Heredero del corazón “mansero”

25/06/2017 -

¿Qué sentido tiene tu vida de cantor cuando son "Los Manseros Santiagueños" quienes te acompañarán en la peña que organizas?

Es un sueño hecho realidad. Es la justificación de mi existencia como músico. Poder organizar una peña y tener como protagonistas a la leyenda viva de mi provincia, es un lujo. Por una cuestión familiar, de admiración y de prestigio, desde siempre he querido que estén "Los Manseros Santiagueños". Aspiro a que mi peña tome el vuelo que aún necesita. El año pasado hemos contado con uno de los máximos exponentes que tiene Santiago del Estero, como es Horacio Banegas. Y este año quería que siga en alza, y esto se da con la presencia de "Los Manseros Santiagueños". Me siento orgulloso, feliz y emocionado sin ver la hora que abra las puertas Kalú (donde se realizará el show) para recibir a "Los Manseros Santiagueños", que vienen después de casi quince años de ausencia en las peñas y con su nueva formación: Onofre "Negro" Paz, Alfredo "Alito" Toledo y Hugo Reynoso (se incorporó este año luego del apartamiento de Martín Paz). Ellos mismos han demostrado, a la organización, ese deseo de estar y de volver al lugar desde donde se hicieron conocer hace más de cincuenta años: las peñas.

¿Qué te dice el corazón cuando cantas con "Los Manseros", grupo que admiras, pero que tiene en su formación a tu padre "Alito"?

La realización de un sueño. Desde niño me emocionaba al escuchar a "Los Manseros". En el dormitorio de mi abuela, yo tenía un grabadorcito y los cassettes de "Los Manseros" desde que mi padre empezó en el conjunto. Tenía 7 años de edad y, con una cuchara de madera de mi mamá, me ponía a tocar el bombo en una silla de madera que tenía un asiento de cuero. Y era pura emoción. Hoy en día me remonto a esos tiempos y me emociono más aún porque los cruzo en los escenarios, en los mejores festivales y en las madrugadas ya volviendo de un festival. Son estas cosas las que alguna vez he soñado y hoy se conviertieron en realidad. Hoy, tenerlos en mi peña me llena de orgullo. Ojalá que tengamos "Los Manseros Santiagueños" por muchos años, porque ellos, humildemente opino, son nuestra identidad, es sinónimo de la música que identifica a Santiago. Cuando ponemos play para escuchar a "Los Manseros", me pasa a mí y a todos los santiagueños, es pura emoción. Esto es algo que solamente lo tienen ellos. Me siento halagado de que, junto con "Pacho" Cáceres (productor con quien organiza la peña) hayamos podido convencer a "Los Manseros" para que estén en la segunda edición de nuestra peña.