Toledo, "el cantorcito criollo que canta chacareras"

25/06/2017 -

La forma de transmitir los sentimientos por su tierra, que remarcan la identidad de "Los Manseros", la tienes vos en tu concepción como músico.

Sí, seguro. Es porque ellos me lo han enseñado. Ellos, a mí y a muchos jóvenes, me han marcado el camino. Yo lo siento de muy cerca porque soy parte de la familia de "Los Manseros". Nunca me olvido la primera nota que me hicieron en EL LIBERAL cuando titularon: "El cantorcito criollo que canta chacareras". Sigo manteniendo mis inclinaciones por la música tradicional santiagueña, admirando siempre a "Los Manseros" y a muchos valores jóvenes que han salido, en estos últimos años, con mucho talento de composición. En mi último disco, "Sonidos y colores de mi tierra", grabé "La sentida", una chacarera que hice con mi papá. Estoy orgulloso de compartir una obra con mi padre, con los poetas Bebe Ponti y Felipe Rojas.