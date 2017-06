“Cuando tenemos especialistas que captan a tiempo alguna dificultad en el niño se ayuda mucho”

Hoy 06:01 -

Los chicos que no tienen una estimulación temprana tienen problemas en el futuro. Se ven reflejados en el aprendizaje, en su conducta, en la adaptación. Si vemos el territorio santiagueño, estamos observando permanentemente cómo ha crecido esta problemática. Ahora cada vez más jóvenes tienen familia, pero no están preparados y no cumplen con el proceso que tienen que cumplir en el niño, con respecto al cuidado. Por lo tanto, tenemos hoy un incremento importante de chicos con estas problemáticas.

Aparte del niño, hay que preparar a la familia y a los docentes para atender a ese niño con esas problemáticas. Es un tema muy delicado, que todavía está ausente en la formación de profesionales específicos. Por el momento, en Santiago del Estero están solamente los profesorados de Educación Especial y no hay más nada. Los que quieren especializarse tienen que salir de la provincia.

Tenemos esperanza de que ocurra el cambio porque en el Instituto Nacional de Formación ya se está analizando todos esos vacíos en la formación docente y hay posibilidades de convenios con universidades y el Instituto de Formación que buscan una tecnicatura a las demandas que hay en el contexto.

En todas las carreras deberían incluirse como una currícula para que los docentes se preparen para recibir a alumnos con diferentes dificultades. A través de la Ley sabemos que tenemos una escuela inclusiva, abierta, por lo que entran chicos ciegos, sordos, hipoacúsicos, disléxicos. Todos tenemos la obligación de recibirlos en la escuela, pero tengo que tener la especialista que me acompañe y en la escuela no hay. Por lo tanto hay mucho vacío en ese aspecto.

Cuando tenemos especialistas que captan a tiempo alguna dificultad en el niño, es decir si el docente está preparado, se ayuda mucho; pero cuando no está preparado, el docente tampoco sabe lo que está pasando.

Además, el Ministerio de Educación de la Nación ahora implanta desde cero edad dentro de la escuela. Entonces es más amplio el territorio para trabajar.

El Gobierno de la provincia ha triplicado la cantidad de jardines en Santiago. Sería ideal trabajar allí con articulación, con los municipios para fortalecer esa parte. Hay programas nacionales que ayudan a estos tipo de proyectos. Por ejemplo, se pueden lograr subsidios que ayuden al tratamiento de esta problemática.