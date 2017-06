Fotos Trastorno de la memoria: factores orgánicos y factores neuropsicológicos afectivos - emocionales

25/06/2017 -

Los trastornos de memoria tienen una gran importancia clínica, ya que a menudo es un signo clínico que puede indicar la existencia de un trastorno cerebral subyacente. De hecho pueden ser uno de los indicadores más sensibles de disfunción y daño cerebral. La amnesia puede aparecer por una lesión puntual en un sitio específico del cerebro, como el tumor localizado en algunos de los lóbulos del cerebro o puede causarla la lesión que ocurre en uno de los lóbulos cerebrales a consecuencia de un traumatismo en el cráneo. Otra causa de amnesia puede ser una enfermedad que afecte globalmente el cerebro, como los daños en las neuronas que deja la demencia de Alzheimer o los daños causados por las múltiples trombosis cerebrales causadas por enfermedades generales como la hipertensión arterial no tratada, la diabetes mellitus no controlada, etc. En el caso de las enfermedades degenerativas del sistema nervioso (la enfermedad de Alzheimer, por ejemplo), la memoria es una de las funciones cognitivas que está más alterada, aunque no lo está de forma exclusiva, sino que se acompaña de una afectación intelectual más generalizada y por este motivo no entra dentro del concepto de amnesia pura. Las intoxicaciones por fármacos o drogas son otra causa de la afectación cerebral que se manifiesta con problemas de memoria. En líneas generales, la amnesia como síndrome global e irreversible es raro, ya que hacen falta extensas lesiones bilaterales del sistema límbico, de las estructuras diencefálicas o del cerebro basal anterior para que se produzca, siendo poco frecuente esta situación en la patología neurológica. 1. Amnesias de causa orgánica Síndrome amnésico Según el DSM-IV, el síndrome amnésico se caracteriza por un deterioro de la capacidad de aprender nueva información o incapacidad para recordar información previamente aprendida. Causa un deterioro significativo del funcionamiento social y laboral del paciente y no ocurre solo en el transcurso de un delirium o una demencia. Se relaciona con una etiología orgánica, conocida o sospechada, a diferencia de los trastornos disociativos. Las principales estructuras neuroanatómicas relacionadas con el síndrome amnésico son el diencéfalo (núcleos dorsomedial y de la línea media del tálamo) y formaciones medias del lóbulo temporal (hipocampo, cuerpos mamilares y amígdala). Las causas más frecuentes de síndrome amnésico son el alcoholismo crónico y traumatismo cerebral. Otras causas: enfermedades sistémicas (hipoglucemia), enfermedades cerebrales (vasculares, tumores, infecciones, convulsiones, esclerosis múltiple) y fármacos hipnótico-sedantes (alcohol, benzodiacepinas). Características clínicas. Alteración de la memoria reciente y conservación de la memoria inmediata. La memoria remota también está afectada. Aunque la memoria de un pasado lejano como experiencias de la infancia está conservada; la memoria para sucesos menos remotos como los de la última década está afectada. El déficit afecta más a la memoria episódica, que la semántica. Otros síntomas que suelen aparecer en el síndrome amnésico: cambios de personalidad, pérdida de iniciativa, apatía, episodios de agitación, perplejidad y confusión, confabulaciones. Subtipos del síndrome amnésico: A. Síndrome de Korsakof Síndrome amnésico causado por déficit de tiamina. La causa más frecuente es el déficit nutricional de pacientes con alcoholismo crónico. Otras causas de déficit nutricional (carcinoma gástrico, hiperemesis gravídica, hemodiálisis...) también pueden causar déficit de tiamina. La memoria reciente está más afectada que la remota. Los síntomas acompañantes suelen ser apatía, pasividad, falsos reconocimientos, polineuritis y confabulaciones. A menudo se asocia o aparece tras la Encefalopatía de Wernicke (confusión, ataxia, y oftalmoplejía). Aproximadamente, un 30% recupera completamente la memoria, mientras en un 25% no hay mejoría de la sintomatología, a pesar del tratamiento con tiamina. B. Blackouts alcohólicos Aparece en personas con abuso severo de alcohol. El paciente despierta por la mañana sin poder recordar un período de la noche anterior en el que el sujeto estaba bebiendo, aun sin mostrar síntomas de intoxicación. Algunas conductas específicas (esconder dinero en un lugar secreto, provocar peleas) se asocian con los blackouts alcohólicos. Según algunos neuropsicólogos, la repetición de este fenómeno sería un pródromo de dependencia alcohólica. C. Amnesia postraumática Se acompaña de amnesia de los momentos previos al accidente (amnesia retrógrada) y amnesia del accidente (amnesia anterógrada). Existe relación entre severidad del síndrome amnésico y daño cerebral, aunque el mejor parámetro es el grado de mejoría clínica de la amnesia durante la primera semana después que el paciente ha recuperado la conciencia. D. Amnesia global transitoria Trastorno amnésico de inicio brusco, que suele durar entre 6 y 24 horas. Una vez finalizado el cuadro no recordará lo sucedido durante el episodio (amnesia lacunar). Aunque puede ocurrir a cualquier edad es más frecuente en mayores de 50 años. La patología es desconocida. Se sospechan fenómenos isquémicos a nivel de diencéfalo o lóbulo temporal. D. Terapia electroconvulsiva. (TEC ) Aparece amnesia retrógrada de unos pocos minutos antes del tratamiento y amnesia anterógrada después del tratamiento que se resuelve en las 5 horas siguientes. Déficits leves de memoria pueden permanecer durante 1-2 meses después del curso de TEC y desaparecen completamente a los 6-9 meses después del tratamiento. E. Demencia. Existe deterioro de la memoria reciente y remota. A diferencia del síndrome amnésico, el trastorno de memoria en la demencia se acompaña de un déficit importante de otras funciones cognitivas: trastornos del lenguaje (afasias). Alteración de habilidades motoras y constructivas (apraxias) y de la capacidad de reconocer objetos (agnosias). Alteración del pensamiento abstracto y de la capacidad de juicio. F. Delirium Se encuentra afectada principalmente la memoria inmediata y reciente. El trastorno de memoria es secundario a la alteración del nivel de conciencia y disminución de la capacidad de mantener la atención. G. Olvidos benignos de la edad En pacientes añosos pueden aparecer fallos de memoria, considerados normales para la edad del paciente. A diferencia del Síndrome amnésico, no se produce deterioro del funcionamiento ocupacional y social del paciente. Forma parte del proceso de envejecimiento normal del individuo, por lo que no sería un trastorno de memoria propiamente dicho. n Amnesias persistentes Extirpación quirúrgica de áreas cerebrales temporales mediales. Alcoholismo crónico con malnutrición (síndrome de Korsakoff). Lesiones talámicas. Encefalitis herpética. Anoxia cerebral (parada cardíaca). Hemorragias cerebrales (ruptura aneurisma comunicante anterior). Infartos cerebrales (cerebral posterior, comunicante anterior, arteria de Heubner). Tumores alrededor del tercer ventrículo. n Amnesias transitorias Amnesia por traumatismo craneoencefálico (TCE). Amnesia por terapia electroconvulsiva (TEC). Amnesia global transitoria (AGT). 2. Amnesias por causas af ectivas Son las producidas por factores psicológicos emocionales-afectivos. A. Amnesia selectiva: Es la incapacidad para recordar ciertos tipos de recuerdos o detalles de hechos ocurridos. Es una pérdida parcial de memoria como ocurre en la amnesia lacunar, sin embargo, la información olvidada no es brusca y global, sino más sutil y discriminativa. Incluiría los lapsus de la vida cotidiana y amnesias selectivas secundarias al estado de ánimo, p.ej. el depresivo tendría dificultad en recordar sucesos alegres de su vida, y al contrario en la manía. B. Amnesia por ansiedad: Estados de ansiedad excesiva, pánico o tensión afectan la capacidad de fijación de la memoria (dificultad para aprender nueva información) p.ej. víctimas de robos y secuestros son a menudo incapaces de identificar la cara de los delincuentes. La ansiedad también puede producir una dificultad en la capacidad de evocar un recuerdo almacenado en la memoria (dismnesia). Es típico el caso del estudiante que por un nivel excesivo de ansiedad sufre un "bloqueo mental" ante un examen, siendo incapaz de recordar lo que había aprendido. C. Amnesia disociativa o psicógena: Incapacidad para recordar información personal importante, que es demasiado intensa para ser explicada por un olvido corriente o cansancio y no es debida a enfermedad orgánica o ingesta de tóxicos. La amnesia psicógena puede ser localizada (abarca un período de tiempo, de horas o días), sistematizada o selectiva (abarca ciertos sucesos, p.ej. matrimonio, discusión) o generalizada (abarca toda la vida del sujeto). En general, suele ser parcial y selectiva. El inicio del cuadro suele ser brusco y de breve duración, con una terminación abrupta en horas o días. Con frecuencia existen acontecimientos biográficos traumáticos, precipitantes del cuadro amnésico, como situaciones de amenaza física o muerte (accidente, guerra) o sucesos inaceptables (duelo inesperado, abandono de la pareja). La extensión y alcance de la amnesia varía a menudo de día en día y según quien explore al enfermo, pero hay un núcleo común persistente que no puede ser recordado en estado de vigilia. La amnesia completa y generalizada es rara y por lo general forma parte de una fuga, y si es así, debe ser clasificada como tal. Los estados afectivos que acompañan una amnesia disociativa son muy variados, pero es rara una depresión grave. Pueden presentarse perplejidad, angustia y diversos comportamientos de búsqueda de atención, pero a veces es sorprendente una tranquila aceptación del trastorno. Los adultos jóvenes son los más frecuentemente afectados, siendo ejemplos extremos los casos de varones sometidos al estrés del combate. Los estados psicógenos disociativos son raros en las edades avanzadas. Un trastorno próximo a la amnesia disociativa es la fuga disociativa o psicógena, en la que se suman, además de una incapacidad del paciente para recordar su propio pasado, un viaje lejos del hogar o del lugar habitual de trabajo y un cambio de identidad parcial o completa. Otra situación distinta la constituye la disminución de la capacidad de memorizar sin que esta suponga una pérdida grave fácilmente objetivable. Los pacientes con diversos trastornos neurológicos y neuropsicológicos, algunos pacientes así como personas de edad avanzada, muy frecuentemente se quejan de dificultades de memorización. En estos casos, la pérdida de memoria puede ser debida a la degeneración parcial de las estructuras implicadas en la memoria en cuestión, no obstante, siempre con una pérdida funcional inferior a los casos graves que se han comentado anteriormente. Precisamente, la memoria puede considerarse como una de las funciones cognitivas más vulnerables, dado que puede alterarse como consecuencia de la mayoría de las disfunciones del sistema nervioso central. En la misma línea, la memoria experimenta de forma marcada el efecto de la pérdida de plasticidad cerebral producida por el paso de los años, de forma que su involución puede hacerse notoria a partir de la tercera década de vida del hombre, de forma similar a lo que ocurre con otras funciones físicas corporales. D. Memoria Demencias (enfermedad de Alzheimer, demencias subcorticales) Envejecimiento Epilepsia Alcoholismo crónico Hidrocefalia Esclerosis múltiple Neurolues Sida Meningitis Diabetes mellitas Hipotiroidismo Insuficiencia renal Insuficiencia respiratoria Insuficiencia hepática Depresión Esquizofrenia Tratamiento con anticolinérgicos.