“Lo que no se hace en el primer año de vida es irrecuperable”

En el Jardín de Primera Infancia Municipal Bambi se reciben a niños desde los 45 días hasta los 3 años, de lunes a viernes de 8 a 12.30. Los niños llegan a las 8, los bebés llegan con sus bolsos y mamaderas; los mayorcitos izan la bandera. Los bebés duermen, tienen su momento de juego y tiene toda la contención que tiene que tener.

La diferencia con un jardín de infantes, es que Bambi tiene un tinte más abarcativo en los educativo; queremos que el niño aprenda a comer, a caminar, y hacemos estimulación temprana.

Todo tiene un tinte educativo, las docentes tienen una currícula, aparte del equipo médico que contiene, como para que tenga la jerarquización de jardín a través de la fundación Conin. También tenemos el acompañamiento de Haciendo Camino que trabaja con la familia, para que justamente no tengan la idea de guardería, es decir que sólo los dejan y después los retiren. En este caso las familias reciben talleres de estimulación temprana.

También trabajamos sobre la diversidad, hay niños de distintos niveles sociales y con dificultades motrices. La inclusión es uno de nuestros pilares en la educación de nuestra ciudad.

La nutrición es fundamental, pero si a un niño se lo alimenta y no se le da amor, se complica todo. Por cada cucharada de sopa debemos darle un aplauso, un beso o una caricia al niño. Eso lo puede dar la docente, la estimuladora, la psicóloga, pero es fundamental buscar una figura contenedora, por eso uno trata de trabajar con la familia y que alguien pueda contener y hacerse cargo del niño.

En la actualidad nos juega mucho la necesidad como padres porque estamos en un mundo de trabajo, un mundo de exigencias, y quizás más las moviliza a las madres la necesidad de salir a trabajar. Por eso generalmente los dejan en el centro. Ellas nos dicen que no quieren dejar a sus hijos con cualquier persona, y saben que aquí estarán seguros.





Recuperación

Como psicopedagoga me de-sesperaban los primeros años de vida de los niños, porque veo que lo que no se hace en el primer año de vida es irrecuperable. Podemos tender a tener una población en estadística en retrasos mental más agudizados si no trabajamos en ese primer año.

Se trata de un compromiso social, no solamente de las estimuladoras tempranas, sino de todos, principalmente de los funcionarios, docentes y padres. Podemos rescatar al ciudadano e incluso al país, porque si nosotros recuperamos el cerebro podemos lograr grandes cosas.