraín Rojas y Dra. Norma Anzani participan y acompañan con dolor, tan irreperable pérdida, de la Sra. madre de su amigo CPN. Ricardo Dalale y toda su flia. Ruegan oraciones en su memoria.

NASSIF DE DALALE, ÁNGELA (q.e.p.d.) Falleció el 21/6/17|. Marcelo R. Lugones, Alicia A. Cesca junto a sus hijos Virginia y Esteban Gay Calvete; Alfonso y Anita Luna Sauad; Germán y Daiana Sánchez Cerrone y Javier Alejandro Lugones Cesca y nietos Camila, Augusto , Leticia Lugones y Nicolás Gay Lugones participan sentidamente de su fallecimiento y acompañan afectuosamente a sus hijos José y Cristina, Ricardo y Nora y Margarita con sus familias, dando gracias por su vida y por su feliz encuentro con el Señor.

NASSIF DE DALALE, ÁNGELA (q.e.p.d.) Falleció el 24/6/17|. Dr. Jorge Walter Sarquiz e hijos participan con profundo dolor su fallecimiento. Acompañan con sus hijos en este dificil momento y ruegan oraciones en su memoria.

NASSIF DE DALALE, ÁNGELA (q.e.p.d.) Falleció el 24/6/17|. "Que brille para ella la luz que no tiene fin". Nora Lis Molina de Azar, sus hijos María Alejandra y Nora Lis, su nieto Matías Nicolás, su bisnieta Martina Azar Molina y sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

SOSA DE GALVÁN, MERCEDES (Mechi) Falleció el 23/6/17|. Elena Yoles y sus hijos Javier, Bernardo y Benjamín participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

SOSA DE GALVÁN, MERCEDES (Mechi) Falleció el 23/6/17|. Personal y socios de Libertador Hotel SRL lamentan profundamente su fallecimiento y acompañan a Rody con sus oraciones.

Invitación a Misa

CARDOZO, CARLOS ANÍBAL (q.e.p.d.) Falleció el 16/6/17|. Ojalá pudiera detener el tiempo, para darte un abrazo y nunca más soltarte, pero comprendo que llegó tu tiempo, que Dios te ha llamado, para estar a su lado, así El lo quiso, pero nunca pensé que doliera tanto. Su hermana Lucy invita a la misa hoy a las 20 en la Pquia. San José, Bº Belgrano, al cumplirse nueve días de su fallecimiento. Se ruega una oración en su memoria.

CARDOZO, CARLOS ANÍBAL (q.e.p.d.) Falleció el 16/6/17|. Sus primas Sulma Cardozo de Tarchini y Ana Alicia Dicitra de Dorrey y flia., invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 en la parroquia San José de Belgrano al cumplirse nueve dias de su fallecimiento para rezar en su memoria.

GUZMÁN DE NASSIF, ALICIA (q.e.p.d.) Falleció el 25/4/17|. Su esposo Alfonso, sus hijos, nietos, bisnietos y demás familiares invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 en la Iglesia La Merced, al cumplirse dos meses de su fallecimiento. Se ruega una oración en su memoria.

LEZANA DE CASTILLO, GINEZA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 25/6/01|. Recordando un nuevo aniversario de la partida la Reino Celestial, hace 15 años. Su hija Gladys Castillo Lezana de Rodríguez, Luis Rodriguez Del Rio y su nieta Yedidia Rut Luján Castillo. Ruegan oraciones en su querida memoria.

PALADEA, NORMA - CAJAL, ANA DEL VALLE - DÍAZ, ALEJANDRO (q.e.p.d.) Fallecieron el 16/6/17 en la Pcia. de Salta|. "Mi vida entera no ha sido más que una larga búsqueda de Dios. Por todas partes, siempre, a toda hora he buscado su huella o su presencia. La muerte no será para mi más que un maravilloso encuentro". Sus familiares Gladys Paladea, Mary Paladea, Luis Silvetti, Rina Paladea, Domingo Autalán, Mariela, Leiza, Belén Silvetti, Sergio, Marcelo, Gustavo Autalán y sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento. A nueve días de su partida a la casa del Padre, hoy a las 19.30 en la santa misa de la parroquia La Piedad del Bº Sarmiento, unidos en oración pedirán por el descanso eterno de sus almas.

Agradecimientos

----------------------------------------

Recordatorios

----------------------------------------

Responsos

----------------------------------------

Traslado de Restos

----------------------------------------

La Banda

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

HERRERA, CIRA HILDA (q.e.p.d.) Falleció el 24/6/17|. Su esposo Raúl Ferreyra, sus hijos Raulito, Teresita, hijos políticos Luis, Eli, sus nietos Cristian, Matias, Gaby, Cecilia, Luciano y demás familiares. Sus restos fueron inhumados ayer en cementerio La Misericordia. Servicio realizado por COCHERÍA NORTE. La Plata 162. Tel. 421-9787.

Invitación a Misa

----------------------------------------

Agradecimientos

----------------------------------------

Recordatorios

----------------------------------------

Responsos

----------------------------------------

Traslado de Restos

----------------------------------------

Interior

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

CÉLIZ, LIDIA EVELINDA (q.e.p.d.) Falleció el 23/6/17|. Sus padres Rosa y Pedro, su esposo Alberto, hijos René, Javier, Marcela, Rosa y Estela, H. pol., nietos y hermanos, sus restos fueron inhumados en el cementerio La Esperanza de la ciudad de Clodomira. Casa de duelo Colonia María Elena - Banda - EMPRESA SANTIAGO.

CORVALÁN, CARLOS RENÉ (q.e.p.d.) Falleció el 24/6/17|. Su hermano Américo, sus sobrinos Maira, Chili, Ariel, Mariela y demás familiares. Sus restos serán inhumados hoy 10 hs. en el cementerio de Villa Robles. Servicio Realizado Por COCHERÍA NORTE. La Plata 162 telefono 4219787.

DÍAZ, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 24/6/17|. Su esposa Teresa Banegas, sus hijos Javi, Diego, Victor y Pablo, hijas polit. y nietos part. su fallec. sus restos seran inhum. a las 15 hs. en el cementerio La Misericordia. Casa de duelo Antajé. NORTE SERV. SOCIALES Laprida 383 L:B.

LUNA, SERGIO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 24/6/17|. Su esposa: Elsa Lescano, sus hijas: Belén y Roxana, sus padres: Mario y Beatriz, su Hermana: Viky, part. su fallec. é invitan al sepelio hoya las 15 en el cementerio de Santa Maria. Casa de duelo: Villa Zanjón. ORG. AMPARO S.R.L. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

PACHECO. MÓNICA (q.e.p.d.) Falleció el 23/6/17|. Señor, dale el descanso eterno. Betty Coronel de Torres. Dra Marita Torres y demás familiares participan con profundo dolor el fallecimiento de la hija de su querida amiga y colega Rosa Brizuela. Acompañan a toda la familia con el más cálido afecto. Quimilí.

PACHECO. MÓNICA (q.e.p.d.) Falleció el 23/6/17|. Descansa en paz junto al Señor, allí donde no existe la pena ni el dolor. Su amiga y compañera Ydy Hoyos de Ruatta, Graciela, Susana y Ernesto Hoyos participan con profundo dolor su fallecimiento. Quimilí.

PACHECO. MÓNICA (q.e.p.d.) Falleció el 23/6/17|. La comunidad educativa del Jardin de Infantes Nº 56 Huasiyqui participa con profundo dolor el fallecimiento de la colega Mónica Pacheco. Que brille para ella la luz que no tiene fin. Descansa en paz querida compañera.

Invitación a Misa

----------------------------------------

Agradecimientos

----------------------------------------

Recordatorios

----------------------------------------

Responsos

----------------------------------------

HOUNAU, HORACIO HERIBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 28/6/16|. Papá llore cuando de este mundo te fuiste y sigo llorando hoy, aún cuando todo mi amor no pudo hacer que te quedaras, tu corazón dejó de latir y tu cuerpo descansó. A un año de partida te recordamos con mucho dolor, invitamos al responso en su morada: cementerio Cristo Rey a las 16 hs. Su esposa Betty y sus hijos Adrián y Yoly y nietos.