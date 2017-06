Una peña que tendrá un menú variado

25/06/2017 -

Además de Onofre "Negro" Paz, Alfredo "Alito" Toledo y Hugo Reynoso, este viernes 30, a partir de las 23, en Kalú, también actuarán Florencia Paz (Buenos Aires), "Carafea" (Catamarca), Andrea Bustamante, "Tero" Ponce y "Los del Montón" (Santa Fe). "La peña de Marcelo Toledo", según anunció su creador, será llevada a otras ciudades como Buenos Aires, Córdoba, Rosario, entre otras.

"A partir de los 13 años he comprendido que la música era la profesión que yo quería y que el día de mañana no solamente iba a identificarme a mí sino a muchos santiagueños no por lo que dice mi canto sino por lo que heredamos de nuestros mayores", dijo.