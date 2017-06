“La estimulación temprana no se trata sólo de un ejercicio físico, sino también de acompañar”

Hoy 06:03 -

Todas las etapas educativas son sumamente delicadas y el objetivo que nos ponemos es muy ambicioso: educar. Pero cuando nos remitimos al niño pequeño, la indefensión de ellos es mayor aún, por eso el protagonismo del docente es sobrevalorado.

Una etapa es la de los 45 días a los 3 años, luego empieza maternal; otra es de 4 a 5 años, que ya es previo al ingreso a la escuela. No obstante hasta los 5 años su etapa evolutiva es concreta, esto significa que todo lo que el niño ama, lo que quiere y desea lo tiene que palpar y tener. Entonces comencemos desde el afecto de los padres. Si un docente de ese nivel no es un docente con una gran capacidad de entrega física y afectiva, ya tenemos un problema importante. El docente en todas las etapas de la vida de un alumno reemplaza a los padres cuando están en la escuela.

Estamos construyendo ese aparato psíquico casi en continuidad con la familia, esté presente o no la familia. Es la etapa en la que el niño está empezando a vivir, sobre todo en la etapa desde los 45 días a los 3 años.

Por eso, la preparación de quien le toque ese rol de conducir la preparación de un docente es mucho más delicada todavía. Estamos más allá de lo cognitivo. Estamos más cerca de lo formativo.

Bienaventurados los niños que pueden ir al jardín.

Estimulación temprana

Si la estimulación temprana no es tomada en su momento, que son horas de vida que tiene ese bebé, vamos a tener consecuencias a posteriori que no sabemos cómo lo vamos a sobrellevar.

Hay que tener en cuenta que no puede haber una estimulación dos o tres meses y no tener un seguimiento en contacto para ver como continúa. El trabajo con los padres de los alumnos en todas las edades es, quizás en sí más importarte que el trabajo con los alumnos, mucho más cuando nos remitimos a este tema, porque ellos son seres indefensos que están criándose con el modelo de aprendizaje que como mamá o papá o abuela nos enseñaron.

La estimulación temprana no se trata de un ejercicio físico, no se trata de una psicomotricidad total. Se trata de estar, acompañar. Santiago del Estero tiene muy buenas estimuladoras y me gustaría que puedan ser formadoras en estimulación.

La estimulación es de total importancia porque lo que podamos hacer en ese primer año de vida hará que recuperemos al niño y sigamos adelante. Esa primera parte tiene que estar hecha. Porque hay un concepto que tiene que ponerse en claro: en el retraso mental yo puedo tener una huella orgánica que provoque ese retraso, pero existen enormes cantidad de patologías que no son solamente retrasos mentales pero se les parece como una característica de oligofrenia por falta de afecto. O sea, un niño que nació sano, por falta de afecto puede tener características similares a un niño con retrasos mentales.