Jóvenes realizarán un encuentro solidario de hip hop

25/06/2017 -

La Dirección de la Juventud de la Municipalidad de La Banda realizará un evento denominado "Hip Hop Solidario" en las instalaciones del Gimnasio Municipal el domingo 25 a las 16. El objetivo del encuentro es brindar un espacio a jóvenes talentos de este género musical e incentivar la solidaridad entre la juventud bandeña ya que el costo de la entrada será un alimento no perecedero. Al respecto, el director del área, Gabriel Santillán, indicó que las donaciones serán entregadas en diferentes sectores vulnerables de la ciudad de La Banda. Asimismo, Santillán indicó: "Invitamos a todos los jóvenes de la ciudad a participar en este evento solidario donde pasaremos una agradable tarde de diversión y recreación". Ad emá s , Cé s a r Me n e - ce, uno de los organizadores destacó que durante la tarde estarán presentes bandas de rap en vivo como: DGMC, Rapsodia, Bigamo Mc, Mc Race, Bboys, Mc’s, Micro Libre y Cypher. De igual manera se presentarán coreografía a cargo de Scratchcrew y Alejandro Ocampos. Para finalizar se realizará una competencia entre Seven To Smoke y Breaking. La tarde solidaria será musicalizada por el Dj Zen.